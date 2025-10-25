বিসর্জনে বেধড়ক মার বিজেপি নেতা-সহ 4 জনকে, রাজনৈতিক কারণে হামলার অভিযোগ
ঘটনায় কমপক্ষে চারজন পুজো কমিটির সদস্য আহত হয়েছেন । দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি বিজেপি নেতার ৷ তৃণমূলের দাবি, রাজনীতির রং লাগাচ্ছে বিজেপি ৷
Published : October 25, 2025 at 5:05 PM IST
কোন্নগর (হুগলি), 25 অক্টোবর: কালীপুজোর বিসর্জনকে ঘিরে রক্তারক্তি কাণ্ড । বিজেপি করার জন্য বিসর্জনের রাতে পুজো কমিটির সদস্যদের মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে । অভিযোগ, আকাশ রায় নামে বিজেপির স্থানীয় সভাপতি ও তাঁর পরিবার এবং পাড়ার সদস্যদের বেধড়ক মারধর করা হয় । ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার গভীর রাতে হুগলির কোন্নগর সাধুর ঘাটে ।
বিজেপি নেতার অভিযোগ, বিনা প্ররোচনায় তাঁদের উপর আক্রমণ করা হয় । কারও মাথা ফাটে, কারও পিঠে কামড়ে দেওয়া হয়, জামাকাপড় ছিঁড়ে দেওয়া হয় । ঘটনায় আহত হন কমপক্ষে চারজন । তৃণমূলের দাবি, পাড়াগত ঝামেলা ৷ এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই ।
চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক বলেন, "গঙ্গার ঘাটে বিসর্জনের সময় একটি গন্ডগোলের ঘটনা ঘটে । সেই সময় পুলিশ মোতায়েন ছিল ৷ সঙ্গে সঙ্গেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে । আকাশ বলে বিজেপি নেতাকে মারধর করে বলে অভিযোগ শোনা যাচ্ছে । পুলিশের কাছে অভিযোগ এলে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে । এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই বলে জানা যাচ্ছে ।"
আহতদের তরফে উত্তরপাড়া থানায় অভিযোগ করা হয়েছে ৷ বিজেপির কোন্নগরের মণ্ডল সভাপতি ও কালীপুজোর উদ্যোক্তা আকাশ রায় বলেন, "কোন্নগর সাধুর ঘাটে পাড়ার ঠাকুর বিসর্জনে গিয়েছিলাম । গঙ্গা থেকে উঠে আসার সময় রাজনৈতিক দলের একদল লোক আমাদেরকে ঠেলা ধাক্কা মারে । আমি রাজনৈতিক দল করি বলেই আমাকে আক্রমণ করে । সেই সঙ্গে আমার পাড়ার লোককে বেধড়ক মারধর করে ও মাথা ফাটিয়ে দেয় । কামড়েও পর্যন্ত দেয় এক নাবালককে ।"
তিনি আরও বলেন, "এর আগেও আমাকে আক্রমণ করা হয়েছিল পুজোর সময় । বিজেপি করি বলে আমাকে এভাবে হেনস্তা করা হয়েছে । ঘাটের সিসিটিভি ফুটেজ দেখলে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে । পুলিশ-প্রশাসন আইনত ব্যবস্থা নিক । আমার অভিযোগ শাসকদলের লোকেদের বিরুদ্ধে । আমার পাড়ার লোক কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নয় । তাদেরকেও হেনস্তা করা হয়েছে । আমরা উত্তরপাড়া থানায় অভিযোগ জানাব ।"
কোন্নগরের বিজেপি নেতা প্রণয় রায় বলেন, "কোন্নগর মণ্ডলের সভাপতি আকাশ রায় ৷ দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের পাড়ায় পুজো করে । বিসর্জন শেষ করে উঠে আসার সময় একদল লোক আকাশের গলা টিপে ধরে বিজেপি কর্মী বলে । বিজেপি করার অপরাধে বিসর্জন করতে গিয়ে আক্রান্ত হতে হবে এটা মানা যায় না ৷ সিসিটিভি ফুটেজ দেখে পুলিশ-প্রশাসন নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নিক । না হলে আমরা আন্দোলনে নামব । ঘাটে কোন্নগর পুরসভা ও চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ থাকা সত্ত্বেও এই ধরনের ঘটনা ঘটবে কেন ?"
তৃণমূলের হুগলি শ্রীরামপুর জেলার সাংগঠনিক সভাপতি অরিন্দম গুইন বলেন, "ঠাকুর বিসর্জনকে কেন্দ্র করে গন্ডগোল নিয়ে রাজনৈতিক রং লাগানো চেষ্টা চলছে । পাড়ার মধ্যে গন্ডগোল আমি অনুরোধ করব পুলিশ-প্রশাসন যথাযথ ব্যবস্থা নিক । পুলিশ-প্রশাসনের উপর ভরসা রাখতে হবে । বিজেপি রাজনীতি করার জমি পাচ্ছে না । তাই যেনতেন প্রকারে মানুষের কাছে ভুল বার্তা পৌঁছানো হচ্ছে ।"