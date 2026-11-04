ম্যানেজার-প্রশাসকদের জন্য অসাধারণ দিন, বুধে বাকিদের ভাগ্যে কী
4 November 2026 Horoscope: কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : November 4, 2026 at 12:01 AM IST
মেষ (ARIES) : আপনার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব সবসময় অন্যদের সহায়তার জন্য আছে এবং আজ এটা থেকে প্রচুর সুবিধা পেতে পারেন । যদিও, উন্নতির জায়গা আছে এবং হয়ত দাতব্য কাজের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করবেন ৷ গরিব মানুষকে সাহায্য করে আজ সন্তুষ্ট বোধ করবেন ।
বৃষ (TAURUS) : ম্যানেজার এবং প্রশাসকদের জন্য আজ একটি অসাধারণ দিন । যদি আপনি তা হন, তাহলে যা চেষ্টা করবেন দিনের শেষে তার থেকে অনেক বেশি ফল পাবেন । এটির প্রধান কারণ, আপনার অধীনস্থ কর্মচারীরা উৎসাহী হবে, সহযোগিতা করবে এবং আপনার কথা শুনবে । আজ নেতৃত্ব দেওয়ার ব্যাপারে বেশি মনোযোগ দেবেন ।
মিথুন (GEMINI) : আজ এক দীর্ঘস্থায়ী প্রেমের সম্পর্ক শুরু করবেন । সেইসঙ্গে, সারাদিনটাই আনন্দ ও উৎসাহে কাটবে । বিকালে আপনাকে বিরক্ত করা মানুষগুলিকে সফলভাবে এড়াতে পারবেন । সহিষ্ণুতা অভ্যাসের এটাই সঠিক পথ ।
কর্কট (CANCER) : উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরিকল্পনা করবেন । যে কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার আগে সতর্ক হবেন । বড় আকারের আর্থিক ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে দালাল ও এজেন্টদের থেকে সাবধান থাকবেন । আগে থাকতে সতর্ক হওয়ায় কোনও ক্ষতি নেই ।
সিংহ (LEO) : নতুন প্রোজেক্ট হাতে নেওয়ার ও নতুন চুক্তি স্বাক্ষর করার এটা সঠিক সময় । আপনার ব্যবসায়িক সামর্থ্যও এবার বাড়বে । আপনাকে বাড়তে থাকা প্রত্যাশার চাপ নিতে হবে; তবে প্রত্যাশা সেই মানুষদের কাছেই থাকে যারা সাফল্যের পথ নির্মাণ করার ক্ষমতা রাখে ।
কন্যা (VIRGO) : ভাগ্যদেবী আজ আপনার উপর প্রসন্ন আছেন । অনেক দূর থেকে, এমনকি বিদেশ থেকেও সুখবর পেতে পারেন । আজ প্রেম সম্পর্কিত বিষয়ে উদ্যোগী হওয়ার সম্ভাবনাও আছে । আজ আপনার দৃষ্টিভঙ্গি বিভ্রান্তিমুক্ত থাকবে ।
তুলা (LIBRA) : আশাবাদী ও ইতিবাচক মানসিকতা আজ আপনার সারাদিনের সঙ্গী । তাই আজ যেখানেই যান এদের সঙ্গে রাখুন । কাজের জায়গায় একটু বেশিই সাবধান থাকবেন, তবে সেটা আপনাকে আগলেই রাখবে । আজ দিনটাই এমন যখন কিছুতেই কর্মজীবন নিয়ে দুশ্চিন্তা আটকে রাখতে পারবেন না ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : আজকের দিনটা প্রেমে ভরে থাকবে । তীব্র অনুভূতি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে । কাজের জায়গায় অবস্থা আগের থেকে ভালো হবে । তবে, প্রেমের সম্পর্কে গভীর আবেগের থেকে কঠিন যৌক্তিকতা বেশী শক্তিশালী থাকবে । দুঃখ না পেয়ে লুকিয়ে থাকা সমস্যা সৃষ্টিকারী বিষয়গুলি খুঁজে বের করুন ।
ধনু (SAGITTARIUS) : সমস্ত ব্যবসায়ী ও উদ্যোগপতিদের জন্য আজ এক লাভজনক ও ফলদায়ক দিন । দিনের শেষের দিকে অর্থনৈতিক সংস্থাগুলি থেকে লোনের অনুমোদন পাওয়া যেতে পারে । সন্ধ্যায় প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটাবেন ।
মকর (CAPRICORN) : কাজের চাপ ক্রমশ বাড়ছে, আর আপনার পক্ষে এই চাপ সহ্য করা খুবই কঠিন হয়ে যাচ্ছে । সময়সীমা পার হতে চলেছে, কিন্তু প্রচুর কাজ বাকি থেকে গিয়েছে । তবে এগুলির কোনওটিই আপনার কর্মশক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না বা আপনাকে ব্যর্থ করতে পারবে না । পুরো শক্তি দিয়ে লড়াই করবেন, সেইসঙ্গে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সঠিক পথটিও বেছে নেবেন ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : মাঝেমাঝে এমন সময় আসে যখন কিছুই পরিকল্পনামাফিক হয় না আর শেষ পর্যন্ত স্রেফ হতাশাতেই পরিণত হয় । আজ যদি এমনই একটি প্রতিকূল দিন হয়, আগে থাকতে প্রস্তুত থাকুন । কর্মক্ষেত্রের সমস্যাগুলি ধৈর্য, পরিশ্রম ও ইতিবাচক মনোভাব দিয়ে সমাধান করুন ।
মীন (PISCES) : আপনাকে নতুন কোনও প্রোজেক্ট অথবা ব্যবসা শুরু না করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে কারণ এই সময়ে আপনার গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান ঠিক অনুকূল নয় । সেই সমস্ত কাজ ভালোভাবে করবেন যেখানে খুব বেশি সৃজনশীলতা এবং নতুনত্ব দরকার নেই । যখন দরকার নেই তখন পক্ষ নির্বাচন করবেন না ।