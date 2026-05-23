36 সেন্টিমিটারের ক্যানসার টিউমার অপসারণ, বিরল অস্ত্রোপচারে নজির NRS-এ
মহিলার টিউমারটি ছিল বিরল ধরনের ক্যানসার 'মাইক্সয়েড লাইপোসারকোমা' । সফল অস্ত্রোপচার করে যেটি অপসারণ করা হয়েছে এনআরএস হাসপাতালে ৷
Published : May 23, 2026 at 5:50 PM IST
কলকাতা, 23 মে: দীর্ঘ দেড় বছরের যন্ত্রণা, শ্বাসকষ্ট আর ক্রমশ ফুলে ওঠা পেট নিয়ে কার্যত মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছিলেন এক 40 বছরের মহিলা । শেষ পর্যন্ত এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসকদের ছয় ঘণ্টার জটিল অস্ত্রোপচারে নতুন জীবন পেলেন কলকাতার তালতলার এই বাসিন্দা । মহিলার পেট থেকে বের করা হয়েছে প্রায় 36 সেন্টিমিটার বড় একটি বিশাল টিউমার, যা শরীরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের উপর চাপ তৈরি করছিল ।
কী সমস্যা দেখা দেয় মহিলার ?
হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, 2024 সালের শেষ দিক থেকে মহিলার পেট অস্বাভাবিকভাবে ফুলতে শুরু করে । প্রথমদিকে তিনি বিষয়টিকে খুব একটা গুরুত্ব দেননি । কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই পেটের আকার দ্রুত বাড়তে থাকে । হাঁটাচলা, খাওয়া-দাওয়া এমনকি স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিতেও সমস্যা শুরু হয় । পরিবারের লোকজন তাঁকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলে পরীক্ষা করে পেটের ভিতরে বড়সড় টিউমারের অস্তিত্ব ধরা পড়ে ।
কীভাবে চিকিৎসা ?
2025 সালের জুলাই মাসে কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে তাঁর প্রথম অস্ত্রোপচারের চেষ্টা হয় । চিকিৎসকরা তখন টিউমারটিকে 'বিনাইন মাইক্সয়েড নিউরোফাইব্রোমা' বলে মনে করেছিলেন । কিন্তু টিউমারটির অবস্থান অত্যন্ত জটিল হওয়ায় সেটি পুরোপুরি কেটে বের করা সম্ভব হয়নি । এরপর থেকেই টিউমারটি আরও দ্রুত বাড়তে থাকে । চলতি বছরের শুরুতে পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়ে যায় যে মহিলার পেট শক্ত হয়ে যায় এবং তীব্র শ্বাসকষ্ট শুরু হয় । এরপর তাঁকে এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ।
এনআরএস-এ বিরল অস্ত্রোপচার
2026 সালের 27 ফেব্রুয়ারি করা এমআরআই রিপোর্টে দেখা যায়, টিউমারটির আকার দাঁড়িয়েছে 36.5 × 30.7 × 16.3 সেন্টিমিটার । বিশাল এই টিউমার অন্ত্রকে সরিয়ে দিয়েছিল এবং শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-মহাধমনী, কিডনি ও প্যানক্রিয়াসের উপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করছিল । এরপর এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসকরা দ্রুত অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন । অধ্যাপক চিকিৎসক দেবাশিস রায় ও সহকারী অধ্যাপক ড. অনির্বাণ দাসের নেতৃত্বে ছয় ঘণ্টার দীর্ঘ অপারেশন করা হয় । অ্যানাস্থেসিয়া বিভাগের অধ্যাপক দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায় ও ড. এনাক্ষী সাহার দলও অপারেশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় ।
চিকিৎসকের কথা
অধ্যাপক চিকিৎসক দেবাশিস রায়ের কথায়, "টিউমারটি শরীরের বড় বড় রক্তনালীর খুব কাছে থাকায় অপারেশন ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ । সামান্য ভুল হলেও বড় ধরনের রক্তক্ষরণ হয়ে প্রাণহানির আশঙ্কা ছিল । অস্ত্রোপচারের পরও রোগীর অবস্থা স্থিতিশীল ছিল না । অপারেশনের পরে 48 ঘণ্টা তাঁকে ভেন্টিলেশনে রাখতে হয় । দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার কারণে তাঁর শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল । পরে অস্ত্রোপচারের সেলাই খুলে যাওয়ায় আবার জরুরি ভিত্তিতে অপারেশন করতে হয় । পাশাপাশি একাধিকবার রক্ত দেওয়া হয় এবং আইসিইউ-তে রেখে নিবিড় পর্যবেক্ষণে চিকিৎসা চালানো হয় ।"
মহিলার বর্তমান অবস্থা
প্রায় দুই সপ্তাহের লড়াইয়ের পর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন ওই মহিলা । পরে বায়োপসি ও হিস্টোপ্যাথলজি রিপোর্টে জানা যায়, টিউমারটি আসলে বিরল ধরনের ক্যানসার 'মাইক্সয়েড লাইপোসারকোমা' । বর্তমানে তিনি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়িতে বিশ্রামে রয়েছেন । চিকিৎসকদের মতে, এত বড় আকারের টিউমার নিয়ে সফল অস্ত্রোপচার খুবই বিরল ঘটনা । সময়মতো চিকিৎসা না হলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারত বলেও জানিয়েছেন তাঁরা ।