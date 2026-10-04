প্রত্যাশা অনুযায়ী সুফল পাবেন না আজ

প্রত্যাশা অনুযায়ী সুফল পাবেন না আজ
4 October 2026 Horoscope: কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : October 4, 2026 at 12:06 AM IST
মেষ (ARIES) : আপনার সৃজনশীলতা আজ প্রচুর বেড়ে যাবে এবং আপনি নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত । কাজের জায়গা থেকে আপনি কিছু আকর্ষক সুবিধা পাবেন । আরাম করার কথা মনে রাখুন, মাঝে মাঝে আপনার শরীরের দিকে মনোযোগ দেওয়ারও প্রয়োজন হয় । আজকে অনেক কথাবার্তা দিয়ে দিন শুরু করতে হবে, যা কিনা আপনাকে ক্লান্ত ও অবসন্ন করে তুলবে । আপনি এতরকম কাজে ব্যস্ত থাকবেন যে, আর্থিক বিষয়ের পিছনে বেশি সময় খরচ করতে পারবেন না ।
বৃষ (TAURUS) : লক্ষ্য পূরণের জন্য আপনি আজ কঠোর পরিশ্রম করবেন । সুফল হয়ত আপনার প্রত্যাশা অনুযায়ী হবে না, কিন্তু তা যেন আপনাকে নিচে টেনে নামাতে না পারে । আজ উদ্বেগ বা চিন্তার কোনও কারণ নেই । দিনের শুরুর দিকে আপনি হয়ত অর্থের পিছনে ছুটবেন । সবকিছু যেরকম আছে, সেরকমই যাতে থাকে, আপনি সেই চেষ্টা করবেন । কোনও কিছুর ভালো দিক দেখার বদলে আপনি কালো মেঘগুলিই দেখতে পাবেন, যা কিনা আপনার চিন্তাকে মেঘাচ্ছন্ন করে রাখবে ।
মিথুন (GEMINI) : আপনার ব্যক্তিত্ব খুবই মাধুর্যপূর্ণ । আজ আপনি অন্যদের মনে খুব গভীর ছাপ ফেলবেন, বিশেষত বিপরীত লিঙ্গের মানুষদের ওপরে । কর্মক্ষেত্রে, কঠিন কাজে সাহায্যের জন্য সহকর্মীদের, আপনার বিশেষজ্ঞতার প্রয়োজন হবে । দিনটি প্রচুর উদ্যম দিয়ে শুরু হবে । আপনার জীবনে যা ঘটছে, তা নিয়ে আপনি খুবই আনন্দে থাকবেন । আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য আনার জন্য আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন । আজকে খুবই অসাধারণ দিন কাটার সম্ভাবনা আছে ।
কর্কট (CANCER) : আজ আপনার নিজেকে সৌভাগ্যশালী মনে হবে । আজ আপনি যাতেই হাত দেবেন সোনা হয়ে যাবে, কিন্তু মিডাসের মতো প্রিয় মানুষদের ছুঁয়ে সোনা বানিয়ে দেবেন না । আপনি তাদের হৃদয় ছোঁবেন ও আনন্দ দেবেন । দিনের দ্বিতীয়ার্ধে আপনি বেশি উদ্যম ও মনোযোগ সহকারে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি করতে পারবেন, কিন্তু প্রথমার্ধে আপনার স্বাস্থ্য বা মেজাজ অত ভালো নাও থাকতে পারে ।
সিংহ (LEO) : দিন খারাপ হয়, দিন ভালো হয়, আবার আজকের মতো দিনও হয় । আজ আপনার মিশ্র ভাগ্য হবে । পরিবারকে আপনার জগতের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখুন ও তাদের যোগ্য ভালোবাসা ও আদর দিন । আজকে, দিনের প্রথমার্ধ চ্যালেঞ্জের হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু আপনি যথাযথ মনোযোগ ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তা সামলাবেন । আজকে আপনার কিছু আর্থিক লাভ হতে পারে ।
কন্যা (VIRGO) : প্রচারের সব আলো আপনারই ওপরে, আজকের দিনটা অসাধারণ হবে । কাজের জায়গায় মতপার্থক্য দেখা দেবে, কিন্তু তা পেরিয়ে এগিয়ে যান । দিনের পরের দিকে মোমবাতির আলো ও সান্ধ্যভোজের সমাহার আপনাকে সৌভাগ্যশালী অনুভব করাবে ৷ প্রিয়তমের সুখের থেকে, অন্য কোনও কিছুই আজ বেশি মূল্য পাবে না । আপনার নক্ষত্রেরা আজ উজ্জ্বল, সন্ধ্যাবেলা আপনি প্রচুর আবেগে ভেসে যাবেন । এই বিস্ফোরণ উপভোগ করুন ! এই সন্ধ্যাটিকে স্মরণীয় করে তোলার চেষ্টা করুন ।
