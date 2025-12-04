ETV Bharat / state

বৃহস্পতি অর্থ ভাণ্ডার উপচে পড়বে, ভাগ্যলক্ষ্মীকে প্রসন্ন করুন

বৃহস্পতি মানে লক্ষ্মীবার, তবে এই দিন সকলের ভাগ্যে লক্ষ্মীশ্রী বজায় থাকে কী? এদিনে ভাগ্যলক্ষ্মীর আশীর্বাদ প্রেমময় জীবন কারা উপভোগ করবেন? জানুন ইটিভি ভারতের রাশিফলে ৷

আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 4, 2025

মেষ: আজকে নক্ষত্রগুলো এই পরামর্শ দিচ্ছে যে, আপনি আর্থিক বিষয় ও কী করে কিছু সঞ্চয় করবেন, তাতে মনোযোগ দিন এবং এই কারণেই আপনি সারাদিন এই বিষয় নিয়ে মগ্ন থাকবেন। যদিও, আপনাকে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, সংসারের দায়িত্বগুলি উপেক্ষা করবেন না, না হলে আপনার জীবনসঙ্গী বিষণ্ণ হয়ে পড়বেন। কাজেই একসঙ্গে যে সিনেমা দেখার পরিকল্পনা করেছেন, তা বাস্তবে পরিণত করুন। বাতিল করে দেবেন না। ঠান্ডা মাথায়, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে, আপনি এই উজ্জ্বল দিনটিকে পার করে যাবেন। শরীরচর্চার রুটিনের পরিকল্পনা করা এবং প্রয়োগ করার জন্যও এটি আদর্শ সময়।

বৃষ: আজকে আপনি সম্ভবত মানসিকভাবে সজাগ ও সতর্ক থাকবেন। আপনি যে কাজই করুন না কেন ,তাতেই আপনার সৃজনশীলতার ছোঁয়া থাকবে। আপনি অভিনয়, ডিজাইনিং, গ্রাফিক্স বা স্পেশাল এফেক্ট নিয়ে কাজ করতে পারেন। আপনার মধুর স্বভাব আজ বিপরীত লিঙ্গের মানুষদের খুবই আকৃষ্ট করবে। আজ আপনি স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেবেন। যা থেকে আপনি নিয়মিত রিটার্ন পাবেন, এরকম কোনও স্থায়ী আমানত যোজনা বা অন্য কিছুতে টাকা সঞ্চয় করার কথা ভাবার জন্য এটি সঠিক সময়।

মিথুন আজ আপনি একটু বিষণ্ণ ও মনমরা বোধ করতে পারেন। আজ একাকীত্ব বোধ আপনাকে চেপে ধরতে পারে। আপনার চেপে রাখা আবেগ ও আকাঙ্খা, এমনকী আপনার বুদ্ধিগত শিক্ষাও সামনে বেরিয়ে আসবে। এই চ্যালেঞ্জিং দিনে আপনাকে হয়তো পরিশ্রম করতে হবে। কিন্তু অবিলম্বে ফল চাইলে, আপনাকে হতাশ হতে হবে। আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন, কিন্তু গ্রহগুলি ততটা অনুকূলে নেই। ভালো কাজ করা চালিয়ে যান – আগামীকাল ভালো হবে।

কর্কট: আজকে আপনি হয়তো একটু বেশি উদ্দীপনাপূর্ণ ও বিশ্লেষণাত্মক থাকবেন। অন্যদের উপর বেশি জোর করবেন না, বা চাপ দেবেন না। এর ফলে আপনার কিছু বন্ধুত্ব বাঁচবে ও সম্মান যাতে অটুট থাকে তা নিশ্চিত করবে। আপনার সহকর্মী ও বসদের সঙ্গে বিবাদ ও মতপার্থক্য এড়িয়ে চলাই ভালো। আপনি হয়তো আপনার উচ্চাকাঙ্খার কথা আপনার প্রিয়তমকে জানাবেন। আপনার মনের ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা নতুন উচ্চতায় পৌঁছনোর ফলে আপনি প্রেম জীবনে সঙ্গতির শিখরে পৌঁছবেন।

সিংহ: সাংসারিক বিষয়গুলির দিকে আপনি বেশি মনোযোগ দেবেন। আপনি সম্ভবত বাড়ি সংস্কারের কাজে হাত দেবেন। আপনি হয়তো আপনার বাড়ির সমস্ত আসবাবপত্র পালটে ফেলবেন। দিনটি আপনি পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সঙ্গে উপভোগ করে কাটাবেন। বলাই বাহুল্য, আপনি এমন সব কাজ হাতে নেবেন, যা চ্যালঞ্জিং। আপনি সহজেই সাফল্য পাবেন এবং তা আপনার মনোবল বাড়াবে। ভালো মেজাজ ধরে রাখার জন্য তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তর্ক করা থেকে বিরত থাকুন।

