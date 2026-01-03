ETV Bharat / state

শনিতে অর্থপ্রাপ্তি হবেই, করুন এই কাজগুলি; দেখুন রাশিফল

শনিবার বিশেষ একটি দিন ৷ এইদিনে গ্রহের গতিবিধি বিবেচনায় কোন রাশির কেমন কাটবে জানুন ইটিভি ভারতের রাশিফলে ৷

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 3, 2026 at 12:12 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

মেষ: আজকের দিনটি খুব কঠিনভাবে শুরু হবে। কিন্তু এই ধরনের পরিস্থিতিতেই আপনার দক্ষতাগুলি পরীক্ষিত হয়। সন্ধ্যাবেলায়, আপনার অসাধারণ কার্যকলাপের জন্য আপনি অনেক প্রশংসা পাবেন। আপনার প্রেম জীবনে কোনও সমস্যা নেই, দিগন্তে কোনও কালো মেঘও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। বাকি থাকা কথাবার্তাগুলির ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য, আপনার শক্তিকে ব্যবহার করতে হবে। এছাড়াও আপনার মস্তিষ্ক আজকে প্রখর থাকবে। আপনি সহজে ক্লান্ত বোধ করবেন না।

বৃষ: চিন্তার কারণ ও উদ্বেগের বিষয়গুলি আপনার দরজায় কড়া নাড়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। আপনার আর্থিক বাধাগুলি আজ ফেটে বেরোবে। আপনি যেরকম কৌতুহলী হয়ে উঠবেন, তা দেখে লোকজন বিস্মিত হবে। আপনার ওপর যে গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাও আপনি উপভোগ করবেন। আপনি যদিও এমনিতে উপকারী, আপনার আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব আপনার প্রিয়জনের ভালো নাও লাগতে পারে সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আপনাকে উদারমনা হতে হবে। আপনার কার্যকারিতা আজকে বৃদ্ধি পাবে।

মিথুন: আজকে, আপনি সম্ভবত সব ক্ষেত্র থেকেই আপনার উদ্যোগের জন্য উৎসাহ ও সমর্থন পাবেন। আপনি কথাবার্তা বলায় পটু এবং ছোট্ট মন্তব্যের মাধ্যমেই চাপ ঘুচিয়ে দেওয়ার আপনার ক্ষমতার আজ পরীক্ষা হবে। কাজের দিকে সব শক্তি চালিত করার বদলে, আজ আপনাকে নিজের জন্যও কিছু সময় বার করতে হবে। সব চিন্তা সরিয়ে রেখে, কিছু প্রাথমিক বিষয়ের ভিত্তিতে আপনার আর্থিক দিকটি সামলানো যুক্তিযুক্ত কাজ হবে।

কর্কট: আপনি যদি স্টকব্রোকার হন, তাহলে আপনার মনে হতে পারে যে আপনার সময় খুব একটা ভালো যাচ্ছে না। নির্মাতাদের নতুন পণ্য বাজারে নিয়ে আসা পিছিয়ে দিতে হবে। যদিও অপেক্ষা করার পরে আপনি যখন পণ্যটি বাজারে নিয়ে আসবেন, তখন তার ভক্তসংখ্যা বিশাল হয়ে যেতে পারে। দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক ভবিষ্যত নিয়ে আপনি চিন্তিত নন। আপনি এমন সব কাজে শক্তি ও সময় খরচ করবেন যা অবিলম্বে না করলেও চলে, ফলে জরুরি কাজগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

সিংহ: কল্পনাপ্রবণ মানুষের সৃজনশীল ধারার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আপনার মধ্যে রয়েছে। হয়তো এই কারণেই, আপনি সবকিছু অন্যদের থেকে অন্যরকমভাবে দেখেন। নক্ষত্রের আনুকূল্যে, আজকে এই সৃজনশীল দিকটি আরো জোরদারভাবে সামনে বেরিয়ে আসবে। অনায়াসে ও অবিরাম, নতুন নতুন ধারণার জন্ম দিতে দিতে আপনি সৃজনীশক্তির চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছবেন। বিতর্ক ও আলোচনার মাধ্যমে আপনি হয়তো আপনার ভাবনাচিন্তার পরিধি আরও বিস্তৃত করবেন। পনার উদ্যম বেশি থাকায় ও মেজাজ ভালো থাকার ফলে, আপনি চ্যালেঞ্জিং কাজগুলিও সহজেই সামলে নেবেন।

কন্যা: আপনি ব্যক্তিগত বিষয়ে এত মগ্ন থাকবেন যে, আপনার পেশাদারিত্বে খামতি দেখা যাবে। সমস্যাগুলির মুখোমুখি মোকাবিলা করে তাদের সমাধান করুন। আপনার আবেগপ্রবণতাকে, আপনার চরিত্রের উদ্যমী দিকটিকে দমন করতে দেবেন না, বিশেষত সন্ধ্যাবেলা। উন্নতির পথে এগোনোর পরিকল্পনা করে সময় ব্যয় করার জন্য, আজকের উদ্যম ও উদ্দীপনায় ভরপুর দিনটি আদর্শ। এছাড়াও, পরিবারের সকলের জন্য সময় উৎসর্গ করুন। ভালো ও লাভজনক কোনও চাকরির প্রস্তাবও আজ আপনাকে আগ্রহী করতে পারে।

