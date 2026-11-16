দুর্গাপুজোর 40 ফুটের বজরংবলী পাচ্ছে স্থায়ী ঠিকানা, উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ বিধায়কের

দুর্গাপুজোর 40 ফুটের বজরংবলী পাচ্ছে স্থায়ী ঠিকানা, উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ বিধায়কের
Durgapur Hanuman Statue: মণ্ডপে শোভা বাড়ানোর পর থেকে 40 ফুটের হনুমানের ঠাঁই মাঠে ৷ মূর্তির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খোঁজ নিলেন ইটিভি ভারতের সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : November 16, 2026 at 5:26 PM IST
দুর্গাপুর, 16 নভেম্বর: দুর্গাপুজো শেষ হয়ে গিয়েছে বেশ কিছুদিন । তবে দুর্গাপুরের ট্রাঙ্ক রোডের ক্ষুদিরাম ময়দানে আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রায় 40 ফুট উচ্চতার সুবিশাল বজরংবলীর মূর্তি ।
এবারের দুর্গাপুজোয় দুর্গাপুর পশ্চিম কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘোড়ুইয়ের উদ্যোগে 'ইচ্ছেপূরণ' কমিটির চমক ছিল অযোধ্যার রাম মন্দিরের আদলে মণ্ডপ ৷ তার সামনে থাকা বিশাল এই বজরংবলীর মূর্তি ছিল দর্শনার্থীদের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ । পুজো মিটে যাওয়ার পর মূর্তিটির ভবিষ্যৎ কী হবে, তা নিয়ে কৌতূহল ছিল শহরবাসীর মনে । অবশেষে মিলল সুখবর— স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা পেতে চলেছে সেই মূর্তি ।
বিধায়ক লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘোড়ুই জানিয়েছেন, দুর্গাপুর মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের (ডিএমসি) পাশেই, যেখানে এতদিন 'বিশ্ব বাংলা'র লোগো ছিল, ঠিক সেই জায়গাতেই সাড়ম্বরে এই মূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করা হবে । শুধু মূর্তি স্থাপনই নয়, ফুলের গাছ এবং আলোকসজ্জায় গোটা চত্বরটিকে একটি মনোরম রূপ দেওয়া হবে । সেখানে ভক্তদের জন্য নিত্য পূজাপাঠ এবং হনুমান চালিশা পাঠের ব্যবস্থাও থাকবে ।
এই মূর্তি প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানকে ঘিরে ইতিমধ্যেই বড়সড় পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন বিধায়ক । তিনি বলেন, "আমরা সনাতনী হিন্দু । রাম মন্দিরের আদলে মণ্ডপ হলে সেখানে বজরংবলী থাকবেন না, তা কখনও হয় নাকি ? তাই বাড়তি খরচ করে এই মূর্তি আনা হয়েছিল । অন্ডাল বিমাননগরীতে একটি বেসরকারি ক্যানসার হাসপাতালের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় আসছেন । আমরা তাঁর কাছে আবেদন রাখব, যাগযজ্ঞের মাধ্যমে তাঁর হাত দিয়েই যেন এই বজরংবলীর মূর্তির স্থায়ী প্রতিষ্ঠা হয় ।"
বিধায়কের এই উদ্যোগে খুশির হাওয়া দুর্গাপুরের বাসিন্দাদের মধ্যে । শহরের বাসিন্দা সুধাময় পাল বলেন, "পুজো মিটে যাওয়ার পর রোজ যাতায়াতের পথে দেখতাম মূর্তিটি মাঠে পড়ে রয়েছে, দেখে খুব খারাপ লাগত । কিন্তু মূর্তিটি স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে শুনে দারুণ লাগছে । এই উদ্যোগের জন্য বিধায়ককে অসংখ্য ধন্যবাদ ।"
আরেক বাসিন্দা পিন্টু প্রসাদের কথায়, "আমরা হনুমানজিকে ভগবান রূপে পূজা করি । ডিএমসি মোড়ে মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত হলে সাধারণ মানুষ সেখানে নিয়মিত পূজাপাঠ করতে পারবেন, এটাই সবথেকে আনন্দের ।"
এখন বিধায়ক লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘোড়ুই এবং 'টিম ইচ্ছেপূরণ' ডিএমসি মোড়ে কতটা সুদৃশ্য পরিবেশে মূর্তিটি স্থাপন করেন, তা দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন শহরবাসী । পাশাপাশি, বিধায়কের আবেদনে সাড়া দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই মূর্তির আবরণ উন্মোচন করতে আসেন কি না, সেদিকেও নজর রয়েছে রাজনৈতিক ও সাধারণ মহলের ।