কন্যা: আজকে আপনি খুবই বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আর্থিক বিষয়গুলি দেখবেন এবং না ভেবেচিন্তে কোনও অর্থ খরচ করবেন না। বিনিয়োগ নিয়ে যদি কোনও সিদ্ধান্ত নিতে চান, তাহলে আজকে শুভ দিন। আপনি সব কাজ সরাসরি সামলাবেন। আপনার ব্যবহারিক পন্থা বা বাস্তববাদী মনোভাবের কারণে আজ আপনি সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে পারবেন। দ্রুত ও মসৃণভাবে কাজ শেষ করার জন্য আপনি প্রতিদ্বন্দ্বীদের থেকে এগিয়ে থাকবেন। আসন্ন প্রকল্পগুলির পরিকল্পনা আপনি আগে থেকে করে রাখবেন।

তুলা: আজকে আপনি ব্যস্ত থাকবেন ও কাজের ক্ষেত্রে লক্ষ্যগুলি অর্জন করতে পারবেন। আপনার উদ্যমের মাত্রা উচ্চতার শিখরে থাকবে। সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে আপনি সঠিক ভারসাম্য নিয়ে আসতে পারবেন। যদিও শারীরিকভাবে ক্লান্তিকর কাজ করার জন্য আজকের দিনটি ভালো নয়। আর্থিক বিষয়ের ক্ষেত্রেও আজকের দিনটি শুভ নয়। আগ্রাসী হয়ে অর্থ বিনিয়োগ করতে আপনাকে বারণ করা হচ্ছে।

বৃশ্চিক: আপনার সঙ্গীর প্রভাবশালী ও কর্তৃত্ব ফলানো স্বভাব আজকে আপনার বিরক্তির কারণ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে আপনি ধৈর্য হারিয়ে ফেলবেন। যদিও আপনাকে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে বৃহত্তর বিষয়ের দিকে নজর রেখে, একসঙ্গে বসে ব্যক্তিত্বের কারণে হওয়া দ্বন্দ্ব ও ঝগড়াগুলিকে মিটিয়ে ফেলুন। কর্মক্ষেত্র চাপের সময় আসার সম্ভাবনা আছে। ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে সঠিক ভারসাম্য আপনাকে চাপের পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করবে।

ধনু: বেশি রাতের হুল্লোড় ও আনন্দোৎসবের প্রস্তাব আনা একটি ফোন কল প্রত্যাশা করতে পারেন। কিন্তু আপনি সব ছেড়েছুড়ে ফুর্তি করার মেজাজে থাকবেন না। যতই লোভনীয় হোক না কেন, আপনার চরিত্রের গুরুগম্ভীর দিকটি প্রধান হয়ে উঠবে ও আপনি প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করবেন। স্বাভাবিক যে আপনার বিচক্ষণ মাথাটি লোকজনের পছন্দ। আপনার নিঃশেষিত শক্তি পুনুর্জীবিত করার জন্য সময় উতসর্গ করা প্রয়োজন। আপনার ক্লান্ত মাথাও এই একঘেয়ে রুটিন থেকে বিরতি চায়।

মকর: আপনার সম্পর্কের বন্ধন আরও দৃঢ় করতে সক্ষম হবেন। লম্বা সময়ের জন্য বাজেটের পরিকল্পনা করার জন্য আজকের দিনটি ভালো। যদিও নক্ষত্রের অবস্থান জমিজমায় বিনিয়োগ করার জন্য অনুকূলে নেই। অবসর কাটানোর কার্যকলাপের পিছনে অর্থ খরচ হবে। অফিসিয়াল মিটিং বিচক্ষণতার সঙ্গে সামলাতে বলা হচ্ছে। সিদ্ধান্ত নিতে পারা আপনার বিশেষ একটি গুণ। আপনি হয়তো নতুন কোনও পেশাগত দক্ষতা লাভ করবেন, যে কারণে আপনি উচ্চাকাঙ্খী কোনও প্রকল্প শুরু করতে চাইবেন।

কুম্ভ: সৌভাগ্যক্রমে আপনি পরিবারের লোকজন বা আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন। আপনার সাংসারিক জীবনযাত্রায় আপনি অনেক পরিবর্তন আনবেন। সত্যিকারের ভালোবাসা ও অঙ্গীকারের অর্থ বুঝতে আপনার সঙ্গী আপনাকে সাহায্য করবে। আজ হয়তো আপনি ঘর সাজানোর জন্য হস্তশিল্পের জিনিস কিনবেন। বন্ধু ও আত্মীয়দের সঙ্গে বাড়িতে সিনেমা দেখার আয়োজন করতে পারেন বা তাদেরকে দুপুরে বা রাতে খেতে ডাকতে পারেন। গুণগত মানকেই আপনি প্রাধান্য দেবেন।

মীন: আজকে হয়তো আপনি কৌতুহলী হয়ে উঠবেন ও তথ্যের বদলে কী ও কেন নিয়ে আলোচনা করবনে। প্রিয় মানুষটির সঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা আপনার জ্ঞানের পিপাসা মেটাবে। আপনি হয়তো কোনও আকর্ষণীয় পরিহাস এবং উত্তেজক মন্তব্য দিয়ে আলোচনাটি শেষ করবেন। কোনও প্রকল্প বা কাজের পিছনে অর্থ খরচ করা যুক্তিযুক্ত হবে। আপনার সৃজনশীলতা উচ্চতার শিখরে থাকবে এবং আপনার বাকপটুত্ব চরম হবে, কাজেই আর্থিকভাবে উপকারী কিছু করার এটাই ভালো সময়।

সম্পাদকের পছন্দ

