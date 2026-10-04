চমক দিয়ে শুরু হতে পারে সপ্তাহটি ! আপনার রাশি তালিকায় আছে তো ?

চমক দিয়ে শুরু হতে পারে সপ্তাহটি ! আপনার রাশি তালিকায় আছে তো ?
4 to 10 October Weekly Horoscope: জ্যোতিষশাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী চলতি সপ্তাহটা আপনার কেমন যাবে ? রইল ইটিভি ভারতের সাপ্তাহিক রাশিফল ৷
Published : October 4, 2026 at 9:57 AM IST
মেষ (Aries) : এই সপ্তাহটি আপনার জন্য মিশ্র ফল নিয়ে আসবে । এই সময় আপনার কাজে ভালো সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । আপনি কঠোর পরিশ্রম করবেন, ফলে বড় কোনও সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা কম থাকবে । তবে স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কিছুটা সতর্ক থাকা প্রয়োজন, নইলে ছোটখাটো সমস্যা ভবিষ্যতে বাড়তে পারে । এই সপ্তাহে প্রয়োজনে ভালো কোনও চিকিৎসকের পরামর্শ নিন এবং ব্যায়াম ও শরীরচর্চায় মনোযোগ দিন । সুষম খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করাও জরুরি । দাম্পত্য জীবনে সুখ বজায় থাকবে, কারণ জীবনসঙ্গীর সঙ্গে বোঝাপড়া ভালো থাকবে এবং দুজনেই একে অপরকে ভালো অনুভব করানোর চেষ্টা করবেন । প্রেমের সম্পর্কে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে, যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা দরকার । অর্থ নিয়ে কিছুটা চিন্তা থাকতে পারে, তাই খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখাই ভালো । বড় কোনও কেনাকাটা আপাতত পিছিয়ে দিতে পারেন । কোনও কাজে তাড়াহুড়ো করবেন না । শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়াতে একাগ্রতা শক্তিশালী করতে হবে এবং নিজেদের জ্ঞান বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে ।
বৃষ (Taurus) : এই সপ্তাহটি আপনার জন্য ভালো থাকবে । তবে আপনাকে বুঝেশুনে চলতে হবে এবং সময়ের সঠিক ব্যবহার করতে হবে, কারণ হঠাৎ করে একাধিক কাজ সামনে আসতে পারে । পরিশ্রম থেকে পিছিয়ে যাবেন না । ব্যবসায়ও ভালো ফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । আপনার কোনও কথায় জীবনসঙ্গী রাগ করলে তাঁকে বুঝিয়ে সম্পর্ক ভালো রাখার চেষ্টা করুন । অন্যের বিষয়ে অযথা মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকুন । শিক্ষার্থীরা অসাবধানতার কারণে সমস্যায় পড়তে পারেন, তবে পড়াশোনায় পুরো মনোযোগ দিলে এই সময়ের ভালো লাভ পাবেন । স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন হলে কিছু পরীক্ষা করিয়ে নিন, এতে ছোট কোনও সমস্যাও দ্রুত ধরা পড়তে পারে । ফিটনেসের প্রতিও মনোযোগ দিন । কাউকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করার চেষ্টা করুন । বসের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখলে ভবিষ্যতে সুবিধা পেতে পারেন । আগে থেকে চলা কিছু সমস্যাও অনেকটাই কমে যেতে পারে । অর্থসংক্রান্ত বিষয় সহজেই মিটে যাবে এবং ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করার সুযোগও পাবেন ।
