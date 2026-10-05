সমস্যা এই রাশিকে বিব্রত করবে আজ, দিনটি কঠিন হবে এদের
5 October 2026 Horoscope: কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : October 5, 2026 at 12:08 AM IST
মেষ (ARIES) : আজকে, আপনার চরিত্রের শৈল্পিক দিকটিকে প্রশ্রয় দিন । আপনি বাড়ি অথবা কর্মক্ষেত্র নতুনভাবে সাজাতে পারেন । আজকের দিনে খরচের সম্ভাবনা আছে । আপনার যদি কোনও দামি ড্রেসিং টেবিল বা পড়ার টেবিল কেনার ইচ্ছা থাকে, তাহলে সেটি কিনে ফেলুন । মাঝে মাঝে নিজের ইচ্ছাকে আশকারা দেওয়া ভালো । কোনও প্রকার বিরক্তি দিয়ে দিনটি শুরু হতে পারে । সম্ভবত তুচ্ছ বিষয় আপনাকে বিব্রত করবে । এই বিষয়গুলির পিছনে নিয়মিত যে খরচ হয়, তা আপনাকে চিন্তিত করবে । দিনের পরের দিকে, আপনার মন আবার সৃজনশীলতার দিকে ফিরে যাবে ।
বৃষ (TAURUS) : আজকের দিনটি সম্ভবত একটু কঠিন হবে । কিন্তু, বিরূপ পরিস্থিতি সামলানোর পরিপক্কতা ও অভিজ্ঞতা আপনাকে সাহায্য করবে । দিন এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে আপনি, যে সমস্যাগুলি দেখা দিয়েছে, তার সমাধান করতে পারবেন ও ইতিবাচকভাবে দিনটি শেষ করবেন । তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বিবাদ আপনাকে তিতিবিরক্ত করে তুলবে । এগুলোকে বেশি পাত্তা দেবেন না । দিনের শুরুর দিকে, বেশ কিছু সমস্যা আপনাকে বিব্রত করবে ।
মিথুন (GEMINI) : আজকে মানসিক ও বস্তুগত নিরাপত্তা আপনার কাছে সমান গুরুত্ব পাবে । পড়াশোনার ক্ষেত্রে আপনি যে সমস্যা নিয়েই ভাববেন তাই সমাধান করতে পারবেন । প্রিয়তমের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ বজায় রাখাই একমাত্র যাদুমন্ত্র । আজকে আপনি আপনার ভবিষ্যতের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে বেশি চিন্তা করবেন । আর্থিক বিষয়টিকে আপনি গুরুত্ব দিলেও, সেই পরিস্থিতির উন্নতি করার কোনো সঠিক রাস্তা খুঁজে পাবেন না ।
কর্কট (CANCER) : দিনটি অসাধারণভাবে শুরু হবে ! প্রেম জীবনে অনন্য সংযোগ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে । জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আপনার বন্ধন আন্তরিক হবে আজ । পরিবারে শান্তি ও সুখ বজায় থাকবে । সমস্ত দিনটি আনন্দমুখর ও সুন্দর কাটবে । আজকে, আপনি ভালোবাসার মানুষের জন্য সব কিছু করতে প্রস্তুত । আজকে, আপনি সম্ভবত ভালো শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখবেন । যদিও, মেজাজের দিক থেকে আপনি খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তে পারেন এবং সেই কারণে বিষণ্ণ বোধ করতে পারেন ।
সিংহ (LEO) : আপনাকে কাজের ক্ষেত্রে বেশি মনোযোগী হতে বলা হচ্ছে । যত ভালো কাজ করা সম্ভব তা করার জন্য আপনি সর্বাধিক প্রয়াস করবেন । যদিও ফল হয়ত আশানুরূপ হবে না । আজ আপনাকে অত্যধিক খরচ বা আর্থিক লোকসান সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে । ছোটখাটো বিবাদ মতানৈক্য তৈরি হতে পারে ও প্রেম জীবনের সঙ্গতি নষ্ট করতে পারে । ফলে নিজের ও প্রিয়তমের মধ্যে অকারণে দূরত্ব তৈরি না করার চেষ্টা করুন ।
কন্যা (VIRGO) : আপনি যেরকম সুবিবেচক, আশা করা যায় আজ আপনার ঘাড়ে যে অতিরিক্ত সাংসারিক দায়িত্ব এসে পড়বে, তাতে আপনি অসন্তুষ্ট হবেন না । এমনিও যেহেতু কর্মক্ষেত্রের কাজের অবস্থা বেশ পরিতোষজনক, বাড়িতে একটু বেশি কাজ করতে হলে কোনও সমস্যা হবে না । আপনার সহকর্মী ও এমনকি ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক আপনার আনন্দকে আরও বাড়িয়ে তুলবে । আপনার চিন্তা ও কাজকে সঠিক পথে চালিত করে আজকের এই শুভ দিনটির সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করুন ।
