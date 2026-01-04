আজ রয়েছে নয়া চ্যালেঞ্জ থেকে অর্থপ্রাপ্তি, দেখুন রবির রাশিফল

আজ রয়েছে নয়া চ্যালেঞ্জ থেকে অর্থপ্রাপ্তি, দেখুন রবির রাশিফল
আজ কাদের ভাগ্যে চমক, কোন রাশির জাতক-জাতিকারা পদে পদে বাধা পাবেন ? আর কারাই বা থাকবেন সতর্ক হয়ে ? রবিবারের রাশিফলে জেনে নিন ৷
Published : January 4, 2026 at 6:57 AM IST
মেষ: আপনার সৃজনশীলতা আজ প্রচুর বেড়ে যাবে এবং আপনি নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত। আপনার কাজের জায়গা থেকে আপনি কিছু আকর্ষক সুবিধা পাবেন। আরাম করার কথা মনে রাখুন, মাঝে মাঝে আপনার শরীরের দিকে মনোযোগ দেওয়ারও প্রয়োজন হয়। আজকে অনেক কথাবার্তা দিয়ে দিন শুরু করতে হবে, যা কিনা আপনাকে ক্লান্ত ও অবসন্ন করে তুলবে। আপনি এতরকম কাজে ব্যস্ত থাকবেন যে, আর্থিক বিষয়ের পিছনে বেশি সময় খরচ করতে পারবেন না।
বৃষ: আপনার লক্ষ্য পূরণের জন্য আপনি আজ কঠোর পরিশ্রম করবেন। সুফল হয়তো আপনার প্রত্যাশা অনুযায়ী হবে না, কিন্তু তা যেন আপনাকে নিচে টেনে নামাতে না পারে। আজ উদ্বেগ বা চিন্তার কোনও কারণ নেই। দিনের শুরুর দিকে আপনি হয়তো অর্থের পিছনে ছুটবেন। সবকিছু যেরকম আছে, সেরকমই যাতে থাকে, আপনি সেই চেষ্টা করবেন। কোনও কিছুর ভালো দিক দেখার বদলে আপনি কালো মেঘগুলিই দেখতে পাবেন, যা কিনা আপনার চিন্তাকে মেঘাচ্ছন্ন করে রাখবে।
মিথুন: আপনার ব্যক্তিত্ব খুবই মাধুর্যপূর্ণ। আজ আপনি অন্যদের মনে খুব গভীর ছাপ ফেলবেন, বিশেষত বিপরীত লিঙ্গের মানুষদের ওপরে। কর্মক্ষেত্রে, কঠিন কাজে সাহায্যের জন্য সহকর্মীদের, আপনার বিশেষজ্ঞতার প্রয়োজন হবে। দিনটি প্রচুর উদ্যম দিয়ে শুরু হবে। আপনার জীবনে যা ঘটছে, তা নিয়ে আপনি খুবই আনন্দে থাকবেন। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য আনার জন্য আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। আজকে খুবই অসাধারণ দিন কাটার সম্ভাবনা আছে।
কর্কট: আজ আপনার নিজেকে সৌভাগ্যশালী মনে হবে। আজ আপনি যাতেই হাত দেবেন সোনা হয়ে যাবে ৷ আপনি তাদের হৃদয় ছোঁবেন ও তাদের আনন্দ দেবেন। দিনের দ্বিতীয়ার্ধে আপনি বেশি উদ্যম ও মনোযোগ সহকারে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি করতে পারবেন, কিন্তু প্রথমার্ধে আপনার স্বাস্থ্য বা মেজাজ অত ভালো নাও থাকতে পারে।
সিংহ: দিন খারাপ হয়, দিন ভালো হয়, আবার আজকের মতো দিনও হয়। আজ আপনার মিশ্র ভাগ্য হবে। আপনার পরিবারকে আপনার জগতের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখুন ও তাদের যোগ্য ভালোবাসা ও আদর দিন। আজকে, দিনের প্রথমার্ধে চ্যালেঞ্জের হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু আপনি যথাযথ মনোযোগ ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তা সামলাবেন। আজকে আপনার কিছু আর্থিক লাভ হতে পারে।
কন্যা: প্রচারের সব আলো আপনারই ওপরে, আজকের দিনটা অসাধারণ হবে। কাজের জায়গায় মতপার্থক্য দেখা দেবে, কিন্তু তা পেরিয়ে এগিয়ে যান। দিনের পরের দিকে মোমবাতির আলো ও সান্ধ্যভোজের সমাহার আপনাকে সৌভাগ্যশালী অনুভব করাবে। আপনার প্রিয়তমের সুখের থেকে, অন্য কোনও কিছুই বেশি মূল্য পাবে না। আপনার নক্ষত্রেরা আজ উজ্জ্বল, সন্ধ্যাবেলা আপনি প্রচুর আবেগে ভেসে যাবেন। এই বিস্ফোড়ণ উপভোগ করুন! এই সন্ধ্যাটিকে স্মরণীয় করে তোলার চেষ্টা করুন।
