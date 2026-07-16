350 বছরের ঐতিহ্য অটুট, সাড়ম্বরে পালিত বারুইপুরের রায়চৌধুরী বাড়ির রথযাত্রা
রায়চৌধুরী বাড়ির রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে ঐতিহ্যবাহী রাস ময়দানে বসে বিশাল মেলা ৷ টানা এক মাস ধরে চলা এই মেলা এলাকার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ।
Published : July 16, 2026 at 6:27 PM IST
বারুইপুর, 16 জুলাই: প্রায় সাড়ে তিনশো বছরের ঐতিহ্যকে ধারণ করে এবারও ভক্তি, আচার এবং উৎসবের আবহে পালিত হচ্ছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের রায়চৌধুরী বাড়ির ঐতিহাসিক রথযাত্রা । সকাল থেকেই রায়চৌধুরী বাড়ি এবং সংলগ্ন রাস ময়দান ভরে উঠেছে হাজার হাজার ভক্ত, দর্শনার্থী ও পুণ্যার্থীর সমাগমে । জেলার বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকেও বহু মানুষ এই ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা দেখতে বারুইপুরে আসেন ।
ইতিহাস অনুযায়ী, জমিদার রাজবল্লভ রায়চৌধুরী স্বপ্নাদেশ পাওয়ার পর নিজের বাড়িতেই জগন্নাথদেব, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন । সেই থেকেই শুরু হয় এই রথযাত্রার । দীর্ঘ প্রায় 350 বছর ধরে রায়চৌধুরী পরিবারের উদ্যোগে একই রীতি-নীতি ও ধর্মীয় আচার মেনে এই উৎসব পালিত হয়ে আসছে । সময় বদলেছে, কিন্তু ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় কোনও ছেদ পড়েনি ।
রথযাত্রার দিন বিশেষ পুজো, মন্ত্রোচ্চারণ, আরতি ও ভোগ নিবেদনের পর সুসজ্জিত রথে স্থাপন করা হয় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে । এরপর ভক্তদের উপস্থিতিতে শুরু হয় রথ টানার অনুষ্ঠান । রথের দড়িতে একবার হাত রাখার জন্যে ভক্তদের মধ্যে ছিল প্রবল উৎসাহ । অনেকের বিশ্বাস, নিষ্ঠার সঙ্গে রথ টানলে জীবনে শুভ ফল লাভ হয় এবং মনস্কামনা পূরণ হয় ।
বারুইপুরের রায়চৌধুরী পরিবারের এই রথযাত্রা শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতিরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ । প্রচলিত জনশ্রুতি অনুযায়ী, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একসময় এই রায়চৌধুরী বাড়িতে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন । তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী-এর একটি বড় অংশ এখানেই রচিত হয়েছিল বলে স্থানীয়দের বিশ্বাস । ফলে এই বাড়ির সঙ্গে ধর্মীয় ঐতিহ্যের পাশাপাশি সাহিত্য-ইতিহাসেরও নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে ।
রায়চৌধুরী পরিবারের বর্তমান উত্তরসূরী অমিয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরী বলেন, "আমাদের এই রথযাত্রার ইতিহাস প্রায় 350 বছরের পুরনো । পুরীর জগন্নাথদেবের রথযাত্রার দিনই আমাদের বাড়ির রথ টানা হয় । বহু প্রজন্ম ধরে এই ঐতিহ্য আজও একই নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে আসছি । জমিদারি প্রথার অবসান হলেও আমাদের পরিবারের 12 মাসে 13 পার্বণের ঐতিহ্য আজও অটুট রয়েছে । দক্ষিণ 24 পরগনার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার ভক্ত ও দর্শনার্থী রথের রশি টানতে এখানে আসেন । অনেকেই এই রথকে 100 বছরের পুরনো বলে উল্লেখ করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি প্রায় সাড়ে তিনশো বছরের ঐতিহ্য বহন করছে ।"
এই রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে রায়চৌধুরীদের ঐতিহ্যবাহী রাস ময়দানে বসেছে বিশাল মেলা, যা প্রায় এক মাস ধরে চলবে । এটি এলাকার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ । মেলায় রয়েছে খেলনা, পোশাক, গৃহস্থালির সামগ্রী, হস্তশিল্প, বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি ও খাবারের দোকান । বিশেষ করে গরম জিলিপি, ভাজা বাদাম এবং নানা ধরনের মুখরোচক খাবারের দোকানে ছিল উপচে পড়া ভিড় । শিশুদের জন্য নাগরদোলা ও বিভিন্ন বিনোদনের ব্যবস্থাও মেলার অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠেছে ।
স্থানীয় বাসিন্দা রত্না মণ্ডল বলেন, "প্রতিবছর রথযাত্রার দিন আমরা এখানে আসি । রথের দড়িতে টান দেওয়া আমাদের কাছে শুধু একটি প্রথা নয়, এটি ভক্তি ও বিশ্বাসের বিষয় । ছোটবেলা থেকেই এই উৎসব দেখে বড় হয়েছি । আজও পরিবারের সকলকে নিয়ে রথের দড়িতে টান দিই এবং এই ঐতিহ্যের অংশ হতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি ।"
পুরীর জগন্নাথধামের রথযাত্রার মতোই বারুইপুরের এই ঐতিহাসিক রথযাত্রাও প্রতিবছর অসংখ্য মানুষের মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয় । ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য, লোকসংস্কৃতির রঙ এবং শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্যের সমন্বয়ে এই উৎসব আজও সমানভাবে জনপ্রিয় । প্রশাসনের পক্ষ থেকেও নিরাপত্তা ও যান নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, যাতে ভক্তদের কোনও অসুবিধা না হয় । ধর্মীয় বিশ্বাস, ইতিহাস, স্মৃতি এবং লোকজ সংস্কৃতির অনন্য মেলবন্ধনে রায়চৌধুরী বাড়ির রথযাত্রা প্রতি বছরই নতুন প্রজন্মকে বাংলার সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে ।
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