তুলা: আজকে শান্তির দূতের ভূমিকা পালন করার জন্য প্রস্তুত হন! অনেক লোকজনকে সামলানোর আপনার যে দক্ষতা, তা সবার নজরে পড়েছে। কাজেই কর্মক্ষেত্রে অধস্তন কর্মচারীদের মধ্যের বিবাদ সামলানোর দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া হলে অবাক হবেন না। গবেষণার কাজ হয়তো আজ একটু ধীরগতিতে এগোবে, কিন্তু অন্যদিকে নতুন চুক্তি করার জন্য আজ শুভ দিন। সব মিলিয়ে আপনি বৌদ্ধিকভাবে খুবই সক্রিয় থাকবেন। আপনি যদি ব্যবহারিক দিক থেকে ভালো-মন্দ খতিয়ে দেখেন, তাহলে কৌশল বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার কাজ আপনি ভালোভাবেই করতে পারবেন।

বৃশ্চিক: আজ হয়তো একটি ক্লান্তিকর ও ব্যস্ত দিন। আপনি এতই বিভ্রান্ত হয়ে পড়বেন যে, স্পষ্টভাবে চিন্তা করার ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলবেন। তবে যুদ্ধে হার হয়েছে ভাববেন না, কেননা এর থেকে আপনি শিখেছেন সহনশীলতা। এক সময়ে একটিই সমস্যার দিকে মনোনিবেশ করুন ও ধীরস্থিরভাবে এগিয়ে যান। প্রিয়তমের আলিঙ্গনে আপনার আত্মাকে নতুন করে খুঁজে পান। মন দিয়ে পরিকল্পনা করলে আপনার সমস্যার সমাধান হবে বা কঠোর পরিশ্রম সহজ হয়ে যাবে।

ধনু: আজকে আপনি আবেগপ্রবণ থাকবেন। সম্ভবত, আজ আপনি অন্যদের মনের কথা বোঝায় পারদর্শী হয়ে উঠবেন। কেউ আপনার সমালোচনা করলে, আপনি হয়তো সহজেই বিব্রত হয়ে পড়বেন। আপনার আত্মবিশ্বাস কমে যেতে পারে এবং মেজাজও খারাপের দিকে যেতে পারে। যোগাভ্যাস ও ধ্যানের সাহায্যে নেতিবাচক চিন্তা থেকে বেরোনোর চেষ্টা করুন। আজকে, আর্থিক দিক থেকে আপনার নিজেকে ভাগ্যবান মনে হবে। যদি প্রযুক্তিভিত্তিক কোনও প্রকল্পে কাজ করার পরিকল্পনা করেন, তাহলে সেটিকে অন্যদিনের জন্য সরিয়ে রাখুন, কেননা আজকের দিনটি এর জন্য ভালো নাও হতে পারে।

মকর: আপনার মধ্যে কিছু অবসর সময় পাওয়ার খিদে দেখা দেবে, কিন্তু আপনার ব্যস্ত কর্মসূচি থেকে নিজের জন্য এক মিনিট সময়ও চুরি করে আনা আপনার জন্য কঠিন হবে, এমনকী আপনি যদি নিজের ক্লান্ত মনকে আরাম দেওয়ার জন্যও তা করতে চান। এই রকম সময়ে, সোজা-সহজ চিন্তা করাই কঠিন হয়ে পড়ে, উদ্ভাবনী চিন্তার তো প্রশ্নই ওঠে না। যাই হোক, আপনি কোনও কাজগুলিকে কতটা প্রাধান্য দেবেন তা ঠিক করে ফেলবেন ও কাজ সামলে নেবেন। মনে রাখবেন, আসলে কাজের মানই গুরুত্বপূর্ণ, কাজের পরিমাণ নয়। আজকে, স্বাস্থ্যকে প্রাধান্য দিন।

কুম্ভ: 'পথ চলা যখন কঠিন হয়, তখন শক্তিশালীরাই এগিয়ে যায়', এ আপনি আগেও শুনেছেন, কিন্তু এখন কাজ করার সময়। সম্ভবত আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ঝগড়া হবে। পুরনো সমস্যা এবং বিবাদ থেকে দূরে থাকুন। যে বিষয়ের সঙ্গে আপনার সরাসরি যোগ নেই, সেগুলি সম্বন্ধে আজ কম ভাবনা চিন্তা করাই ভালো। আজকে আপনি একসঙ্গে অনেক কাজ করার চেষ্টা করবেন এবং তা হয়তো সম্ভব হবে না।

মীন: আজ আপনার সৃজনশীলতা এমনভাবে বিকশিত হবে, যা আগে কখনও হয়নি। সাধারণ মানুষদের মাথায় কোনও সৃজনশীল চিন্তা আসার জন্য অনেক অনুপ্রেরণা অধ্যাবসায় এবং প্ররোচনা প্রয়োজন হয়। আর অন্যদিকে, আপনি অতীতের প্রয়াস থেকে যে শিক্ষা পেয়েছেন তা ভালো রকম মনে রাখেন এবং উচ্চতার শিখরে পৌঁছনোর জন্য বর্তমানে তার ব্যবহার করেন। আজকে, অনেক বিষযয়ে নিজের প্রত্যয় আনার জন্য আপনি সময় ব্যয় করবেন এবং তাদের পেছনে যুক্তি প্রয়োগ করার চেষ্টা করবেন।

TAGGED:

HOROSCOPE SATURDAY 3RD JANUARY
আজকের রাশিফল
ASTROLOGICAL PREDICTIONS
3RD JANUARY RASHIFAL
DAILY HOROSCOPE FOR 3RD JANUARY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.