মিথুন (Gemini) : এই সপ্তাহটি মোটামুটি ভালো থাকবে । আপনি কাজে কোনও ধরনের অবহেলা করবেন না এবং স্বাস্থ্যও আগের তুলনায় ভালো থাকতে পারে । নিজেকে বেশ সক্রিয় ও এনার্জেটিক অনুভব করবেন । কোনও সমস্যা হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে তা সহজেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন । নতুন কিছু বন্ধু তৈরি হতে পারে । রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলে বুঝেশুনে পদক্ষেপ নিন, কারণ বিরোধীর সংখ্যা বেশি থাকতে পারে । কাজের কারণে ভ্রমণ করতে হতে পারে । যানবাহন ব্যবহারে সতর্ক থাকুন । ব্যবসায় পুরনো কোনও সমস্যা আবার সামনে আসতে পারে । দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কোনও চুক্তি এই সপ্তাহে চূড়ান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । অর্থের ব্যাপারে পরিকল্পনা করে চলুন । তবে অর্থের অভাবে কোনও কাজ আটকে থাকবে না এবং বেশিরভাগ কাজ সহজেই সম্পন্ন হবে । দাম্পত্য জীবনেও অনেক সুখ থাকবে, যা আপনার মনকে আনন্দে ভরিয়ে তুলবে ।
কর্কট (Cancer) : এই সপ্তাহে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভালোভাবে ভেবে নিন । অর্থসংক্রান্ত বড় কোনও সমস্যা নাও থাকতে পারে । সহকর্মীরা কাজ নিয়ে কোনও পরামর্শ দিলে তা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করুন । চাকরি পরিবর্তনের জন্য সময় বেশ ভালো হতে পারে । পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকবে । কোনও পারিবারিক সমস্যা থাকলে সময়মতো মিটিয়ে নেওয়া জরুরি । ব্যবসা এগিয়ে নেওয়ার কোনও সুযোগ হাতছাড়া করবেন না । আপনার কাজের জন্য পুরস্কার বা স্বীকৃতিও পেতে পারেন । কারও কাছ থেকে কোনও বিষয় গোপন রাখলে তা ভবিষ্যতে বিবাদের কারণ হতে পারে, তাই স্বচ্ছতা বজায় রাখুন । বন্ধুদের কাছ থেকেও কাজ সংক্রান্ত পরামর্শ নিতে পারেন । সন্তানের ইচ্ছায় নতুন কোনও গাড়ি কেনার সম্ভাবনা রয়েছে । গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অন্যের সঙ্গে শেয়ার করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন । কোনও সম্পত্তির চুক্তি চূড়ান্ত হতে পারে, যা আপনার জন্য ভালো হবে । পারিবারিক বিষয়ে ভারসাম্য বজায় থাকবে এবং এই সপ্তাহে কোনও শুভ অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার সুযোগও পেতে পারেন ।
সিংহ (Leo) : এই সপ্তাহটি আপনার জন্য মিশ্র ফলদায়ক হবে । ছোটখাটো সমস্যা আসতে পারে, তবে আপনি সেগুলো দেখে ভয় পাবেন না । প্রেমের সম্পর্কে ভালো বোঝাপড়া বজায় রাখা দরকার এবং সঙ্গীর অনুভূতিকে সম্মান করা আপনার জন্য ভালো হবে । কাজের পাশাপাশি বিশ্রামের জন্যও সময় বের করুন এবং ফিটনেসের দিকে পূর্ণ মনোযোগ দিন, নইলে সমস্যা বাড়তে পারে । শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার চেয়ে অন্য কাজে বেশি মনোযোগ দিতে পারেন, যা ভবিষ্যতে অসুবিধার কারণ হতে পারে । আপনি যদি কোনও প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার কথা ভাবেন, তবে এই সপ্তাহটি অনুকূল । তবে সাফল্যের জন্য পরিশ্রমে কোনও ঘাটতি রাখা যাবে না ।
