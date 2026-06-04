সতর্ক থাকুন, সহকর্মীদের সমর্থন নাও পেতে পারেন আজ !
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য ? কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : June 4, 2026 at 12:02 AM IST
মেষ (ARIES): আপনি প্রিয়তমের সঙ্গে অনেকটা ভালো সময় কাটাতে না পারলেও, যেটুকু সময় একসঙ্গে কাটাবেন তাই আপনাকে চনমনে করে তুলবে । সাথীর জন্য ছোট্ট একটি চিন্তা হলেও আপনি আরও ভালো কথাবার্তা বলতে পারবেন । সব মিলিয়ে আজকে আপনার ভাগ্য খুবই ভালো যাবে । উপার্জন বাড়ানোর নতুন রাস্তা আপনি খুঁজে বার করতে পারবেন । তার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য আপনি জোগাড় করতে পারবেন । নক্ষত্রেরা আপনাকে পেশার ক্ষেত্রে সমর্থন জোগাবে ।
বৃষ (TAURUS): ব্যক্তিগত জীবনে যা যা ঘটছে তা নিয়ে আপনি হয়ত খুশি থাকবেন না । মতপার্থক্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে । ধৈর্য সহকারে সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা ও অবিলম্বে তা মিটমাট করে ফেলা আদর্শ । আপনার রাগকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন, সম্পর্কও মসৃণভাবে এগোবে । আজকে আপনার আর্থিক পরিস্থিতি ভালোর দিকে পালটাবে । আজকে আপনার মেজাজ লোকজনের কাছে রহস্যময় মনে হবে । এরকম হতে পারে যে এই কারণে অফিসে অযাচিত আলোচনা শুরু হবে ।
মিথুন (GEMINI): আজকের দিনটি খুশি ও আনন্দে ভরা । আপনার প্রেম জীবন একদম আদর্শ কাটবে । লোকজন আপনাকে নিয়ে ঈর্ষাণ্বিত হতে পারে ও তার প্রভাব আপনার শক্তির ওপর পড়তে পারে । তুচ্ছ মন্তব্যে বিব্রত না হওয়ার চেষ্টা করুন । আজকে আপনাকে সজাগ থাকতে হবে, নতুবা রুটিন কাজে আপনার অনেক সময় নষ্ট হবে । আরও চ্যালেঞ্জিং কাজ হাতে নেওয়ার জন্য আপনার অনুপ্রেরণার প্রয়োজন হবে এবং দৈনন্দিন কার্যকলাপ আপনাকে কখনওই সেই প্রেরণা দেবে না ।
কর্কট (CANCER): আপনি আজকে নিজের স্বামী/স্ত্রী-কে সঙ্গে করে শপিংয়ে গিয়ে আনন্দের জোয়ারে ভাসতে পারেন । আজকে আপনার সঙ্গীর সঙ্গে নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন । আপনার নতুন সুযোগগুলোকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসা উচিৎ । আপনি আজকে পরিবারের জন্য আরামদায়ক আসবাবপত্র কেনার জন্য খরচ করতে পেরে খুব খুশি থাকবেন । আজকে আপনার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মোটামুটি থাকবে কিন্তু আপনার মানসিক সন্তুষ্টি থাকবে । সামগ্রিকাভাবে, আপনাকে আজকে নৈর্ব্যক্তিক থাকতে হবে এবং সব বিষয়কে গুরুত্ব দিতে যাবেন না কারণ, ভাবাবেগের প্রবাহ আপনার স্বাস্থ্য ও মেজাজের উপর প্রভাব ফেলতে পারে ।
সিংহ (LEO): আজ আপনার কর্মস্থলে সারাদিন ভালোভাবে কেটে যাওয়ার পরে, আপনি আপনার প্রেয়সীর সঙ্গে সুন্দর কিছু মুহূর্ত কাটাতে চাইবেন । দিনের প্রথমার্ধে আপনি আপনার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিছুটা লাভবান হতে পারেন । সারাটা দিন আপনি কর্মচঞ্চল থাকবেন । আপনি বিভিন্ন কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থেকে নিজের কর্মশক্তিকে কাজে লাগাতে পারবেন । দিনের প্রথমার্ধ ব্যস্ততার মধ্যে কাটবে । আপনি সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করবেন ।