তুলা (LIBRA) : আজকে, আপনি নিজের আগ্রহের বিষয় নিয়ে বিশেষ কিছু করতে চাইবেন । আজকে বারবার আপনার অতীতের ঘটনা বা স্মৃতি মনে পড়বে । গ্রহের অবস্থানের কারণে, আজকে আপনার প্রেমের জীবনেও ঐক্যমত্য বজায় থাকবে । কাজের ক্ষেত্রেও নমনীয় থাকবেন এবং সমঝোতা করতে প্রস্তুত থাকবেন । এটি আপনার জন্য ভালোই হবে, কেননা প্রতিরোধ করলে অনেক শক্তিক্ষয় হয় এবং তা মানুষকে ক্লান্ত করে তুলতে পারে । আপনার নমনীয় স্বভাব চাপে থাকা স্নায়ুকেও ঠাণ্ডা রাখতে সাহায্য করে ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : আজ আপনি সৃজনশীলতার শিখরে থাকবেন ও নানা ধরনের শিল্প দ্বারা অনুপ্রাণিত হবেন । আগ্রহ বাড়লে আপনি ক্লাসিক্যাল নাচ বা গানের শিক্ষা নেওয়ার কথাও ভাবতে পারেন । যৌথ তহবিল বা যৌথ সম্পত্তিতে কিছু সমস্যা হতে পারে । আপনি হয়ত হিসাবের দিকটি খুঁটিয়ে দেখতে চাইবেন বা কোথায় ভুল হচ্ছে তা অনুসন্ধান করতে চাইবেন । কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রতিভাধর দিকটি বেরিয়ে আসবে ।
ধনু (SAGITTARIUS) : সহজ জীবন ও উঁচুমানের ভাবনা আজ আপনার মন্ত্র । কাজের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী ভাবনা ও কূটনৈতিক কথার সাহায্য নিন । দিনের পরের দিকে আত্মীয়, বন্ধুরা আপনার কাছ থেকে পাওয়া মনোযোগ উপভোগ করবেন । শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় ভালো করবে ও তাদের অবসরের কাজেও বিস্ময়কর ভালো কাজ করবে । আপনি যদি আজ কোনও ভুল করেন, ভালোবাসার মানুষটি হয়ত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন । লোকজন ও পরিস্থিতি বাস্তবে যেরকম, সেরকমভাবেই মেনে নিতে আপনাকে শিখতে হবে ।
মকর (CAPRICORN) : কাজের জায়গায় সাধারণত আপনার উদ্যম খুবই বেশি থাকে, কিন্তু আজকে হয়ত তুচ্ছ কারণে তা কমে যাবে । কাজেই, চেষ্টা করুন, যাতে খুব বেশি চিন্তা আজকে আপনার মাথাকে বিব্রত না করতে পারে । আর্থিক বিষয়ে কিছু উদ্বেগ হয়ত আপনাকে ঝুঁকি নিতে বাধ্য করবে । এই পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রাখা উচিত কাজ হবে, কেননা খুব ছোট ভুলের ফলেও আপনি এমন কিছু হারাতে পারেন যার জন্য আপনি প্রস্তুত নন । ব্যক্তি এবং পেশাগত দুই ক্ষেত্রেই আজকের দিনটি কঠিন হবে ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : ব্যক্তিগত এবং পেশাগত দুই ক্ষেত্রেই আপনার উৎকর্ষতা বজায় থাকবে । আপনার মনোমুগ্ধকর স্বভাব প্রতিদ্বন্দ্বীদের হিংসার কারণ হবে । আশপাশ থেকে অবিরত চাপ আসতে থাকবে, যা কিনা দিনের শেষে আপনাকে ক্লান্ত করে তুলবে । ততক্ষণই কাজ করুন, যতক্ষণ ক্ষমতায় কুলোবে । যদি শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করে থাকেন তাহলে আজকে তা বিক্রি করার জন্য ভালো দিন, কেননা ভবিষ্যতে আজকের দিনের মতো লাভ করার সম্ভাবনা খুবই কম ।
মীন (PISCES) : কর্মক্ষেত্রে যদি আপনি যথেষ্ট উন্নতি করতে চান, তবে কৌশল ঠিক করার সময় আপনার সহকর্মীদের সহযোগিতার কথা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে । ভালো খবর এই যে, আপনার প্রয়াস সম্ভবত নিষ্ফল হবে না । সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে দেরি হয়ে যেতে পারে । আপনাকে নিজের কথাবার্তা নিয়ে খুবই সতর্ক থাকতে হবে, কেননা তা আপনার বন্ধুদের ওপর এমন প্রভাব ফেলতে পারে যা আপনি ভাবতেও পারেন না । যুক্তির থেকে বেশি নিজের সহজাত বোধের ওপর নির্ভর করুন ।