বৃহস্পতিতে এই রাশির জ্যাকপট মেলার সম্ভাবনা, আপনার ভাগ্যে কী
5 November 2026 Horoscope: কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : November 5, 2026 at 1:38 AM IST
মেষ (ARIES) : সম্পর্ক ও কাজ নিয়ে উত্তেজনা হবে । কর্মক্ষেত্রে লোকজনকে নিজের দলে যোগ দেওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করবেন । যদিও সতর্ক থাকতে বলা হচ্ছে ও কোনও কাজ করার আগে ভালো করে ভাবনাচিন্তা করতে বলা হচ্ছে ৷ কেননা উলটো ফল হতে পারে ও আপনাকেই সব দায়িত্ব নিতে হতে পারে । প্রেম জীবনে হতাশার কারণে মেজাজ হয়ত একটু নিস্প্রভ থাকবে । অবিবাহিত ব্যক্তিদের আদর্শ সঙ্গী খুঁজে পেতে সমস্যা হবে ।
বৃষ (TAURUS) : আজ পারিবারিক সমস্যা থাকতে পারে । আপনার স্বভাব ও পরিপক্ক বুদ্ধি আবেগজনিত সমস্যাগুলি সামলাতে সাহায্য করবে । ক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাস হয়ত অপ্রত্যাশিত ফলের জন্য আংশিক দায়ী থাকবে । দিনের প্রথম ভাগে, বাড়ি ও পরিবারের জন্য খরচ হওয়ার ইঙ্গিত আছে । আপনি চান বাড়ি যেন সুন্দর দেখায় ৷ তাই সেই জন্য অর্থ ব্যয় করবেন । কর্মক্ষেত্রে, কোন কাজটি করবেন তা নিয়ে একটু দ্বিধায় ভুগবেন ।
মিথুন (GEMINI) : প্রণয়ীর প্রশংসা করার সময় উদার হন । সঙ্গীর সঙ্গে ভালো সময় কাটানো দু'জনের মধ্যে একটি ভালো বোঝাপড়া তৈরি করতে পারে । আর্থিক দিকে হিসেবি হবেন আজ । অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের চেষ্টা সফল হতে পারে কারণ নিজের পরিকল্পনাটিকে বাস্তবায়িত করবেন । দুর্দান্ত কথ্য এবং লিখিত ভাষার দক্ষতা সারা দিন ধরে সর্বোত্তম ব্যবহার করা যেতে পারে । নেটওয়ার্কিং এবং ক্লায়েন্টদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন দিনের বেলা চলতে পারে । আজ সভা, সেমিনার এবং কর্মশালায় যোগ দিতে পারেন ।
কর্কট (CANCER) : মনোযোগ এবং যত্ন প্রিয়জনকে আপনার দিকে আকর্ষণ করতে পারে । তারা কেবল ঘরোয়া কাজে সহায়তা করতে পারে এমন নয়, কূটনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে বিষয়গুলি পরিচালনাও করতে পারে । অর্থের ক্ষেত্রে বাস্তববাদী হলে ভালো হবে । আর্থিক লক্ষ্যগুলি বাস্তববাদী হতে পারে । কাজের ক্ষেত্রে, সিনিয়র আজকে কতগুলি নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য আপনাকে পছন্দ করতে পারেন । প্রতিভা দেখানোর জন্য একটি ভালো দিন এবং কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে সমস্ত অসম্পূর্ণ কাজ আজকেই শেষ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন ।
সিংহ (LEO) : ঘরোয়া ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় প্রিয়জনকে আঘাত করে বসবেন না । যদিও, দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া কাজগুলিকে আরও ভালোভাবে পরিচালনা করতে সহায়তা করতে পারে । আপনি হয়ত আজকে অর্থ ব্যয় করতে পারবেন না । যদিও, ভালো নগদ টাকাপয়সা আসতে থাকবে । কাজের জায়গায়, দিনের প্রথম অংশে উৎসাহের খামতি দিনটিকে ম্যাড়ম্যাড়ে করে তুলতে পারে । বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার কাজের গতিও বাড়তে থাকবে । দল বেঁধে কাজ করলে ভালো ফলাফল পেতে পারে । দিনের শেষে নিজের সাফল্যে অবাক হতে পারেন ।
কন্যা (VIRGO) : গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে প্রেমের জীবনে কর্মজীবনের মতো গুরুত্ব হয়ত দেবেন না । সুতরাং, সম্পর্ককে পুনরুজ্জীবিত করতে হয়তো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হতে পারে । দিনের প্রথমার্ধে অর্থ সংক্রান্ত ক্ষেত্রে কম হিসেবি এবং অনেক বেশী হঠকারী হতে পারেন । ব্যয়গুলি বৃদ্ধি হতে পারে তাই চেষ্টা করুন বাজেটের মধ্যে রাখার । কাজের জায়গায় অসাধারণ সূচনা হতে পারে তবে দিন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা স্বাভাবিক পর্যায়ে নেমে আসবে । ধৈর্য ধরে রাখতে এবং নিখুঁততা এবং ধারাবাহিকতায় নজর দিতে শিখুন ।
