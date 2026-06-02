আবাস যোজনা-তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ-সহ 4

আবাস যোজনা-তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ-সহ 4
আবাস যোজনা ও তোলাবাজির অভিযোগে উত্তরপাড়া ও জঙ্গিপাড়া থানায় অভিযোগের ভিত্তিতে 4 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷
Published : June 2, 2026 at 4:52 PM IST
হুগলি, 2 জুন: আবাস যোজনা ও তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার 4 জন ৷ তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ ও তিন তৃণমূলের কর্মী। উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ কৌশিক দাস, অনিরুদ্ধ বাগ ও বলবীর সিং নামের দুই তৃণমূল কর্মীকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অপরদিকে ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে টাকা তোলার অভিযোগ ওঠে জাঙ্গিপাড়ার তৃণমূল কর্মী হাবিবুর রহমান।
পুলিশ সূত্রে খবর, উত্তরপাড়া ও জঙ্গিপাড়া থানায় অভিযোগের ভিত্তিতে 4 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তাদের মঙ্গলবার শ্রীরামপুর আদালতে তোলা হয়। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের আধিকারিক বলেন, "গতকাল রাতে ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে টাকা তোলার অভিযোগ পাওয়ার পর কর্মাধ্যক্ষ-সহ দু'জন তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। অনলাইনে টাকা ট্রান্সফার করার তথ্যপ্রমাণ রয়েছে। একজনের বয়ানের ভিত্তিতেই গ্রেফতার করা হয়েছে।"
উত্তরপাড়া থানার অন্তর্গত কানাইপুর এলাকা থেকে পুলিশ গ্রেফতার করে কৌশিক দাস ও অনিরুদ্ধ বাগ ও বলবীর সিংকে। তাদের বিরুদ্ধে আগেও এলাকায় বিভিন্ন দুর্নীতিমূলক কাজের অভিযোগ ছিল। এবার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে টাকা তোলার অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের গতকাল রাতে উত্তরপাড়া থানায় নিয়ে যাওয়া হয় ৷
অন্যদিকে, আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে 60 হাজার টাকা তোলাবাজির অভিযোগ জমা পড়েছে। সেই সঙ্গে জাঙ্গিপাড়ায় 100 দিনের কাজের সুপার ভাইসার তৃণমূল কর্মী ফুরফুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাকচা গ্রামের বাসিন্দা হাবিবুরকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আবাস যোজনা প্রকল্পের অধীনে সরকারি ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে এক ব্যক্তির কাছ থেকে মোট 60 হাজার টাকা তোলাবাজি করার অভিযোগে তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতার করেছে জাঙ্গিপাড়া থানার পুলিশ। অভিযোগের ভিত্তিতে জাঙ্গিপাড়া থানায় একটি নির্দিষ্ট মামলা রুজু করা হয়।