কন্যা (VIRGO): প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনাকে আরও বেশি মনোযোগী এবং ধৈর্য্যশীল হতে হবে । আপনি আপনার সঙ্গীর কাছে কিছু একান্ত সময় চাইতে পারেন । আপনি নিজের প্রেমের গভীরতা প্রকাশ করতে সচেষ্ট হবেন । আপনাকে হয়তো নিজের সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে মানিয়ে চলতে হতে পারে । আজ, আপনি সংসার খরচের ক্ষেত্রে কোনও কাটছাঁট করবেন না । আপনি সময়ের সদ্ব্যবহার করবেন । দিনের প্রথম ভাগে, নিজের কাছের এবং প্রিয়জনদের জন্য প্রচুর খরচ করবেন ।
তুলা (LIBRA): আপনি আজ সান্ত্বনাপূর্ণ এবং সহিষ্ণুভাবে থেকে একটি অপরূপ আবহের অভিজ্ঞতা লাভ করবেন । আজ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রটি গড়পড়তা থাকবে । আপনি পূর্বের লগ্নিকৃত জায়গা থেকে খুব বেশি টাকা উপার্জন করতে পারবেন না আবার আপনার বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও অখুশি হবেন না । স্বাস্থ্যের দিক বিচার করে দিনটি শুভ বলা যায় । কর্মক্ষেত্রে আপনাকে দায়িত্বশীল হতে হবে এবং আপনি কঠোরভাবে নিজের কাজে মগ্ন থাকবেন ।
বৃশ্চিক (SCORPIO): আজ আপনার সঙ্গে এমন কারওর দেখা হতে পারে যিনি আপনার মনকে প্রশমিত করতে পারেন । আপনার কর্মচাপযুক্ত মন আপনার প্রিয় মানুষের সঙ্গলাভ করে এবং দীর্ঘক্ষণ তার সঙ্গে আলাপচারিতা করে আনন্দলাভ করবে । আপনি হয়তো ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারেন । দিনের শুরুতে, আপনি ভালোভাবে আয় করবেন । আপনার সমস্ত পরিকল্পনা সাবলীল গতিতে এগোবে, আপনার অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা ইতিবাচক হবে । স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কোনও সমস্যা দেখা যাচ্ছে না আজ ।
ধনু (SAGITTARIUS): আপনি আজ সুখের সাগরে ভাসবেন ঠিক যেন বাতাসে প্রেম ভেসে বেড়াচ্ছে । আপনি আপনার প্রিয়তমর সঙ্গে একটি দারুণ সান্ধ্যসময় অতিবাহিত করবেন । দিনের শুরুতে, অপ্রয়োজনীয়ভাবে আপনি টাকা ওড়াবেন উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে । আপনি এমন কিছু কিনতে মনস্থ করবেন যেটা আপনার মনে হচ্ছে পরে আর পাওয়া যাবে না । আজ আপনি আপনার স্বাস্থ্যের বিষয়ে সচেতন থাকবেন । আপনার আত্মবিশ্বাসের মাত্রা থাকবে উচ্চ পর্যায়ে ।
মকর (CAPRICORN): আপনি যাই করেন, তাতেই মনপ্রাণ ঢেলে দেন । এই একনিষ্ঠতার সাহায্যেই আপনি সেরা ফলটি পান । যদিও এতে আপনি নিজের সব শক্তি নিঃশেষ করে ফেলেন, কাজেই আপনাকে কাজ ভাগ করে নেওয়া শিখতে হবে । এর ফলে যে শুধু আপনার কাঁধের বোঝাই হালকা হবে তা নয়, চূড়ান্ত ফলের মানও উন্নত হবে । দিন এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে আপনি আর্থিক বিষয় নিয়ে অনেক বেশি বাস্তববাদী হয়ে পড়বেন ।
কুম্ভ (AQUARIUS): সতর্ক থাকুন ! আপনার বসের রাগ হয়ত হয়ত দুর্ভাগ্যবশত আপনার ওপরেই প্রকাশ পাবে । আপনি আরও হতাশ হবেন, কেননা আপনার সহকর্মীরা হয়ত আপনাকে পুরোপুরি মন থেকে সমর্থন করবেন না । কিন্তু সন্ধ্যাবেলাটি আপনি পুরোপুরি নিজের পছন্দ অনুযায়ী কাটাতে পারবেন । মদ্যপান করুন, ভালো খাবার খান, নাচে-গানে আরাম করুন । আপনাকে ভালো ও খারাপ দুই সময়েই ধীর-স্থির থাকতে শিখতে হবে, বিশেষত আর্থিক বিষয়ের ক্ষেত্রে । আজকে যদিও টাকার দিক থেকে গড়পড়তা দিন, কিন্তু সামনে ভালো সময় আসতে চলেছে ।
মীন (PISCES): আপনার ভালো সময় আসতে চলেছে, তা পদোন্নতি বা বেতনবৃদ্ধি যা খুশি হতে পারে । সব মিলিয়ে আপনি খুশি থাকবেন ও হয়ত কাজের মান উন্নত করার চেষ্টা করবেন । অন্যের থেকে প্রশংসা পেলে আপনার মনোবল বৃদ্ধি পাবে । দিনের শুরুর দিকে আপনি পেশাগত লক্ষ্যের পেছনে ছুটবেন । আর্থিক বিষয়ের দিকে আপনি মনোযোগ দিতে পারবেন না ।