কন্যা (Virgo) : এই সময়টি আপনার জন্য ইতিবাচক ফল নিয়ে আসবে । কোনও পুরনো সমস্যা আবার আপনাকে বিরক্ত করতে পারে, তাই বুঝেশুনে চলতে হবে । খরচ কিছুটা বেশি হতে পারে এবং এর মধ্যে অনেক খরচই এড়ানো সম্ভব হবে না । গুরুত্বপূর্ণ কোনও তথ্য কারও সঙ্গে শেয়ার করবেন না । আপনার কোনও পুরনো ভুল প্রকাশ্যে আসতে পারে । জীবনসঙ্গী সব পরিস্থিতিতে আপনার পাশে থাকবেন । কিছু পারিবারিক সমস্যা মানসিক চাপ বাড়াতে পারে । কারও কাছ থেকে টাকা ধার নেওয়া থেকে বিরত থাকুন । প্রতিপক্ষদের সহজেই পরাস্ত করতে সক্ষম হবেন । কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন । শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় ভালো ফল করবেন । হারিয়ে যাওয়া কোনও প্রিয় জিনিসও এই সপ্তাহে ফিরে পেতে পারেন । কাজের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা করে এগোনো দরকার ।
তুলা (Libra) : এই সপ্তাহটি আপনার জন্য স্বাভাবিক থাকবে । কাজের প্রতি একটু বেশি মনোযোগ দেওয়া দরকার । স্বাস্থ্যে ওঠানামা থাকতে পারে, যা মানসিক চাপ বাড়াবে । তবে সাবধানে চললে সমস্যা থেকে সহজেই বেরিয়ে আসতে পারবেন । বাবাকে নিয়ে কোনও দুশ্চিন্তা থাকলে তা কমে যেতে পারে । সন্তানের সঙ্গ ও আচরণের দিকে বিশেষ নজর দিন । নিজের আর্থিক সামর্থ্য বুঝে খরচ করার চেষ্টা করুন । কোনও বিরোধীর কথায় প্রভাবিত হবেন না । নতুন কোনও কাজে ভালোভাবে না ভেবে হাত দেওয়া উচিত হবে না, নইলে সমস্যা ও মানসিক চাপ দুটোই বাড়তে পারে ।
বৃশ্চিক (Scorpio) : এই সপ্তাহটি আপনার জন্য মোটামুটি ভালো থাকবে । দাম্পত্য জীবনে আপনি বেশ সুখী থাকবেন, কারণ দু'জনের মধ্যে ভালো বোঝাপড়া থাকবে । সম্পর্কের মধ্যে অহংকারকে জায়গা দেবেন না । সামাজিক কাজেও আগ্রহ বাড়বে । কিছু শত্রু বা বিরোধী আপনার ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন । কাজের কারণে একাধিক মিটিং থাকতে পারে এবং ব্যস্ততা বাড়বে । তবুও পরিবারের জন্য সময় বের করতে পারবেন । অর্থ ও সম্পদের বৃদ্ধি হতে পারে, ফলে নিজের ইচ্ছামতো খরচ করার পাশাপাশি পরিবারের প্রয়োজনও সহজেই পূরণ করতে পারবেন । ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগের পরিকল্পনাও করতে পারেন । শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় কিছুটা অবহেলা করতে পারেন, যা ভবিষ্যতে সমস্যা সৃষ্টি করবে । তাই এই সময়ের সর্বোচ্চ ব্যবহার করার চেষ্টা করুন ।
ধনু (Sagittarius) : এই সপ্তাহটি কিছুটা জটিলতা ও দুশ্চিন্তায় ভরা হতে পারে । ছোটখাটো সমস্যা চলতে থাকবে । জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কোনও বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য থাকলে আলোচনার মাধ্যমে তা মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন । প্রেমের সম্পর্কে থাকা ব্যক্তিরাও সম্পর্ক ভালো করার চেষ্টা করবেন এবং অপ্রয়োজনীয় তর্ক এড়িয়ে চলবেন । স্বাস্থ্য কিছুটা বিরক্ত করতে পারে, তবে অতিরিক্ত চিন্তার প্রয়োজন নেই । অর্থসংক্রান্ত লেনদেনে সতর্ক থাকুন, কারণ প্রতারণার ঝুঁকি থাকতে পারে । কোনও গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনায় অর্থ ব্যয় হতে পারে । কাউকে ধার দেওয়ার আগে ভালোভাবে চিন্তা করুন । শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় কিছুটা অবহেলা করতে পারেন এবং এর জন্য বাবার বকুনিও খেতে হতে পারে । বন্ধুরা পড়াশোনার নতুন কোনও পদ্ধতি বা পরামর্শ দিতে পারেন ।
