প্রতি মাসে অ্যাকাউন্টে জমা পড়ছে 1000 টাকা ভাতা ! শিলিগুড়িতে 'বেপাত্তা' 496 উপভোক্তা

প্রতি মাসে অ্যাকাউন্টে জমা পড়ছে 1000 টাকা ভাতা ! শিলিগুড়িতে 'বেপাত্তা' 496 উপভোক্তা
সরকারি ভাতার 19 লক্ষাধিক টাকা উদ্ধারের তোড়জোড় শুরু করেছে শিলিগুড়ি পুরনিগম ৷
Published : May 30, 2026 at 5:39 PM IST
শিলিগুড়ি, 30 মে: শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় বড়সড় গরমিল প্রকাশ্যে এল । দীর্ঘ চার মাস ধরে অনুসন্ধান চালিয়েও প্রায় 496 জন উপভোক্তার কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি । অথচ, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রতি মাসে তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে নিয়মিত জমা পড়ছে 1000 টাকা করে ভাতা । এই পরিস্থিতিতে বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগম । তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে এই 496 জন 'বেপাত্তা' উপভোক্তার নাম ।
জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা যোজনার অধীনে বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধী-এই তিনটি বিশেষ ভাতা প্রকল্প পরিচালিত হয় । পুরনিগম সূত্রে খবর, 1994 সালে প্রকল্পটির সূচনা হওয়ার সময় মোট উপভোক্তার সংখ্যা ছিল 7006 জন । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানে সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে 3570 জনে । তবে দীর্ঘদিন ধরে একটি বড় অংশের উপভোক্তার কোনও খোঁজ না মেলায় গত 1 জানুয়ারি পুরনিগম একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে । এরপর কিছু উপভোক্তা আধার নম্বর ও মোবাইল নম্বর-সহ প্রয়োজনীয় নথি জমা দিলেও, এখনও 496 জনের কোনও সন্ধান মেলেনি ।
পুরনিগমের হিসাব অনুযায়ী, এই 496 জন উপভোক্তার প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে মাসে 1000 টাকা করে পাঠানো হয়েছে । সেই হিসাবে জানুয়ারি থেকে এপ্রিল-এই চার মাসে প্রায় 19 লক্ষ 84 হাজার টাকা তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে । এখন এই বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থ উদ্ধারে তৎপর হয়েছে পুরনিগম কর্তৃপক্ষ ।
শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে খোঁজাখুঁজি করেও ওই উপভোক্তাদের সন্ধান মেলেনি । তাই আপাতত তাঁদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত বোর্ড মিটিংয়ে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে । তবে পরবর্তীতে যদি কোনও প্রকৃত উপভোক্তা উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণ সহ পুরনিগমে যোগাযোগ করেন, তবে তাঁদের নাম পুনরায় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে ।"
পুরনিগমের দারিদ্র দূরীকরণ বিভাগের দায়িত্বে থাকা ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, "আমরা ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে মাইকিং করেছি, কাউন্সিলরদের সাহায্যে বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ নেওয়া হয়েছে, এমনকি ক্যাম্পও করা হয়েছে । আমাদের ধারণা, এই উপভোক্তাদের মধ্যে অনেকের হয়তো মৃত্যু হয়েছে, আবার অনেকে অন্যত্র চলে গিয়েছেন ।"
পুরনিগম সূত্রে জানানো হয়েছে, বোর্ড মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাতিল হওয়া উপভোক্তাদের তালিকা অবিলম্বে ব্যাংকে পাঠানো হবে । প্রথমেই তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট 'ফ্রিজ' বা সাময়িকভাবে বন্ধ করার প্রক্রিয়া শুরু হবে, যাতে পরবর্তীকালে সরকারি অর্থ উদ্ধার করা সহজ হয় । শহরের 47টি ওয়ার্ডের মধ্যে 25টি ওয়ার্ডে এই 'বেপাত্তা' উপভোক্তাদের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে ।
এর মধ্যে সবচেয়ে উদ্বেগজনক চিত্র 28 নম্বর ওয়ার্ডে, যেখানে 156 জন উপভোক্তার খোঁজ নেই । এছাড়া 42 নম্বর ওয়ার্ডে 59 জন, 36 নম্বর ওয়ার্ডে 42 জন, 41 নম্বর ওয়ার্ডে 38 জন, 44 নম্বর ওয়ার্ডে 29 জন, 37 নম্বর ওয়ার্ডে 23 জন । পাশাপাশি 1, 5, 6, 7, 18, 19-22, 24, 27, 32-35, 40, 43, 46 ও 47 নম্বর ওয়ার্ডেও কিছু সংখ্যক উপভোক্তার হদিশ মেলেনি । বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনিক মহলে জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে ।