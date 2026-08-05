প্রিয়তমের সঙ্গে আজ উগ্র আলোচনা নয়, ফল ভুগতে হতে পারে

প্রিয়তমের সঙ্গে আজ উগ্র আলোচনা নয়, ফল ভুগতে হতে পারে
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য ? কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : August 5, 2026 at 5:30 AM IST
মেষ (ARIES) : আজ স্মৃতিবেদনা আপনার মনকে নাড়া দেবে এবং এটি আপনার কাজের ক্ষেত্রে প্রকাশ পাবে; যেখানে অন্যরা আপনার নরম দিকটি দেখতে পাবে । এমনকি আপনি সাবধানতার সঙ্গে ব্যয় করবেন, নিজের সঞ্চয় সম্পর্কে আরও বুদ্ধিমান হবেন । ক্যাশিয়ার এবং ঋণদাতাদের জন্য আজকের দিনটি লাভজনক । আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে সাংসারিক কাজ করার সময় আপনি তাড়াহুড়ো করবেন । আপনার কৌশলগুলি পর্যালোচনা করতে সময় ব্যয় করুন এবং অন্যকে সহায়তা করুন । আপনার সুস্বাস্থ্যের জন্য পরিকল্পনা করুন এবং সেটা মেনে চলুন ।
বৃষ (TAURUS) : আজ আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে ও আজকের দিনটি আরাম এবং আনন্দ করার জন্য একটি উপযুক্ত দিন । যদিও, আর্থিক লেনদেনের সময় সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত । আপনার গহনা প্রস্তুতকারক, শিল্পী, ব্যাঙ্কার এবং বক্তা সম্পর্কে নতুন আগ্রহ তৈরি হতে পারে । রাতের খাবারটি সুস্বাদু এবং আপনার খুব পছন্দের হতে পারে । আপনার সঙ্গীর সঙ্গে মতবিরোধ বা বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । অতএব, আপনার নিজের মনকে আপনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে । মার্জিত ব্যবহারই আপনার সুখের চাবিকাঠি ।
মিথুন (GEMINI) : যারা একা আছেন তাদের জন্য সম্পর্কে জড়িত হওয়ার এটি আদর্শ সময় । আপনি আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপ পরিকল্পনা করতে পারেন । আর্থিক দিক শক্তিশালী কারণ হঠাৎ কোন লাভ হতে পারে । আয় বাড়ানোর ক্ষেত্রে বন্ধুরা অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে । আপনি তাদের কিছু অর্থ ব্যয় করার মেজাজে থাকতে পারেন । কাজের জায়গায়, আপনি সফলভাবে সম্পন্ন কার্যগুলির জন্য প্রশংসা পেতে পারেন । একটি অনলাইন সম্প্রদায় এমন সম্ভাব্য ক্লায়েন্ট আনতে পারে যারা আপনার এবং আপনার সংস্থার জন্য দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা নিয়ে আসতে পারে ।
কর্কট (CANCER) : প্রিয়তমের সঙ্গে কোনও উগ্র আলোচনায় জড়িয়ে পড়বেন না । আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি আপনার জন্য গড়পড়তা যাবে । ছোট কিন্তু নিয়মিত অবদান, যা কিনা আপনার জন্য খুব কঠিন হবে না, তার মাধ্যমে আপনার বিনিয়োগের পোর্টফোলিও কী করে আরও ভালো করা যায় তা ভাবুন । আজকে কোনও কাজ করার সময়েই তা যথাযথভাবে করার বিষয়টি আপনার মাথায় ঘুরবে । নতুন দায়িত্বকে সামনে এগোনোর সুযোগ হিসাবে বরণ করে নিন ।
সিংহ (LEO) : বাচ্চাদের স্বাস্থ্য আজ আপনার উদ্বেগের কারণ হতে পারে । আপনার এবং পরিবারের স্বস্তির জন্য সর্বোত্তম উপায় হ'ল, চিকিৎসকের সঙ্গে দ্রুত দেখা করে তার পরামর্শ নেওয়া । চিরকালই বাচ্চারা পরিবারকে আনন্দ দিয়ে ঘিরে থাকে; আপনার সন্তানের সুখ পিতা বা মাতা হিসাবে আপনার আনন্দ দ্বিগুণ করবে । যদি আপনি আপনার জীবনে সফলতা পেতে চান, তবে আপনার সঙ্গীর সঙ্গে আরও আপস করা শিখতে হবে ।
কন্যা (VIRGO) : প্রেমের জীবন বিভ্রান্তিকর হতে পারে কারণ বাধা থাকতে পারে । মতামতের পার্থক্যের কারণে একটি ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে । তবে আপনি বিভিন্ন সৃজনশীল প্রতিভার মাধ্যমে আপনার সঙ্গীকে খুশি করতে পারেন । অর্থ এবং অর্থনীতির জন্য আজকের দিনটি ভালো নাও হতে পারে কারণ অর্থ প্রাপ্তিতে বিলম্ব দেখা দিতে পারে । আপনি নিজের পরিশ্রমের পছন্দসই ফলাফল না পাওয়ায় অসন্তুষ্ট হতে পারেন । পেশাগতভাবে আপনি চাপের মধ্যে মাথা ঠাণ্ডা থাকতে পারেন এবং ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন । আপনি আপনার লক্ষ্যগুলি সহজেই অর্জন করতে পারেন এবং নতুন প্রকল্প গ্রহণ করতে পারেন । সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক সন্তোষজনক হতে পারে ।
