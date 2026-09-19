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এনজেপিতে গ্রেফতার 4 'অনুপ্রবেশকারী' ! ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেসে চড়ে যাচ্ছিলেন পঞ্জাব

Arrested infiltrator: কী উদ্দেশ্যে ভারতে ঢুকেছিলেন, সীমান্ত পারাপারে দালালচক্রের যোগ ছিল কি না, পঞ্জাবে কার কাছে যাওয়ার কথা ছিল, এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীরা ।

NJP
গ্রেফতার 4 অনুপ্রবেশকারী (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 19, 2026 at 2:16 PM IST

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শিলিগুড়ি, 19 সেপ্টেম্বর: গোপন সূত্রে খবর ! সেই ভিত্তিতেই নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) স্টেশনে ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেসে অভিযান চালিয়ে চারজন সন্দেহভাজন অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করল রেল সুরক্ষা বল (আরপিএফ) ও গভর্নমেন্ট রেল পুলিশ (জিআরপি) । শুক্রবার রাতে আগরতলা থেকে ফিরোজপুরগামী ট্রেনটি এনজেপি স্টেশনের 6 নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢুকতেই সাধারণ কামরায় তল্লাশি শুরু করেন যৌথ বাহিনীর আধিকারিকেরা । সেখান থেকেই সন্দেহজনক গতিবিধির অভিযোগে চারজনকে আটক করা হয় ।

রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের কাছে ভারতে প্রবেশ বা থাকার বৈধ নথি রয়েছে কি না, তা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয় । কিন্তু তাঁদের বক্তব্যে একাধিক অসঙ্গতি ধরা পড়ে । পাসপোর্ট, ভিসা-সহ ভারতে প্রবেশের বৈধ কাগজপত্রও তাঁরা দেখাতে পারেননি বলে পুলিশের দাবি । এরপর তাঁদের এনজেপি আরপিএফ পোস্টে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় । পরে বিস্তারিত তদন্তের জন্য তাঁদের জিআরপির হাতে তুলে দেওয়া হয় ।

ধৃতদের নাম মোহাম্মদ সালাম (26), মোহাম্মদ সুফায়েদ (18) বাকি দু'জন নাবালক ও নাবালিকা । তদন্তকারীদের প্রাথমিক দাবি, চারজনই মায়ানমারের বাসিন্দা এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত । পুলিশের দাবি, তাঁরা দীর্ঘদিন বাংলাদেশের শরণার্থী শিবির বা বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ছিলেন । সেখান থেকে সীমান্ত পেরিয়ে বেআইনিভাবে ভারতে প্রবেশের পর অসমে পৌঁছন । এরপর ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেসে চেপে পঞ্জাব যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে ।

পুলিশ সূত্রের খবর, সীমান্ত পেরিয়ে কয়েকজন বিদেশি নাগরিক ভারতে ঢুকে রেলপথে পঞ্জাবের দিকে যাচ্ছেন, এমনই গোপন তথ্য আগে পৌঁছেছিল তদন্তকারীদের কাছে । সেই খবরের ভিত্তিতে আরপিএফ ইন্সপেক্টর মুকেশ কুমার রাজাকের নেতৃত্বে বিশেষ দল তৈরি করা হয় । এনজেপি জিআরপির আধিকারিকেরাও অভিযানে যোগ দেন । ট্রেনটি স্টেশনে পৌঁছতেই সাধারণ কামরায় শুরু হয় তল্লাশি । ভিড়ের মধ্যে চারজনের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় তাঁদের আলাদা করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ।

শিলিগুড়ির ডেপুটি এসআরপি অনুপম মজুমদার জানিয়েছেন, গোপন তথ্যের ভিত্তিতেই আরপিএফ ও এনজেপি জিআরপির যৌথ দল অভিযান চালায় । প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতদের বক্তব্যে একাধিক অসঙ্গতি পাওয়া যায় । ভারতে প্রবেশ বা থাকার বৈধ পাসপোর্ট-ভিসা দেখাতে না পারায় তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে ।

তবে কী উদ্দেশ্যে তাঁরা ভারতে ঢুকেছিলেন, সীমান্ত পারাপারে কোনও দালাল বা পাচারচক্রের সাহায্য পেয়েছিলেন কি না, অসম থেকে কী ভাবে তাঁরা রেলে ওঠেন এবং পঞ্জাবে গিয়ে কার কাছে তাঁদের যাওয়ার কথা ছিল, এখন সেই প্রশ্নগুলিরই উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীরা । চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সীমান্ত পেরিয়ে তাঁদের ভারতে প্রবেশের পুরো রুট এবং এর পিছনে কোনও সংগঠিত চক্রের যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । এই ঘটনায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে জিআরপি ।

TAGGED:

TRIPURA SUNDARI EXPRESS
NJP
অনুপ্রবেশকারী গ্রেফতার
এনজেপি
ARRESTED INFILTRATOR

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