তুলা (LIBRA) : সম্পর্কের মসৃণতা অবশ্যই দিনটিকে দারুণ করে তুলতে পারে । প্রিয়জনের জন্য ভাববেন, অনুভব করবেন, এবং তার সঙ্গে ভালো আচরণ করবেন যা প্রেমের বন্ধনকে শক্তিশালী করতে পারে । চাকুরীরত মানুষেরা হয়ত এমন ইঙ্গিত পেতে পারেন যে তাদের মাইনে বাড়ছে । বন্ধুর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বিনিয়োগের ব্যাপারটি আরেকবার ভেবে দেখুন । নির্ভুলতা, শক্তি এবং বুদ্ধি আপনার সিনিয়র এবং সহকর্মীদের কাছ থেকে প্রশংসা এনে দেবে । আপনি অবশ্যই আপনার উদ্বেগের জন্য কিছু দীর্ঘস্থায়ী প্রতিশ্রুতি পেতে পারেন ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : প্রিয়জন হয়ত অবহেলিত বোধ করতে পারেন যা ভবিষ্যতে বিভেদ তৈরি করতে পারে । মতামতের মধ্যে পার্থক্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে, তাই সতর্কতা অবলম্বন করুন । অকাজ করে প্রচেষ্টা নষ্ট করবেন না । তবে, আপনি আর্থিক উন্নতি করার জন্য আরও সুযোগের সন্ধানে থাকতে পারেন । আপনার পেশাদার জীবনে গতি বজায় রাখতে দারুণ এনার্জি রাখবেন । যদি কোনও কিছু বাস্তবায়িত না হয় বা ভুল হয়ে যায় তবে আপনাকে উদ্যোগ নিতে হবে ।
ধনু (SAGITTARIUS) : ভালোবাসা এবং প্রতিশ্রুতিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য একটি আদর্শ সময় । পরিপক্কতা অবশেষে তৈরি হতে পারে যা দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্কের পথ সুগম করতে পারে । আর্থিকভাবে ভবিষ্যতে ভালো লাভ অর্জনে নেটওয়ার্ককে আরও ছড়িয়ে দেওয়ার ঝোঁক থাকতে পারে । দূরবর্তী স্থানে বা বিদেশে বসবাসকারী মানুষের সঙ্গে পরিচিতি স্থাপনের জন্য এগিয়ে যেতে পারেন । কাজের জায়গায় নির্দিষ্ট কিছু ব্যবস্থার এবং প্রক্রিয়ার মূলে পৌঁছানোর প্রয়োজন বোধ করতে পারেন আজ । সমস্যা এবং চাপ থাকা সত্ত্বেও, জটিল পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠবেন ।
মকর (CAPRICORN) : প্রিয়জন উপেক্ষিত বোধ করতে পারেন । ব্যয়বহুল উপহারগুলির থেকে তাদের প্রতি আপনার প্রতিশ্রুতি অনেক ভালো কাজ করবে । ভালোবাসায় পূর্ণ এবং যত্নশীল প্রকৃতির জন্য প্রশংসা পাবেন । নিকটাত্মীয় বা বন্ধুদের সঙ্গে আর্থিক লেনদেন এড়িয়ে চলুন । আর্থিক বিষয়ে আরও বাস্তববাদী হোন কারণ ভাগ্য আপনার পক্ষে নেই । কাজের জায়গায় বিভ্রান্তি কাটানোর জন্য ভালো দিন । ছোটখাট বিষয়গুলির দিকে নজর রাখুন, কাজ করুন এবং ধৈর্য ধরুন কারণ কঠোর পরিশ্রম ভালো ফল দেবে ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : প্রিয়জনকে প্রাপ্য ভালোবাসা এবং মনোযোগ দিন । তাদেরকে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নিয়ে যাওয়া এবং সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করা সম্পর্কের পক্ষে ভালো হতে পারে । কাছের এবং প্রিয়জনের সঙ্গে ভালো সময় কাটতে পারে । দিনের দ্বিতীয়ার্ধে, ব্যবসার অংশীদার বা জীবন সঙ্গীর সঙ্গে একটি যৌথ অ্যাকাউন্ট খোলার পরিকল্পনা করতে পারেন । বর্তমান গ্রহের অবস্থানে আপনাকে আরও প্রচেষ্টা দিতে হবে । সিনিয়ররা হঠাৎ করে অনেক আশা করতে পারেন যা কাজের জায়গায় মানসিক চাপের সৃষ্টি করতে পারে ।
মীন (PISCES) : প্রিয়জনের সান্নিধ্যে শান্তি এবং আরাম চাওয়ার দিন আজ । আপনি দুর্দান্ত কিছু শিখে সন্ধ্যাটি কাটাতে চান বা সৃজনশীল কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চাইতে পারেন । ভ্রমণ এবং আরামে জীবনযাপন করার প্রবল ইচ্ছা থাকতে পারে তবে অযাচিত বিলাসবহুল জীবনযাত্রার জন্য ঋণ নেওয়া থেকে বিরত থাকুন । প্রযুক্তিগত সমস্যাগুলি নিয়ে কাজ করার সময় নার্ভাস হয়ে যেতে পারেন, যার ফলে তীব্র মানসিক চাপ বাড়তে পারে । তবে দিনের পরের অংশে আপনার সমস্যাগুলি সহজ হয়ে যাবে ।