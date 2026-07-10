বারুইপুরে গণপিটুনি-পুলিশ আক্রান্তের ঘটনায় গ্রেফতার আরও 5 ! অভিযুক্তদের খোঁজে জোর তল্লাশি

বারুইপুরে গণপিটুনি-পুলিশ আক্রান্তের ঘটনায় গ্রেফতার আরও 5 ! অভিযুক্তদের খোঁজে জোর তল্লাশি
তদন্তের শুরুতে 18 জনকে গ্রেফতার করা হয়, পরে আরও 12 জনকে ধরা হয়। শেষে পাঁচ জন গ্রেফতার হওয়ায় মোট ধৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে 35 ।
Published : July 10, 2026 at 1:02 PM IST
কলকাতা, 10 জুলাই: দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুরের সূর্যপুরে নাবালিকার দেহ উদ্ধারের পর গণপিটুনি ও পুলিশ আক্রান্তের ঘটনায় তদন্ত আরও জোরদার করল পুলিশ । বৃহস্পতিবার গভীর রাতে আরও পাঁচ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । এর ফলে এই ঘটনায় মোট গ্রেফতারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 35 । তদন্তকারীদের দাবি, ঘটনায় জড়িত আরও কয়েক জনের পরিচয় ইতিমধ্যেই চিহ্নিত হয়েছে । তাঁদের খোঁজে বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চলছে ।
তদন্তে গতি আনতে বারুইপুর পুলিশ জেলার বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) এর পাশাপাশি নেমেছে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) । ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থল এবং আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে প্রায় 200 জনকে শনাক্ত করা হয়েছে । প্রত্যেকের ভূমিকা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।
ঘটনার সূত্রপাত গত সপ্তাহে । নিখোঁজ এক 12 বছরের কন্যার দেহ স্থানীয় একটি পুকুর থেকে উদ্ধারের পর গোটা সূর্যপুর এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে । সেই সময় ক্ষুব্ধ জনতার একাংশ সন্দেহের বশে এক যুবককে তাঁর বাড়ি থেকে টেনে বের করে বেধড়ক মারধর করে । গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করা হলেও শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু হয় । পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পুলিশ রিপোর্ট উল্লেখ করে দাবি করেন, গণপিটুনিতে নিহত ওই যুবক নির্দোষ ছিলেন । একই সঙ্গে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোরতম আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি ।
নাবালিকার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ, রাস্তা অবরোধ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয় । অভিযোগ, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ পৌঁছলে তাদের লক্ষ্য করেও হামলা চালানো হয় । পুলিশের উপর ইট ছোড়া, ধাক্কাধাক্কি ও মারধরের অভিযোগ ওঠে । সরকারি কাজে বাধা, পুলিশ আক্রান্ত এবং গণপিটুনিতে মৃত্যুর অভিযোগে পৃথক দুটি মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে বারুইপুর পুলিশ জেলা ।
তদন্তের শুরুতে 18 জনকে গ্রেফতার করা হয় । পরে আরও 12 জনকে ধরা হয় । সর্বশেষ পাঁচ জন গ্রেফতার হওয়ায় মোট ধৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে 35 । ধৃতদের পুলিশি হেফাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে । তদন্তকারীরা জানতে চাইছেন, কারা সরাসরি গণপিটুনিতে অংশ নিয়েছিল, কারা জনতাকে উসকানি দিয়েছিল এবং পুলিশের উপর হামলার ঘটনায় কারা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল ।
এদিকে, গণপিটুনিতে নিহত যুবকের পরিবারের দাবি, ঘটনার সময় তিনি বাড়িতেই ঘুমিয়ে ছিলেন । উত্তেজিত জনতা তাঁকে জোর করে ঘর থেকে টেনে বের করে মারধর করে । পরিবারের অভিযোগ, গুজবের জেরে সম্পূর্ণ নির্দোষ একজন মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন । প্রকৃত দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তাঁরা ।
অন্যদিকে, নাবালিকার যৌন নির্যাতন ও খুনের মামলার তদন্তও সমান তৎপরতায় এগোচ্ছে । পুলিশ সূত্রের দাবি, যৌন নির্যাতনের পর খুনের অভিযোগে এখনও পর্যন্ত মূল অভিযুক্ত-সহ চার জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । তাঁদের মধ্যে অন্যতম অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডল পুলিশের এনকাউন্টারে নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ ।
পুলিশের বক্তব্য, ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য মঙ্গলবার গভীর রাতে প্রভাসকে ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল । সেই সময় তিনি এক পুলিশ আধিকারিকের অস্ত্র ছিনিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন এবং পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালান বলে দাবি । আত্মরক্ষার্থে পালটা গুলি চালালে তিনি গুরুতর জখম হন । পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন ।
তবে এই এনকাউন্টারকে ঘিরে ইতিমধ্যেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে । প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত হবে । পাশাপাশি যৌননির্যাতন, খুন, গণপিটুনি এবং পুলিশের উপর হামলা- এই চারটি দিককে সামনে রেখেই তদন্ত এগিয়ে নিয়ে চলেছেন তদন্তকারীরা । পুলিশের স্পষ্ট বার্তা, ঘটনায় যে-ই জড়িত থাকুক না কেন, কাউকেই রেহাই দেওয়া হবে না । আইন অনুযায়ী প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।