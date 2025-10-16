ETV Bharat / state

আলোর উৎসবে কত কালীর কাহন, বৃহৎ অশ্বত্থ গাছে ঝুলে কাঁথকালী

বিপ্লবী ও ঐতিহাসিক শহর মেদিনীপুরের অন্যতম এলাকায় হিসেবে পরিচিত শহরের কেন্দ্রবিন্দু কাঁথকালী। এখানে কালী ঠাকুরের নাম হিসেবে এলাকার নাম। কিন্তু কেন ?

KALI PUJA 2025
কাঁথকালীর পুজো (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 16, 2025 at 3:52 PM IST

3 Min Read
মেদিনীপুর, 16 অক্টোবর: চার শতক ধরে কাঁথেই অবস্থান দেবীর ! মেদিনীপুর শহরে জেলার আনাচে-কানাচে রয়েছে অনেক জাগ্রত কালীর কাহিনি। এরকমই এক কাহিনী হল শহরের বুকে কাঁথ কালীর কাহিনী। কথিত আছে, 400 বছর ধরে দেওয়ালে অর্থাৎ কাঁথে অবস্থান করেন মা কালী। তাই এর নাম কাঁথকালী। ফল-মূল নৈবেদ্যের সঙ্গে ছাগ বলির আয়োজন হয় মায়ের পুজোয়।

কেন কাঁথ কালী নাম ? এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে জানা যায় প্রায়, 400 বছর আগে যখন মেদিনীপুর শহরে এই এলাকা ছিল ঘন জঙ্গলে বিস্তৃত। তখন ডাকাতরা এখানে থাকত । সমস্ত চুরি ডাকাতি করা সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারা হত এখানে এবং তারা এই কালীপুজো করতেন। কথিত আছে, কলকাতার কোনও এক ব্যবসায়ী নানা রকম সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়েন। তাঁর পরিবারের লোকজন অসুস্থ হতে থাকেন ৷ পরে তিনিও অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তিনি স্বপ্নাদেশ পান এই কাঁথকালীর।

মেদিনীপুরের অন্যতম কাঁথকালীর পুজো (ইটিভি ভারত)

স্বপ্নে তাঁকে মা কালী বলেন, এই জায়গায় তিনি বসবাস করছেন । তাঁকে পুজো দিয়ে যেতে ৷ তবেই তাঁর সমস্যা দূর হবে। সেই কথা মতো ওই ব্যবসায়ী খুঁজে খুঁজে এই জঙ্গলে আসেন এবং এখানে এসে তিনি একটি স্বস্তিক চিহ্ন এবং একটি খড়গ চিহ্ন খুঁজে পান। এরপর তিনি ভক্তি ভরে পুজো দেন দেবীকে ৷ পরবর্তীতে তাঁর সমস্যার সমাধানও হয়। ব্যবসায়ী মায়ের পুজোর কথা এলাকার লোকের সঙ্গে তিনি পরিচিত করান এবং এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, কোনও এক সময় বৃহৎ গাছের আকঁড়ে থাকা দেওয়ালে এক সাধু কাঁথকালীর পুজো শুরু করেন।

তৎকালীন সময় থেকেই এই মা কাঁথ কালীর পুজো হয়ে আসছে সাড়ম্বরে। পুজোর বৈশিষ্ট্য বলতে গিয়ে বলা যায় এই কাঁথ কালী কাঁথে বা দেওয়ালে অবস্থান করেন। কখনও এই ঠাকুরের বিসর্জন হয় না। প্রতিবছরই মায়ের রং হয় পোশাক-পরিচ্ছদ চেঞ্জ হয় এবং পুজো হয়। ফল-মূল নৈবেদ্যের সঙ্গে ছাগ বলির আয়োজন হয় মায়ের পুজোয়। বিভিন্ন মনস্কামনা নিয়ে দূর-দূরান্তের মানুষ ছুটে আসে এই কালী মায়ের কাছে এবং সফল হয়ে তারা মন্দির থেকে ফিরে যান।

KALI PUJA 2025
এলাকার নাম হয়েছে কাঁথকালী এলাকা (ইটিভি ভারত)

এই কালীপুজো এখন পরিচালনা করেন এলাকার মানুষ কমিটির মাধ্যমে। এই কালীর বিসর্জনও হয় না। তবে কালীপুজোর পরে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়ে পুরো শহর পরিক্রমা করে। ঢাক-ঢোল বাদ্যি সহকারে সেই পরিক্রমায় অংশগ্রহণ করেন শহরের মানুষ। মূলত তান্ত্রিক মতে, পুজো করা হয় মাকে। প্রায় 2 কুইন্টালের উপর মায়ের ভোগ হয়। তার জন্য গড়ে তোলা হয়েছে ভোগ গৃহ।

এ বিষয়ে এখানকার কমিটির কোষাধ্যক্ষ সুমঞ্জিৎ দে বলেন, "এক সময় জঙ্গল দিয়ে ছিল এলাকা, ডাকাতরা বসবাস করত তারা কালী মায়ের তন্ত্রসাধনা করত। পরবর্তীকালে এক সাধু এই পুজোর সূচনা করেন আবার কেউ কেউ বলে থাকেন কলকাতার এক ব্যবসায়ী নিজের দূরাবস্থায় পড়ে এসে এই পুজো শুরু করেছিলেন। তবে আজও স্বমহিমায় এই পুজো চলছে । প্রায় দেড় থেকে দুই হাজার মানুষ অন্নকূট গ্রহণ করে থাকেন এই পুজো উপলক্ষে ৷"

KALI PUJA 2025
400 বছর ধরে দেওয়ালে অর্থাৎ কাঁথে অবস্থান করেন মা কালী (ইটিভি ভারত)

অন্যদিকে, যুগ্ম সম্পাদক শান্তনু চক্রবর্তী, কমল কৃষ্ণ নাগ'রা বলেন, "মায়ের মাহাত্ম্য অনেক। আমাদের এই পুজো তান্ত্রিক মতে হয়। সেই সময় পুরো এলাকা জঙ্গল ছিল। এক ব্যবসায়ী স্বস্তিক চিহ্ন ও খড়গ চিহ্ন পেয়েছিলেন এখান থেকে। তারপর থেকেই শুরু হয়েছে পুজোর প্রচলন। আমাদের কালী মায়ের কোনও বিসর্জন হয় না। একটি বৃহৎ অশ্বত্থ গাছকে আঁকড়ে ধরে আজও মা ঝুলে রয়েছেন এই কাঁথে-ই। যদিও সেই থেকে এলাকার নাম হয়েছে কাঁথকালী এলাকা।"

