আজ গ্রহ-নক্ষত্র এদের অনুকূলে, মন দিয়ে কাজ করার পরামর্শ রাশিফলে

আজ গ্রহ-নক্ষত্র এদের অনুকূলে, মন দিয়ে কাজ করার পরামর্শ রাশিফলে
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য ? কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : August 4, 2026 at 12:02 AM IST
মেষ (ARIES) : আপনার সম্পর্কের ক্ষেত্রে আজকে সমন্বয় সাধনের দরকার হবে । ক্ষমা করার মনোভাব সম্প্রীতি বজায় রাখতে সাহায্য করবে ।আপনি সম্পর্কের মধ্যে অহেতুক জটিলতা তৈরি করতে চাইবেন না । আপনাকে ধৈর্য্য ধরতে হবে এবং প্রেমাস্পদকে খোলা মনে নমনীয়ভাবে চিন্তা করতে সাহায্য করতে হবে । ছোটখাটো বিষয়ে আপনাকে কর্মক্ষেত্রে দিশেহারা করে দেবে । কমবেশি, অন্যের জন্য আজ আপনি নিজের স্বার্থত্যাগ করবেন । আজ আপনার মন সবথেকে বেশি সৃজনশীল থাকবে ।
বৃষ (TAURUS) : আপনি যেহেতু প্রেমের জন্য কিছু জিনিস বলিদান দিতে রাজি, তাই প্রিয়তমের সঙ্গে আজ অসাধারণ সময় কাটবে । আজ আপনার ভালো অর্থ উপার্জন হবে । গ্রহের অবস্থান ভালো থাকায় আপনি একাধিক উৎস থেকে রোজগার করবেন । সাফল্যের জন্য পরিশ্রম করার বদলে আজ হয়ত আপনি আপনার ভাগ্যের ওপরে বেশি ভরসা করবেন । বিশেষ একটি ফল অর্জন করা আপনার জন্য এতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে যে আপনি কাজের মান নিয়ে আপোস করতেও পিছপা হবেন না ।
মিথুন (GEMINI) : এমন কিছু আবেগপ্রবণ সময় আসতে পারে যখন কাজ শেষ হওয়া মাত্রই আপনার প্রিয় মানুষটির সাহচর্যে থাকার ইচ্ছা হতে পারে । সঙ্গীর সঙ্গে কিছু সুন্দর মুহূর্ত কাটানোর পরিকল্পনা করায় কিছু আনন্দময় ক্রিয়াকলাপে অংশ নিতে পারেন । আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত কোনও রকম দ্বিধার সম্মুখীন হলে একজন শুভানুধ্যায়ীর উপদেশ নিন । কঠিন পরিস্থিতিতেও কর্মক্ষেত্রে আপনি নিজের সুকৌশলী চিন্তাভাবনা প্রয়োগ করতে পারেন । গুরুত্ব ও সময়সূচি অনুযায়ী দৈনন্দিন কাজকর্ম সাজিয়ে নিলে আপনি স্বস্তি পেতে পারেন ।
কর্কট (CANCER) : সঙ্গীর সঙ্গে কোয়ালিটি টাইম কাটালে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হতে পারে । আপনি রান্নাবান্না ও নানারকম মজাদার রোম্যান্টিক কার্যকলাপে অংশ নিতে পারেন, যা আপনার প্রিয়তমের প্রতি আপনার প্রেম ফিরিয়ে আনতে পারে । টাকা পয়সার দিক থেকে এই দিনটি বেশ সহায়ক হতে পারে । আপনি যে কাজেই ভাগ্য পরীক্ষা করতে যাবেন, সেখানেই কিছু লাভ করতে পারেন । কর্মক্ষেত্রে, আপনি নিজের সৃজনশীল চিন্তা-ভাবনা প্রয়োগ করতে পারেন এবং একজন ভালো শ্রোতা হয়ে যেতে পারেন, যা আপনাকে একটি সুষ্ঠু কাজের গতি বজায় রাখতে সাহায্য করতে পারে ।
সিংহ (LEO) : আপনি আপনার প্রিয় মানুষটির সঙ্গে উদ্বেগহীন সময় কাটিতে পারেন যার ফলে আপনার যে শুধু ভালো লাগবে তাই নয়, একইসঙ্গে আপনার জ্ঞান বাড়াতে কিছু চমৎকার আলোচনাতেও নিযুক্ত রাখবে । শেয়ার বাজারই হোক বা পারিবারিক সম্পত্তি কিংবা পুরনো গাড়ি বিক্রি, উপার্জন করার জন্য এটি একটি দারুণ দিন । পেশাগত ক্ষেত্রে, অবসাদে ভোগার সম্ভাবনা থাকতে পারে । নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার জন্য ঊর্ধ্বতনদের ক্রমাগত চাপ আপনাকে বিরক্ত করতে পারে এবং লক্ষ্যে পৌঁছনো কঠিন করতে পারে ।
কন্যা (VIRGO) : যখন আপনি বাড়ি ফিরবেন, আজ হয়তো আপনি তখন পরিবারের সঙ্গে একটি অত্যন্ত আনন্দপূর্ণ সময় কাটাতে পারবেন । আপনার মা-বাবা এবং প্রেমাস্পদের সঙ্গে আজ আপনি সুস্বাদু, লোভনীয় ডিনারে যেতে পারেন । একটা স্মরণীয় মূহূর্ত তৈরি হবে । গৃহ সংক্রান্ত দায়িত্ব আপনাকে চিন্তিত করবে । যাইহোক, অফিসে আপনার অনেক দায়িত্ব পড়বে এবং তার ফলে আপনি ঘরের চিন্তাগুলো সাময়িকভাবে ভুলে যাবেন । মিটিংয়ে অন্যান্যদের মতের সঙ্গে আপনাকে একমত হতে হবে । সরাসরি বিরোধিতা এড়িয়ে চলুন ।