তুলা (LIBRA) : স্বাস্থ্যের জন্য কী ভালো, তা জানার জন্য আজ বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন । আপনি এই বিষয়ে কোনও চিকিৎসকের পরামর্শ চাইতে পারেন, তিনি আপনাকে সঠিকভাবে চালনা করতে পারবেন । আপন ভাবমূর্তি বজায় রাখার জন্য অর্থ ব্যয় করতে পারেন । যদিও আজকের দিনটি আর্থিক সাফল্যের জন্য খুব একটা অনুকূল নয়, তাই আজ কোনও বড় ঝুঁকি না নেওয়াই আপনার পক্ষে ভালো । প্রযুক্তিগত কাজের সঙ্গে যারা জড়িত, তারা আজ খুব সম্ভবত অত্যন্ত ব্যস্ত থাকবেন । দিনের শেষে আপনার উৎপাদনশীলতার উন্নতি হতে পারে ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : আপনি আজ, আপনার মনে ক্রমাগত আসতে থাকা নেতিবাচক চিন্তাভাবনার দ্বারা বিরক্তি বোধ করতে পারেন । আপনার মনকে অন্যদিকে চালিত করার চেষ্টা করুন এবং ইতিবাচক ব্যক্তি বা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সময় অতিবাহিত করুন, যারা আপনাকে উৎসাহিত করতে পারে । যারা অভাবের মধ্যে আছেন, তাদের প্রত্যাশা পূরণ করার ফলে আপনার অশান্ত মন কিছুটা শান্ত হতে পারে । আপনি দেখতে পাবেন যে, আপনি যে যে কাজগুলি সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেগুলি সম্পূর্ণ করার জন্য সারাদিনের মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় যথেষ্ট নয় ।
ধনু (SAGITTARIUS) : ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনার মেজাজ ওঠানামা করে । আপনি যদি এই স্বভাবটি না পালটান, আপনার সম্পর্ককে তা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে । ফলে, আপনার এটিকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া উচিত । সব মিলিয়ে, আজকের দিনটি আর্থিক দিক থেকে আপনার অনুকূলে যাবে । বেড়ানোর পরিকল্পনার পিছনে অনেক অর্থ খরচ করা এড়িয়ে চলুন, কেননা তা আপনার পকেট ফুটো করে দেবে । কোনও চ্যালেঞ্জিং কাজে হাত দেওয়ার আগে তার ভালো মন্দ খতিয়ে দেখে নেওয়া উচিত ।
মকর (CAPRICORN) : আপনার প্রিয়জন ভবিষ্যতের বিষয়ে উদ্বিগ্ন হতে পারেন । তবে, মতামতের যে কোনও মতপার্থক্য নির্মূল করার জন্য আপনি যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিবেশন করতে পারেন । বাড়ি বা যানবাহনের মতো বড়সড় কেনাকাটা করার সময় উদার হওয়ার চেষ্টা করুন । কাজের ক্ষেত্রে, আপনার প্রতিদিনের কাজগুলি করতে শিখুন এবং আপনার সতীর্থদের উপর গুরুত্বপূর্ণ মিটিংগুলির দায়িত্ব ছেড়ে দিন । আত্মবিশ্বাস প্রকল্পগুলির সুষ্ঠু কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে সহায়তা করতে পারে । আপনি পরিমাণের চেয়ে গুণমানের উপর বেশি জোর দেন, তাই অ্যাসাইন্টমেন্টগুলির গতি বৃদ্ধি করার জন্য আপনার কোনও তাড়া নেই ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : প্রিয়জনকে গুরুত্ব না দেওয়া বোধহয় সঠিক রাস্তা নয় । নিজেকে প্রকাশ করতে শিখুন । অবিবাহিতরা তাদের জীবনসঙ্গীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ পেতে পারে । স্বল্প-দূরত্বের ভ্রমণের কারণে ব্যয় আরও বাড়তে পারে । আপনি ঈর্ষণীয় আর্থিক অবস্থানে নাও থাকতে পারেন তাই নগদ টাকা রোজগার বাড়ানোর বিষয়ে চিন্তা করুন । পেশাগতভাবে যোগাযোগের জন্য এটি একটি আদর্শ দিন হতে পারে কারণ আপনি পরিষেবা সরবরাহকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন । সন্দেহগুলি অবসান করতে এবং বিষয়গুলি সমাধান করতে অসন্তোষের কারণ নিয়ে স্বাস্থ্যকর আলোচনায় আসুন ।
মীন (PISCES) : মার্কেটিং বা বিজ্ঞাপন জাতীয় সৃজনশীল ক্ষেত্রে যারা কাজ করেন, তাদের জন্য আজ, অন্যভাবে কাজ করে কম চেষ্টায় সর্বাধিক মুনাফা করার অসাধারণ সুযোগ আসবে । এই কম অনুকূল দিনে, আপনি একটু বিষণ্ণবোধ করতে পারেন । খুব বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষী হবেন না, কেননা স্বস্তিজনক অবস্থানের বাইরে গিয়ে নিজের ওপর চাপ বাড়ালে আপনার মাথা এবং শরীরের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে । আর্থিক দিক থেকে একটি অনুকূল দিন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে । আপনার মনোভাব এবং কথার দিকে নজর দিন ।