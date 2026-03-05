সমূহ বিপদ ! তাড়াহুড়োয় সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকার পরামর্শ এই রাশিদের

সমূহ বিপদ ! তাড়াহুড়োয় সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকার পরামর্শ এই রাশিদের
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : March 5, 2026 at 12:01 AM IST
মেষ (ARIES) : আপনার মাথায় আজকে নানা চিন্তাভাবনা ঘোরাফেরা করবে । ভালো বিষয় হল যে আপনি সেগুলি খুবই ভালোভাবে প্রয়োগ করবেন । আপনাকে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নিতে বারণ করা হচ্ছে আজ । অভিজ্ঞ লোকেরা আপনাকে দৃঢ়ভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করবেন । গুরুজনদের পরামর্শ শুনতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে । একমাত্র বাস্তববাদী ও বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যেই, আপনি সবকিছু ভালোভাবে সামলাতে পারবেন । আজকে হয়তো আপনি, আর্থিক বিষয়গুলিকে অনেক বেশি ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখবেন ।
বৃষ (TAURUS) : আজকে ভাগ্য আপনার সর্বক্ষণের সঙ্গী । শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে যে সাফল্য আপনার বহুকাঙ্খিত, তা আপনি আজকে পেতে পারেন; যেমন কোনও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ভালো ফল । আপনার প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং মেপে চলার স্বভাবে আপনি গর্বিত হবেন । আজকে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক থাকবে । আপনি উদ্যমী বোধ করবেন । আপনি যদি শেয়ারবাজারে ইতিমধ্যেই অর্থ বিনিয়োগ করে থাকেন, তাহলে আপনি হয়তো কিছু স্টক বিক্রি করতে এবং অর্থ উপার্জন করতে চাইবেন ।
মিথুন (GEMINI) : এটা বিনোদন ও বিলাসিতা উপভোগ করার সময় । আপনি সাংসারিক বিষয় ও সন্তানদের প্রয়োজন সম্পর্কে আরও মনোযোগী হবেন । বিকালের পরে নিজের খাদ্যাভ্যাস ও অন্যান্য স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা নিয়ে চিন্তা করবেন । তবে, এই চিন্তাগুলি সাময়িককালের জন্যই থাকবে ।
কর্কট (CANCER) : আপনার সঙ্গী/সঙ্গিনী আজ আপনার জন্য সবকিছু করতে রাজি আছেন । আপনি চাঁদ চাইলেও হয়তো তিনি দেওয়ার চেষ্টা করতে চাইবেন । যদিও চাঁদ বা আকাশের তারা এনে দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়, তবে তার বিশেষ প্রয়াস আপনাকে পরম সন্তোষ দেবে । কর্মজীবনে, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রতারণার হাত থেকে টাকা বাঁচাতে সফল হবেন ।
সিংহ (LEO) : দায়িত্বভার পেলে অনুপযুক্ত ব্যক্তিকেও শক্তি অর্জন করে নিতে হয় । সেই সঙ্গে আজ দায়িত্ব আরও একটু বাড়বে । দিনের শেষে নিজের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে বলে মনে হতে পারে । গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার সামলানো তো সহজ কথা নয় ।
কন্যা (VIRGO) : আজ নিজের প্রিয়জনের সঙ্গে অকপট আলোচনা করার সুযোগ পাবেন । হাতে পড়ে থাকা কাজগুলি সম্পূর্ণ করবেন । ধর্মীয় স্থানে যাওয়ার ইচ্ছা হতে পারে । তবে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পরামর্শ নিন এবং নিজের হাতে থাকা বিকল্পগুলি নিয়ে ভাবুন ।
তুলা (LIBRA) : কোনও সরকারি লেনদেন করার জন্য আজ খুব ভালো দিন নয় । লাল-ফিতের গেরোই বলুন বা আমলাতান্ত্রিক গড়িমসি, আজকে এই কাজগুলি ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা প্রচণ্ড কম । এতে হয়ত আপনার ধৈর্যের পরীক্ষা হবে ও তার ফলে আপনার দক্ষতা ও পারদর্শিতা সামনে উঠে আসবে, বিশেষত আপনি যদি সরকারি চাকুরে হন । আপনার বিশ্লেষক ক্ষমতা আজ আপনাকে সমস্যার সমাধানে সাহায্য করবে ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : সীমাহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অসীম শক্তি, এই হল আজকের দিন । কর্মক্ষেত্রে, আপনি উত্তেজনাপূর্ণ কাজের সন্ধানে থাকবেন । কাজ বা পড়াশোনার ক্ষেত্রে যে কোনও কিছুর মোকাবিলা করার মতো কর্মশক্তি আজ আপনার মধ্যে আছে । দিনের শেষে পার্টিতে গিয়ে বা বন্ধুদের নিয়ে ডিনার করার মাধ্যমে সামাজিকতা বজায় রাখবেন ।
ধনু (SAGITTARIUS) : বাজি ধরার ব্যাপারে সতর্ক হন । সমস্যার সমাধান করা আপনার খুব সহজেই আসে । কিন্তু সতর্ক থাকুন, কিছু অসন্তুষ্ট ব্যক্তির থেকে আপনাকে কথা শুনতে হতে পারে । চিন্তা করবেন না, লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যান । প্রেমজীবনে অনেক চাহিদা থাকবে, যদিও সেদিকে আপনি মনোযোগ দিতে পারবেন না । ওপরওয়ালা সম্ভবত আপনার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবেন এবং আপনার পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করবেন । আপনি যদি ব্যবসায়ী হন, তাহলে আজকে নতুন কিছু কৃতিত্ব অর্জন করবেন ।
মকর (CAPRICORN) : আজ আপনার মেজাজ বেশ ফুরফুরে থাকবে, যেকোনও ধরনের কাজে অংশ নিতে ইচ্ছে করবে । ব্যবসায়িক সুযোগ চোখে পড়বে এবং এই উপায়গুলির সঙ্গে আপনি অগ্রসর হতে চাইবেন । ভাগ্য আপনার সঙ্গে থাকায় এই উদ্যোগগুলিতে আপনি সফল হবেন । সামাজিকভাবে, অনেকের সঙ্গেই আপনার দেখা হবে এবং তাদের নিজের রসবোধের মাধ্যমে খুশি করতে ব্যস্ত থাকবেন ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : আজ আপনাকে শান্তিদূতের ভূমিকা নিতে হবে । কৌশল ও বিচক্ষণতার সঙ্গে আপনি নিজের ও সকলের সমস্যা সমাধান করে এক প্রীতিময় পরিবেশ তৈরি করতে পারবেন । সামনে আসা যে কোনও কাজের সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন, কারণ তা আপনার জীবনে নেওয়া শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্তগুলির একটি হতে পারে ।
মীন (PISCES) : কাজের জায়গায় আজ শুরুতে আপনি একাধিক সৃষ্টিশীল চিন্তাভাবনা ও পরামর্শ দেবেন ৷ তবে দিনের মাঝামাঝি সময়ে এসে ক্লান্তবোধ করবেন । হয়তো নিজেকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য সপ্তাহের শেষে ছুটি কাটাতে যাওয়া যেতে পারে ।