মকর (Capricorn) : এই সপ্তাহটি আপনার জন্য সুখকর হতে পারে । কিছু বিষয়ে ধৈর্য ধরে চলা দরকার । ভাইবোনদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকবে । অন্য কোনও চাকরির সুযোগ পেলে তা নিয়ে ভাবতে পারেন । অর্থের ক্ষেত্রে বুঝেশুনে চলুন এবং কোনও সমঝোতা বা আর্থিক সিদ্ধান্ত তাড়াহুড়ো করে নেবেন না । সন্তান আপনার প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে । তবে তাদের কথায় বড় কোনও বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকুন । এই সপ্তাহে ভাগ্যের পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন, কিন্তু তাড়াহুড়োর কারণে কিছু সমস্যা তৈরি হতে পারে । কাজে ব্যস্ত থাকলেও নিজের দায়িত্ব থেকে পিছিয়ে যাবেন না । প্রেমের সম্পর্কে থাকা ব্যক্তিরা সঙ্গীকে সারপ্রাইজ গিফট দিতে পারেন । অন্য কারও প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বর্তমান সম্পর্ক নষ্ট করবেন না, নইলে ভবিষ্যতে ক্ষতি হতে পারে । শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার ক্ষেত্রে বেশ নিয়মানুবর্তী ও মনোযোগী থাকবেন ।
কুম্ভ (Aquarius) : এই সপ্তাহটি মোটের ওপর ভালো থাকবে । অর্থ খরচের ক্ষেত্রে আপনি কিছুটা খোলামেলা থাকতে পারেন । তবে দাম্পত্য জীবনে কিছু সমস্যা আসতে পারে, কারণ জীবনসঙ্গীর সঙ্গে অহংবোধের সংঘাত হতে পারে । পারিবারিক দায়িত্বের দিকে পুরো মনোযোগ দিন । সন্তানের পড়াশোনার জন্য তাকে বাইরে পাঠানোর সম্ভাবনা রয়েছে । খরচ নিয়ে খুব বেশি দুশ্চিন্তা করবেন না । নতুন বাড়ি কেনার কথাও ভাবতে পারেন । নিজের খামখেয়ালি আচরণের কারণে বাবার বকুনি খেতে পারেন । স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা জরুরি, কারণ পুরনো কোনও রোগ আবার দেখা দিতে পারে, যা দুশ্চিন্তা ও খরচ বাড়াবে । দৈনন্দিন জীবনে যোগব্যায়াম ও শরীরচর্চাকে গুরুত্ব দিন । অন্যের বিষয়ে অযথা কথা বলা এড়িয়ে চলুন । চাকরি পরিবর্তনের জন্য নতুন কোনও অফার পেতে পারেন, যা আপনার জন্য ভালো হতে পারে ।
মীন (Pisces) : এই সপ্তাহটি আপনার জন্য ইতিবাচক ফল নিয়ে আসবে । অন্যের কথায় সহজে প্রভাবিত হওয়া থেকে বিরত থাকুন । সম্পত্তি সম্পর্কিত কোনও সিদ্ধান্ত একা না নেওয়াই ভালো । খরচ বেশি থাকায় কিছুটা দুশ্চিন্তা থাকবে, তবে আপনি সহজেই সেই খরচ সামলাতে পারবেন । শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় ভালো ফল করবেন এবং পরিবারের কাছ থেকে প্রশংসা পেয়ে আরও উৎসাহিত হবেন । কেরিয়ারেও ভালো সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে । চাকরি নিয়ে কোনও বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন । সরকারি কোনও প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করলে তা আপনার জন্য লাভজনক হতে পারে । ব্যবসায়ীদের অংশীদারের সঙ্গে সম্পর্ক কিছুটা খারাপ থাকতে পারে, তবে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তারা নিজেদের কাজে মনোযোগ ধরে রাখবেন এবং ভালো সাফল্য পেতে পারেন ।