বাংলাদেশে বেধড়ক মারত ! বন্দিদশা কাটিয়ে কাকদ্বীপে ফিরে অভিযোগ মৎস্যজীবীদের

বাংলাদেশে বেধড়ক মারত ! বন্দিদশা কাটিয়ে কাকদ্বীপে ফিরে অভিযোগ মৎস্যজীবীদের
বাংলাদেশে তাঁদের উপর অত্যাচার হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন কাকদ্বীপের মৎস্যজীবীরা ৷ তবে তাঁরা বাড়ি ফেরায় স্বস্তি পেল পরিবারগুলি ৷
Published : December 10, 2025 at 7:06 PM IST
ফ্রেজারগঞ্জ, 10 ডিসেম্বর: কেউ ট্রলারে দাঁড়িয়ে গলা ছেড়ে গাইলেন গান ৷ কেউ মনের আনন্দে পা মেলালেন গানের তালে ৷ কেউ আপনজনকে সামনে দেখে জড়িতে ধরে কাঁদতে শুরু করলেন ৷ বাংলাদেশে বন্দিদশা কাটিয়ে তিন মাস পর দেশে ফিরলেন কাকদ্বীপের মৎস্যজীবীরা ৷ বুধবার তাঁদের এমনই সব আবেগঘন মুহূর্তের সাক্ষী থাকল দক্ষিণ 24 পরগনার ফ্রেজারগঞ্জ ৷ তবে বাংলাদেশে তাঁদের উপর অত্যাচার হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন মৎস্যজীবীরা ৷
আন্তর্জাতিক জলসীমা লঙ্ঘনের অভিযোগে তিন মাস আগে তিনটি ট্রলার-সহ মোট 48 জন কাকদ্বীপের মৎস্যজীবীকে আটক করেছিল বাংলাদেশের উপকূলরক্ষী বাহিনী । তারপর থেকে তাঁরা বাংলাদেশের জেলে বন্দি ছিলেন । এরই মাঝে বাবুল দাস নামে এক মৎস্যজীবীর জেলবন্দি অবস্থায় মৃত্যু হয় সেখানে । এরপর ভারতীয় মৎস্যজীবীদের দেশে ফেরানোর জন্য তৎপর হয় রাজ্যের মৎস্য দফতর, জেলা প্রশাসন এবং কেন্দ্রীয় সরকার ।
ওপার বাংলার পাশাপাশি এপারের প্রশাসনিক মহলেও দীর্ঘ চাপানউতোর শুরু হয় । একইসঙ্গে বাংলাদেশের দুটি ট্রলার-সহ 32 জন মৎসজীবীর বিরুদ্ধে ভারতের জলসীমা লঙ্ঘনের অভিযোগ ওঠে । তাঁদের গ্রেফতার করে এদেশের প্রশাসন ৷ চাপ বাড়ে বাংলাদেশের উপরেও । চাপ তৈরি হয় কূটনৈতিক স্তরেও । এরই মধ্যে 32 জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবীকে মুক্তি দেয় ভারত । তারপরই তিন মাসের দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর অবশেষে ভারতের 47 জন মৎস্যজীবীকেও মুক্তি দিল বাংলাদেশ ৷ বুধবার দুপুরে ভারতীয় ওইসব মৎস্যজীবীদের নিয়ে আসা হয় ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল থানাতে । সেখান থেকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় তাঁদের ৷ স্বস্তি পায় মৎস্যজীবীদের পরিবারগুলি ৷
এদিকে বাংলাদেশের মৎস্যজীবীরা এদেশ থেকে ফিরে যাওয়ার সময় তাঁদের সঙ্গে সংশোধনাগারে ভালো ব্যবহার হয়েছিল বলে জানিয়েছিলেন ৷ কিন্তু ভারতীয় মৎস্যজীবীরা অভিযোগ করেছেন যে, বাংলাদেশে তাঁদের উপর অত্যাচার হয়েছে । কাকদ্বীপে ফিরে সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা জানালেন পারমিতা ট্রলারের মৎস্যজীবী গোবিন্দ দাস ৷
তিনি বলেন, "আমাদের ধরার পর সারারাত বেধড়ক মারধর করেছে । আমাদের অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করেছে ৷ চারজন করে এসে দু'ঘণ্টা করে মারধর করত ৷ আমরা ভেবেছিলাম আমাদের মেরেই ফেলবে ৷ একজন মৎস্যজীবী তো বলেই ফেলে, স্যার আমাদের এত কষ্ট দেওয়ার থেকে গুলি করে দিন ৷ এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমরা শুধু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিলাম । আমরা যে ছাড়া পাব কোনওদিন ভাবতে পারিনি ৷ আজ বাড়ি ফিরে খুব ভালো লাগছে ৷ মাটি কেটে খাব তো, তবু আর মাছের ব্যবসা করব না ৷"
সুন্দরবন মৎস্যজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক সতীনাথ পাত্র বলেন, "তিন মাস পর অবশেষে বাংলাদেশ থেকে 47 জন মৎস্যজীবী দেশে ফিরল ৷ 48 জন বাংলাদেশের জেলে বন্দি ছিল ৷ তার মধ্যে বাবুল দাসকে হারিয়েছি ৷ জেলেই বন্দি অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে তাঁর ৷ তাঁর দেহও ফিরিয়ে আনা হয়েছে ৷ বাংলাদেশ সরকার 47 জন ভারতীয় মৎস্যজীবীর উপর থেকে মামলা তুলে নিয়েছে ৷ এখান থেকে প্রায় 32 জন বাংলাদেশিকে দুটো ট্রলার-সহ ওপার বাংলায় ফেরত পাঠানো হয়েছে ৷ জলসীমায় গিয়ে দুদেশের মধ্যে মৎস্যজীবীদের আদানপ্রদান হয়েছে ৷ আমাদের পক্ষ থেকে জলসীমা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে আরও সচেতনতা বাড়ানো হবে ৷"
সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন, "প্রতিবছর ভারতীয় মৎস্যজীবীরা মাছ ধরার সময় যান্ত্রিক গোলযোগ কিংবা দিক নির্ণয় ঠিকঠাক না করতে পেরে বাংলাদেশের জলসীমার মধ্যে ঢুকে পড়ে । এর ফলে বাংলাদেশের উপকূলরক্ষী বাহিনী আটক করে তিনটি ট্রলার-সহ 48 জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে আটক করেছিল । একজন মৎস্যজীবীর বাংলাদেশের জেলে বন্দি থাকা অবস্থায় মৃত্যু হয়েছিল । এরপর দুই দেশের কূটনৈতিক স্তরে আলোচনা করার পর মৎস্যজীবীদের মুক্ত করে বাংলাদেশ সরকার । অপরদিকে, ভারতে জেলবন্দি থাকা 32 জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবীকে দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে । দীর্ঘ তিন মাস পর পরিবারের কাছে ফিরে এসে আনন্দিত মৎস্যজীবীরা ৷ পরিবারের সদস্যরাও উচ্ছ্বসিত ।"