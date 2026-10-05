মঙ্গলে নন্দীগ্রামে শুভেন্দুর 'পরীক্ষা' ! 323 বুথের পাহারায় 37 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী

মঙ্গলে নন্দীগ্রামে শুভেন্দুর 'পরীক্ষা' ! 323 বুথের পাহারায় 37 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী
Nandigram bye election 2026: একদা শুভেন্দু অধিকারীর দুর্গে উপ-নির্বাচন ঘিরে টানটান উত্তেজনা, 2 লক্ষ 66 হাজারের বেশি ভোটার, 79টি অতিস্পর্শকাতর বুথে বাড়তি নজরদারি ৷
Published : October 5, 2026 at 3:48 PM IST
নন্দীগ্রাম, 5 অক্টোবর: রাত পোহালেই ভোট । নন্দীগ্রামে এ বার পরীক্ষা শুধু প্রার্থীদের নয়, রাজনৈতিক ভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কেন্দ্রের ভোট-সমীকরণেরও । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ছেড়ে যাওয়া নন্দীগ্রাম বিধানসভা আসনে উপ-নির্বাচন ঘিরে শেষ মুহূর্তে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে গোটা এলাকা । 323টি বুথে ভোটগ্রহণ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে মোতায়েন করা হচ্ছে 37 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী । তাঁদের সঙ্গে থাকবেন প্রায় 700 জন রাজ্য পুলিশকর্মী ।
ভোটের আগে থেকেই নন্দীগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ । স্পর্শকাতর এলাকা থেকে গুরুত্বপূর্ণ মোড়, সব জায়গাতেই চলছে নজরদারি । বহিরাগতদের আনাগোনা রুখতে একাধিক জায়গায় বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে । প্রশাসনের লক্ষ্য একটাই, ভোটের দিন কোনও রকম অশান্তি বা গণ্ডগোলের সুযোগ না দেওয়া ।
প্রসঙ্গত, ভোটের ঠিক 24 ঘণ্টা আগে নন্দীগ্রামের আইসিকে সরিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷ অজয়কুমার মিশ্রর পরিবর্তে এবার নন্দীগ্রামের দায়িত্বে দেবাশিস সরকার । ভোটের ঠিক আগে এই বদলি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে ৷ যদিও কমিশন বা জেলা পুলিশের তরফে এ ব্যাপারে কোনও কারণ এখনও জানানো হয়নি ৷
এবারে নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ভোটার 2 লক্ষ 66 হাজার 419 জন । তাঁদের মধ্যে হিন্দু ভোটার 1 লক্ষ 97 হাজার 259 জন, মুসলিম ভোটার 69 হাজার 160 জন । মোট 323টি পোলিং স্টেশনে ভোটগ্রহণ হবে । এর মধ্যে 79টি বুথকে অতিস্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে । সেই বুথগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে ।
নিরাপত্তার দায়িত্বে কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি থাকবে রাজ্য পুলিশও । ভোটের দিন বুথগুলিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের মোতায়েন রাখার পরিকল্পনা রয়েছে । গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ও প্রবেশপথগুলিতে নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে । বহিরাগতদের প্রবেশ ঠেকাতে তৈরি হয়েছে তিনটি নাকা চেকিং পয়েন্ট । সেখানে গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি ও পরিচয় যাচাই করা হবে ।
শুধু বাহিনী নয়, নজরদারির জন্য থাকছে বিশেষ ইউনিটও । প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এলাকায় পাঁচটি বিশেষ নজরদারি ইউনিট কাজ করবে । ভোটের আগে বা ভোটের দিন কোনও রকম বিধিভঙ্গ, বেআইনি জমায়েত কিংবা অশান্তির চেষ্টা হলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়াই লক্ষ্য । প্রশাসন সূত্রের খবর, নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে এখনও পর্যন্ত প্রায় 97 লক্ষ টাকা নগদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ।
নন্দীগ্রামের রাজনৈতিক গুরুত্ব আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না । এই কেন্দ্র থেকেই 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৎকালীন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ে জয়ী হয়েছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । পালাবদলের পর এখন তিনি রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান । সেই নন্দীগ্রাম আসনই শুভেন্দুর ছেড়ে দেওয়ার পর এ বার উপ-নির্বাচনের মুখে । ফলে ভোটের ফলাফল নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে কৌতূহল তুঙ্গে ।
এ দিকে ভোটের আগের দিনই শুরু হয়েছে ভোটকর্মীদের বুথমুখী যাত্রা । রেয়াপাড়া আইটিআই কলেজ থেকে ইভিএম-সহ ভোটগ্রহণের যাবতীয় সামগ্রী বিতরণের কাজ চলছে । প্রয়োজনীয় নথি, সরঞ্জাম এবং ইভিএম নিয়ে নির্দিষ্ট বুথের উদ্দেশে রওনা দিচ্ছেন ভোটকর্মীরা । প্রশাসনের তরফে বুথগুলিতে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । কোথাও যাতে ভোটারদের বুথে পৌঁছতে সমস্যা না হয়, আবার কোথাও যাতে নিরাপত্তার ঘাটতি না থাকে, দুই দিকেই নজর রাখা হচ্ছে ।
সব মিলিয়ে রাত পোহালেই নন্দীগ্রামে শুরু হবে বহু প্রতীক্ষিত উপ-নির্বাচন । এক দিকে শুভেন্দু অধিকারীর ছেড়ে যাওয়া আসন ধরে রাখার রাজনৈতিক লড়াই, অন্য দিকে ভোটারদের রায় নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত দেয় কি না- তার উত্তর মিলবে ভোটবাক্সেই । তার আগে অবশ্য প্রশাসনের সামনে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা, 323টি বুথে শান্তিপূর্ণ, অবাধ এবং নির্বিঘ্ন ভোট নিশ্চিত করা ।