রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ একই পরিবারের 4 জন, তিস্তা নদী থেকে মিলল গাড়ি
সিকিম থেকে শিলিগুড়ি আসার পথে নিখোঁজ একই পরিবারের 4 জন ৷ তিস্তা নদীর তলায় মিলল সদস্যদের গাড়ি ৷ রবির সকালে ফের শুরু উদ্ধার অভিযান ৷
Published : June 7, 2026 at 11:30 AM IST
কালিম্পং, 7 জুন: সিকিম থেকে শিলিগুড়ি আসার পথে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ চার সদস্য ৷ একই পরিবারের চার সদস্যকে ঘিরে উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে। শনিবার দিনভর তল্লাশি অভিযানের পর নিখোঁজ থাকা সদস্যদের গাড়িটি তিস্তা নদী থেকে উ0দ্ধার করে NDRF। 11 ফুট নীচে গাড়িটিকে উদ্ধার করলেও চারজনের কোনও খোঁজ মেলেনি ৷ রবিবার সকাল থেকে ফের শুরু হয়েছে উদ্ধার অভিযান ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিখোঁজ পরিবারটি একটি কালো রঙের টাটা নেক্সন গাড়িতে করে সিকিম থেকে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন তিন জন প্রাপ্তবয়স্ক এবং একজন শিশু ৷ তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শেষবার যোগাযোগ হয়েছিল শুক্রবার বিকেলে রাম্বি এলাকায়। তারপর থেকেই ওই চার জনের আর কোনও খোঁজ মেলেনি ৷
গত পরশু অর্থাৎ শুক্রবার বিকেলে প্রবল বৃষ্টির জেরে সেবক ও বাঘপুলের মাঝামাঝি ভেলাবাড়ি এলাকায় হঠাৎ পাহাড়িঝোরা (ছোট ও খরস্রোতা ঝরনা বা জলধারাগুলো) ফুলে ওঠে ৷ তার সঙ্গে ধস ও পাথর নেমে এসে 10 নম্বর জাতীয় সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছিল, ওই পরিবারের সদস্যদের গাড়ি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে তিস্তা নদীতে তলিয়ে যেতে পারে। শনিবার সকাল থেকে নিখোঁজদের খোঁজে আত্মীয়-স্বজন, সিকিম প্রশাসন, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এবং NDRF যৌথভাবে তল্লাশি অভিযান শুরু করে।
মোবাইল ফোনের শেষ লোকেশনও ওই দুর্ঘটনাস্থল সংলগ্ন এলাকাতেই পাওয়া যায়। পাশাপাশি তল্লাশি চলাকালীন একটি গাড়ির ব্যাটারি এবং চারচাকাটির কিছু ভাঙা অংশ উদ্ধার হওয়ায় আশঙ্কা আরও জোরালো হয়। গতকাল দিনভর তল্লাশির পর অবশেষে নদীর জল থেকে প্রায় 11 ফুট নীচে গাড়িটিকে উদ্ধার করে NDRF (ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স) ৷ উদ্ধারকারী দলের আশঙ্কা, নিখোঁজদের দেহ গাড়ির ভিতরেই থাকতে পারে। তবে রাত নেমে আসায় এবং উদ্ধারকাজ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠায় শনিবারের জন্য তল্লাশি অভিযান স্থগিত রাখা হয়।
সেবক পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আজ সকাল 6টা থেকে পুনরায় উদ্ধার অভিযান শুরু হয়েছে। গাড়িটি নদী থেকে তোলার পাশাপাশি নিখোঁজদের সন্ধানে আরও জোরদার তল্লাশি চলছে ৷ এই উদ্ধার অভিযানে NDRF-এর ডেপুটি কমান্ড্যান্ট সঞ্জয় রঞ্জন নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ঘটনাস্থলে বাংলা ও সিকিম পুলিশ, উদ্ধারকারী দল এবং নিখোঁজ পরিবারের আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত রয়েছেন।