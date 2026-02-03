ETV Bharat / state

মঙ্গলবারেই যত মঙ্গল, এই রাশিদের শুভ সময় শুরু হচ্ছে আজ থেকে

আজ আপনাকে কী কী চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হতে পারে ? আর কী ধরনেরই সুযোগই বা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে ? জেনে নিন মঙ্গলবারের রাশিফল ৷

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 3, 2026 at 12:01 AM IST

মেষ (ARIES): আপনার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব সবসময় অন্যদের সহায়তার জন্য আছে এবং আজ আপনি এটা থেকে প্রচুর সুবিধা পেতে পারেন । যদিও, উন্নতির জায়গা আছে এবং আপনি হয়তো দাতব্য কাজের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করবেন ৷ গরিব মানুষকে সাহায্য করে আপনি সন্তুষ্ট বোধ করবেন ।

বৃষ (TAURUS): আজ ম্যানেজার এবং প্রশাসকদের জন্য একটি অসাধারণ দিন । যদি আপনি তা হন, তাহলে আপনি যা চেষ্টা করবেন দিনের শেষে তার থেকে অনেক বেশি ফল পাবেন । এটির প্রধান কারণ, আপনার অধীনস্থ কর্মচারীরা উৎসাহী হবে, সহযোগিতা করবে এবং আপনার কথা শুনবে । আপনি নেতৃত্ব দেওয়ার ব্যাপারে বেশি মনোযোগ দেবেন ।

মিথুন (GEMINI): আজ আপনি এক দীর্ঘস্থায়ী প্রেমের সম্পর্ক শুরু করবেন। সেইসঙ্গে, সারাদিনটাই আনন্দ ও উৎসাহে কাটবে। বিকালে আপনাকে বিরক্ত করা মানুষগুলিকে সফলভাবে এড়াতে পারবেন। সহিষ্ণুতা অভ্যাসের এটাই সঠিক পথ।

কর্কট (CANCER): আপনি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরিকল্পনা করবেন। যে কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার আগে সতর্ক হবেন। বড় আকারের আর্থিক ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে দালাল ও এজেন্টদের থেকে সাবধান থাকবেন। আগে থাকতে সতর্ক হওয়ায় কোনও ক্ষতি নেই।

সিংহ (LEO): নতুন প্রজেক্ট হাতে নেওয়ার ও নতুন চুক্তি স্বাক্ষর করার এটা সঠিক সময়। আপনার ব্যবসায়িক সামর্থ্যও এবার বাড়বে। আপনাকে বাড়তে থাকা প্রত্যাশার চাপ নিতে হবে; তবে প্রত্যাশা সেই মানুষদের কাছেই থাকে যারা সাফল্যের পথ নির্মাণ করার ক্ষমতা রাখে।

কন্যা (VIRGO): ভাগ্যদেবী আজ আপনার উপর প্রসন্ন আছেন। অনেক দূর থেকে, এমনকী বিদেশ থেকেও সুখবর পেতে পারেন। আজ প্রেম সম্পর্কিত বিষয়ে উদ্যোগী হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। আজ আপনার দৃষ্টিভঙ্গি বিভ্রান্তিমুক্ত থাকবে।

তুলা (LIBRA): আশাবাদী ও ইতিবাচক মানসিকতা আজ আপনার সারাদিনের সঙ্গী। তাই আজ যেখানেই যান এদের সঙ্গে রাখুন। আজ কাজের জায়গায় আপনি একটু বেশিই সাবধান থাকবেন, তবে সেটা আপনাকে আগলেই রাখবে। আজ দিনটাই এমন যখন আপনি কিছুতেই কর্মজীবন নিয়ে দুশ্চিন্তা আটকে রাখতে পারবেন না।

বৃশ্চিক (SCORPIO): আজকের দিনটা প্রেমে ভরে থাকবে। তীব্র অনুভূতি আপনাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। কাজের জায়গায় অবস্থা আগের থেকে ভালো হবে। তবে, প্রেমের সম্পর্কে গভীর আবেগের থেকে কঠিন যৌক্তিকতা বেশি শক্তিশালী থাকবে। তবে দুঃখ না পেয়ে লুকিয়ে থাকা সমস্যা সৃষ্টিকারী বিষয়গুলি খুঁজে বের করুন।

ধনু (SAGITTARIUS): সমস্ত ব্যবসায়ী ও উদ্যোগপতিদের জন্য আজ এক লাভজনক ও ফলদায়ক দিন। দিনের শেষের দিকে অর্থনৈতিক সংস্থাগুলি থেকে লোনের অনুমোদন পাওয়া যেতে পারে। সন্ধ্যায় প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটাবেন।

মকর (CAPRICORN): কাজের চাপ ক্রমশ বাড়ছে, আর আপনার পক্ষে এই চাপ সহ্য করা খুবই কঠিন হয়ে যাচ্ছে। সময়সীমা পার হতে চলেছে, কিন্তু প্রচুর কাজ বাকি থেকে গেছে। তবে এগুলির কোনওটিই আপনার কর্মশক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না বা আপনাকে ব্যর্থ করতে পারবে না। আপনি পুরো শক্তি দিয়ে লড়াই করবেন, সেইসঙ্গে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সঠিক পথটিও বেছে নেবেন।

কুম্ভ (AQUARIUS): মাঝেমাঝে এমন সময় আসে যখন কিছুই আপনার পরিকল্পনামাফিক হয় না আর শেষ পর্যন্ত স্রেফ হতাশাতেই পরিণত হয়। আজ যদি এমনই একটি প্রতিকূল দিন হয়, আগে থাকতে প্রস্তুত থাকুন । কর্মক্ষেত্রের সমস্যাগুলি ধৈর্য, পরিশ্রম ও ইতিবাচক মনোভাব দিয়ে সমাধান করুন ৷

মীন (PISCES): আপনাকে নতুন কোনও প্রজেক্ট অথবা ব্যবসা শুরু না করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে কারণ এই সময়ে আপনার গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান ঠিক অনুকূল নয়। আপনি সেই সমস্ত কাজ ভালোভাবে করবেন যেখানে খুব বেশি সৃজনশীলতা এবং নতুনত্ব দরকার নেই। যখন দরকার নেই তখন পক্ষ নির্বাচন করবেন না ।