তুলা: আজকে, আপনি আপনার আগ্রহের বিষয় নিয়ে বিশেষ কিছু করতে চাইবেন। আজকে বারবার আপনার অতীতের ঘটনা বা স্মৃতি মনে পড়বে। গ্রহের অবস্থানের কারণে, আজকে আপনার প্রেমের জীবনেও ঐক্যমত্য বজায় থাকবে। কাজের ক্ষেত্রেও আপনি নমনীয় থাকবেন এবং সমঝোতা করতে প্রস্তুত থাকবেন। এটি আপনার জন্য ভালোই হবে, কেননা প্রতিরোধ করলে অনেক শক্তিক্ষয় হয় এবং তা মানুষকে ক্লান্ত করে তুলতে পারে। আপনার নমনীয় স্বভাব চাপে থাকা স্নায়ুকেও ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে।
বৃশ্চিক: আজ আপনি সৃজনশীলতার শিখরে থাকবেন ও নানা ধরনের শিল্প দ্বারা অনুপ্রাণিত হবেন। আগ্রহ বাড়লে আপনি ক্লাসিক্যাল নাচ বা গানের শিক্ষা নেওয়ার কথাও ভাবতে পারেন। যৌথ তহবিল বা সম্পত্তিতে কিছু সমস্যা হতে পারে। আপনি হয়তো হিসাবের দিকটি খুঁটিয়ে দেখতে চাইবেন বা কোথায় ভুল হচ্ছে তা অনুসন্ধান করতে চাইবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রতিভাধর দিকটি বেরিয়ে আসবে।
ধনু: সহজ জীবন ও উঁচুমানের ভাবনা আজ আপনার মন্ত্র। কাজের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী ভাবনা ও কূটনৈতিক কথার সাহায্য নিন। দিনের পরের দিকে আত্মীয়, বন্ধুরা আপনার কাছ থেকে পাওয়া মনোযোগ উপভোগ করবেন। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় ভালো করবে ও তাদের অবসরের কাজেও বিষ্ময়কর ভালো কাজ করবে। আপনি যদি আজ কোনও ভুল করেন, আপনার ভালোবাসার মানুষটি হয়তো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন। লোকজন ও পরিস্থিতি বাস্তবে যেরকম, সেরকমভাবেই মেনে নিতে আপনাকে শিখতে হবে।
মকর: কাজের জায়গায় সাধারণত আপনার উদ্যম খুবই বেশি থাকে, কিন্তু আজকে হয়তো তুচ্ছ কারণে তা কমে যাবে। কাজেই, চেষ্টা করুন, যাতে খুব বেশি চিন্তা আজকে আপনার মাথাকে বিব্রত না করতে পারে। আর্থিক বিষয়ে কিছু উদ্বেগ হয়তো আপনাকে ঝুঁকি নিতে বাধ্য করবে। এই পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রাখা উচিত কাজ হবে, কেননা খুব ছোট্ট ভুলের ফলেও আপনি এমন কিছু হারাতে পারেন যার জন্য আপনি প্রস্তুত নন। ব্যক্তিগত এবং পেশাগত দুই ক্ষেত্রেই আজকের দিনটি কঠিন হবে।
কুম্ভ: ব্যক্তিগত এবং পেশাগত দুই ক্ষেত্রেই আপনার উৎকর্ষতা বজায় থাকবে। আপনার মনোমুগ্ধকর স্বভাব আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীদের হিংসার কারণ হবে। আশপাশ থেকে অবিরত চাপ আসতে থাকবে, যা কিনা দিনের শেষে আপনাকে ক্লান্ত করে তুলবে। ততক্ষণই কাজ করুন, যতক্ষণ ক্ষমতায় কুলোবে। যদি শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করে থাকেন তাহলে আজকে তা বিক্রি করার জন্য ভালো দিন, কেননা ভবিষ্যতে আজকের দিনের মতো লাভ করার সম্ভাবনা খুবই কম।
মীন: কর্মক্ষেত্রে যদি আপনি যথেষ্ট উন্নতি করতে চান, তবে কৌশল ঠিক করার সময় আপনার সহকর্মীদের সহযোগিতার কথা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। ভালো খবর এই যে, আপনার প্রয়াস সম্ভবত নিষ্ফল হবে না। সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে দেরি হয়ে যেতে পারে। আপনাকে নিজের কথাবার্তা নিয়ে খুবই সতর্ক থাকতে হবে, কেননা তা আপনার বন্ধুদের ওপর এমন প্রভাব ফেলতে পারে যা আপনি ভাবতেও পারেন না। যুক্তির থেকে বেশি নিজের সহজাত বোধের ওপর নির্ভর করুন।