ঘরের সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পড়ল জলে, ভূতনির বন্যায় তৃতীয় বলি 5 বছরের শিশু

ঘরের সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পড়ল জলে, ভূতনির বন্যায় তৃতীয় বলি 5 বছরের শিশু
Bhutni floods: সামিউর ছাদে খেলছিল । সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে জলে পড়ে যায় সে । পরিবারের লোকজন হঠাৎ সামিউরের জুতো জলে ভাসতে দেখেন ।
Published : September 13, 2026 at 11:30 AM IST
মালদা, 13 সেপ্টেম্বর: ভূতনির বন্যার তৃতীয় বলি পাঁচ বছরের শিশু । শনিবার মর্মান্তিক এই ঘটনা ঘটেছে ভূতনির উত্তর চণ্ডীপুরের সামিরুদ্দিনটোলা এলাকায় । মৃত শিশুর নাম সামিউর রহমান (5)। এর আগে, বানভাসি ভূতনিতে আরও দুজনের প্রাণ গিয়েছে ৷
মৃত শিশু সামিউরের পরিবারের দাবি, তাদের বাড়িতে গলা পর্যন্ত জল । সামিউর ছাদে খেলছিল । সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে জলে পড়ে যায় সে । পরিবারের লোকজন খোঁজাখুজি করতে করতে হঠাৎ সামিউরের জুতো জলে ভাসতে দেখেন । তড়িঘড়ি সেখানেই ডুব দিয়ে সামিউরকে উদ্ধার করা হয় ।
অভিযোগ, সময় মতো খবর দেওয়া হলেও ওই লোকেশনে পৌঁছতে অনেকটা সময় নিয়ে নেয় স্পিডবোট । সামিউরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসতে প্রায় চার ঘণ্টা সময় লেগে যায় । মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয় । ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায় ।
সামিউরের আত্মীয় নাসির আলি জানান, "বাড়িতে গলা পর্যন্ত জল ছিল । ছাদে খেলছিল সামিউর । কোনও সময় সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে ও জলে পড়ে যায় । ওকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না ৷ খোঁজাখুজি করতে গিয়ে হঠাৎ সামিউরের জুতো জলে ভাসতে দেখা যায় । এরপর স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় ঘরের মধ্যে জল থেকেই সামিউরকে উদ্ধার করা হয় । সময় মতো স্পিডবোটকে খবর দেওয়া হলেও লোকেশনে পৌঁছতে অনেকটা সময় লেগে যায় । ওকে হাসপাতালে নিয়ে আসতে প্রায় চার ঘণ্টা সময় লেগে গিয়েছিল । সেজন্যই ওকে আর বাঁচানো যায়নি ৷"
সিপিআইএম নেতা দেবজ্যোতি সিনহা এবিষয়ে জানান, "উত্তর চণ্ডীপুরের সামিরুদ্দিনটোলা এলাকায় প্রায় এক মানুষ জল । ওই এলাকার বাসিন্দা আবদুল বারিকের ছোট ছেলে আয়ান (সামিউর) সিঁড়ি থেকে জলে পড়ে যায় । জলে ডুবে ওই শিশুর মৃত্যু হয়েছে । মানিকচক হাসপাতালে চিকিৎসকরা ওকে মৃত ঘোষণা করেছেন । গোটা ভূতনি জলমগ্ন হয়ে রয়েছে । 1998 সালের পর এমন বন্যা হয়নি । বর্তমানে ওই এলাকায় মাটি দেওয়ার মতো জমিও নেই । ওই শিশুর দাদুর বাড়ি জালালপুরে । ময়নাতদন্তের পর সম্ভবত সেখানেই ওই শিশুকে মাটি দেওয়া হবে ।"
জেলা প্রশাসনের এক কর্তা এপ্রসঙ্গে বলেন, "বন্যার জলে ডুবে এতটুকু বাচ্চার মৃত্যু খুবই দুর্ভাগ্যজনক । এনিয়ে ভূতনিতে তিনটি মৃত্যুর ঘটনা ঘটল । প্রশাসনের তরফে আমরা বারবার মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, দুর্গতরা যেন কাছাকাছি কোনও সরকারি ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেন । কারণ, সবার উপর মানুষের জীবন । কিন্তু এখনও পর্যন্ত অনেক মানুষ পরিবার নিয়ে জলে ডুবে থাকা বাড়িতেই রয়েছেন । এটা বিপজ্জনক ৷ আমরা আবার বন্যার্তদের কাছে আবেদন করছি, নিজের এবং পরিবারের কথা ভেবে তাঁরা ত্রাণ শিবিরে যা ন। প্রশাসন ত্রাণ শিবিরগুলিতে সব ধরনের ব্যবস্থা তৈরি করে রেখেছে।"