তুলা (LIBRA) : ব্যক্তিগত জীবনে সবকিছু খুব ভালো নাও যেতে পারে । সঙ্গীর সঙ্গে মতপার্থক্য সম্পর্কে প্রভাব ফেলতে পারে । কোনও একটি নির্দিষ্ট সমস্যা থেকে আপনার মনোযোগ সরে যাবে কিন্তু আপনাকে নিজে নিজেই সেই সমস্যার সমাধান করতে হবে । অন্য সংস্থার উপরওয়ালাদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে বলা হচ্ছে । আরও বেশি রোজগার করার কিছু ভালো সুযোগ খুঁজতে ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিরা আপনাকে সাহায্য করতে পারে । সৃজনশীলতা নিয়ে আপনার প্রবল আগ্রহ আছে, অন্যদিকে ভাষা ও যোগাযোগ আপনার দক্ষতার জায়গা ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : আজকে আবেগের মেঘ আপনাকে ঘিরে থাকবে ও আপনি আত্মচিন্তা ও আত্মবিশ্লেষণ করেই আজ সারা দিন কাটাবেন । পেশাগত ক্ষেত্রে আপনি নিজের অবস্থানের উন্নতি করতে চাইবেন । আপনার দূরদর্শিতা ও লোকজনের মানসিকতা বোঝার ক্ষমতা আপনার মধ্যের নেতৃত্বের দিকটি তুলে ধরে । আজকের দিনে, পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারার ফলে আপনি অবশ্য-প্রয়োজনীয় মানসিক শান্তি পাবেন এবং তার প্রভাব পড়বে আপনার উৎপাদনশীলতায় । আপনার চিন্তাভাবনাগুলি আজ কর্মকর্তা ও সহকর্মীদের প্রশংসা পাবে ।
ধনু (SAGITTARIUS) : কীভাবে আপনি নিজের আগ্রহ ধরে রাখবেন সেই চিন্তা নিয়েই আপনি মগ্ন থাকবেন । অবসরের কার্যকলাপ আপনাকে একঘেয়ে রুটিন থেকে বের করে আনবে । যা করতে ভালোবাসেন তা করে আনন্দে থাকুন, তা বাগান করা, রান্না করা বা বই পড়া যাই হোক না কেন । সতর্কতা ও কৌশল আপনাকে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ঝামেলামুক্ত থাকতে সাহায্য করবে । আপনার উদারতা প্রেম জীবনকে অন্য মাত্রা দেয় । আপনার সৎ ও সত্যবাদী স্বভাবটি সকলের সামনে উঠে আসবে ।
মকর (CAPRICORN) : আজকের দিনটা পুরো কঠিন সমস্যা ও জটিল পরিস্থিতির গোলকধাঁধার মতো, কিন্তু আপনি খুব দ্রুতই তার থেকে বেরিয়ে আসার রাস্তা খুঁজে পাবেন । কর্মক্ষেত্রে আপনি নেতার ভূমিকা পালন করতে ভালোইবাসেন, কিন্তু তার ফলে আপনি আপনার অধীনস্থ কর্মচারীদের কাজের জন্য দায়ী হন, সে, কাজ ভালো হোক কি খারাপ । অনর্থক কাজে সময় ও শক্তি নষ্ট না করে ফলদায়ক কার্যকলাপের দিকেই মনোনিবেশ করে থাকুন । এর ফলে আপনার মনে সন্তুষ্টির ভাব আসবে ও ঊর্ধ্বতনদের প্রশংসাও পাবেন ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : আজ আপনার যুক্তি ও আবেগের মধ্যের ভারসাম্য দেখতে পাওয়ার সৌভাগ্য হবে । তার ফলে আপনি ব্যবসা ও আনন্দ কীভাবে একই সঙ্গে পাওয়া যায় তা বুঝতে পারবেন । আর্থিক দিক থেকে আপনি সন্তুষ্ট, কিন্তু আজ কোনও তুচ্ছ বিষয় আপনাকে বিব্রত করবে । কোনও বিশেষ কাজের কারণে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে । আপনি যদি কোনও সংস্থাতে পরিষেবা দেওয়া শুরু করতে চান, তাহলে আজকের দিনটি তার জন্য ভালো । পরিষেবার জন্য আপনি ভালো পারিশ্রমিক পাবেন । আজ আপনার উৎপাদনক্ষমতা বেড়ে যাবে, এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আপনার দ্রুত কাজ করার ক্ষমতার ।
মীন (PISCES) : আজ আপনি বিদেশে থাকা বহু পুরনো বন্ধুর সঙ্গে আবার যোগাযোগ করবেন, সম্ভবত ব্যবসায়িক কারণে । আপনি সম্ভবত কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানেও যাবেন । এরকম সম্ভাবনা আছে যে, অবিবাহিত ব্যক্তিরা এই ধরনের সামাজিক পরিস্থিতিতে নিজের সঙ্গীকে খুঁজে পাবেন । যারা স্টক মার্কেটে লেনদেন করেন তাদের লাভ হবে । আপনি অতীতের বিনিয়োগ থেকেও সাময়িক লাভ করবেন । আপনার প্রতিভা/সৃজনশীলতা ও করিতকর্মা স্বভাবের আপনি ভালো ফল পাবেন ।