তুলা (LIBRA) : আজ সন্ধ্যেটা আপনি আপনার স্ত্রী এবং পরিবারের সঙ্গে একটা সুন্দর সন্ধ্যা অতিবাহিত করবেন । পরিবারের সঙ্গে আনন্দঘন সময় কাটানো আপনার উদ্দীপনা বহুগুণে বৃদ্ধি করবে । যারা প্রযুক্তিগত কাজের সঙ্গে যুক্ত, তাদের জন্য আজকের দিনটি শুভ । প্রশাসনিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের আজকের দিনটি গড়পড়তা যাবে । আপনার পরমানন্দ বোধ হবে কারণ সবকিছু আপনার মনোমতো হবে । আপনাকে আজকে যতটা সম্ভব কাজ গুছিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে । স্বাস্থ্যের দিক বিচার করে, দিনটি মোটামুটি যাবে ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : প্রেমের ক্ষেত্রে, আপনার একটু অধিকার বোধ আসতে পারে । আপনার সঙ্গীকে এই সম্পর্কে খুশি রাখতে নিজের আবেগ-অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করুন এবং ধৈর্য ধরতে শিখুন । আর্থিক ক্ষেত্রে, যাঁরা হয়ত শেয়ার বাজার সংক্রান্ত ব্যবসায় অংশ নেননি, তাঁরা দারুণ লাভ করতে পারেন । কেরিয়ারের ক্ষেত্রে, নতুন প্রোজেক্টগুলি তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে আসতে পারে । বাইরে এবং ভিতরে, দুই জায়গা থেকেই আপনি সাহায্য পেতে পারেন । আজ গ্রহরা আপনার অনুকূলে থাকায় সাফল্য অর্জন করতে নিজের কাজে মন দিন এবং গুণমান ও উৎকর্ষ বজায় রাখুন ।
ধনু (SAGITTARIUS) : আপনার প্রেমাস্পদের সঙ্গে সুন্দর মূহূর্ত কাটানো আজ আপনার জীবনের মূল লক্ষ্য হবে । সম্পর্কের ক্ষেত্র মজবুত হবে যদি আপনি সঙ্গীকে বিশ্বাস করেন । আপনি আদ্যোন্ত একজন পেশাদার মানুষ যিনি কখনওই নিজের এবং নিজের কাজের মাঝখানে কোনওকিছু আসতে দেন না । আজ, সাংসারিক দায়িত্ব পালনে আপনাকে মনোযোগ দিতে হবে । আপনাকে বাস্তব জীবনে যুক্তিবাদী হতে হবে । বাড়ির কোনও ফোনে আপনি বিচলিত হতে পারেন, কিন্তু আপনাকে ঠান্ডা মাথায় থাকতে হবে । উদ্বিগ্ন হয়ে কোনও কাজ হবে না ।
মকর (CAPRICORN) : আজ বন্ধু ও প্রিয়জনদের কাছ থেকে মানসিক সমর্থন পাওয়া যেতে পারে । ভালোবাসা জাগিয়ে তুলতে একটি চমৎকার রোম্যান্টিক আবহাওয়া উপভোগ করার সুযোগ যাতে হাতছাড়া না হয়, সে ব্যাপারে খেয়াল রাখুন । আর্থিক ক্ষেত্রে, আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি করার কোনও সুযোগ নাও আসতে পারে । কেরিয়ারের ক্ষেত্রে এটি একটি পরীক্ষার সময় হতে পারে, পাশাপাশি দুটো পরস্পরবিরোধী চিন্তা আপনাকে ধাঁধায় ফেলে দিতে পারে । তবে, দিনের পরবর্তী ভাগে আপনি এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারেন ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : আপনার ভালোবাসার মানুষটির সঙ্গে মানসিক স্থিতিশীলতা ও বোঝাপড়া হতে পারে । আপনার ভালোবাসার সম্পর্ক আপনাকে সুখী করতে পারে । আর্থিক ক্ষেত্রে একটু সংগ্রামের কথা অনুমান করা যেতে পারে । উপার্জন করা সত্ত্বেও আপনি আপনার পরিবারের সমস্ত চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম নাও হতে পারেন । খারাপ সময়ের জন্য যথেষ্ট সঞ্চয় করছেন কিনা সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখুন । পেশাগত ক্ষেত্রে, কাজ সহজ হোক বা কঠিন, আপনি যে কাজই নেবেন নিজের সেরাটি দিতে সক্ষম হতে পারেন । কিন্তু সহকর্মীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলা ভীষণ জরুরি হতে পারে ।
মীন (PISCES) : সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আজ আপনার প্রেমিক অত্যন্ত অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন এবং দয়ালু থাকবেন । আপনি সহায়ক হবেন এবং চাইবেন নিজের প্রেমিককে সুখী করতে । আপনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আজ আলোচনা করতে চাইবেন যাতে আপনাদের বর্তমান সম্পর্ককে পরবর্তী ধাপে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন । কর্মক্ষেত্রে, আপনার মনোভাব আজ একটি পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাবে । যে সংস্থায় আপনি কাজ করছেন সেখানে আজ আপনি নিজেকে বিশেষভাবে একত্র মনে করবেন । একটি লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন আপনার সহকর্মীদের সঙ্গে আপনার পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধি করবে ।