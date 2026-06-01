শপথ নিলেন 35 মন্ত্রী, তাপস রায়-অর্জুন সিং ছাড়া পূর্ণ মন্ত্রক পেলেন কারা

শপথ নিলেন 35 মন্ত্রী, তাপস রায়-অর্জুন সিং ছাড়া পূর্ণ মন্ত্রক পেলেন কারা
কলকাতার লোকভবনে আয়োজিত সুশৃঙ্খল ও জমকালো অনুষ্ঠানে নতুন মন্ত্রিসভার মোট 35 জন সদস্য শপথ গ্রহণ করলেন । মন্ত্রিসভায় পূর্ণমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন মোট 13 জন বিধায়ক।
Published : June 1, 2026 at 12:40 PM IST
কলকাতা, 1 জুন: অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান । সোমবার বেলা 11টা থেকে পূর্ণ মন্ত্রিসভা নিয়ে পথ চলা শুরু করল পশ্চিমবঙ্গের নতুন বিজেপি সরকার । কলকাতার লোকভবনে আয়োজিত সুশৃঙ্খল ও জমকালো অনুষ্ঠানে নতুন মন্ত্রিসভার মোট 35 জন সদস্য শপথ গ্রহণ করলেন । এদিন রাজ্যপাল আরএন রবি নবগঠিত সরকারের মন্ত্রিদের পদ ও গোপনীয়তার শপথবাক্য পাঠ করান । শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের শুরুতে বন্দেমাতরম এবং জাতীয় স্তোত্র জন-গণ-মন বাজানো হয় । 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর এই পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠন রাজ্য রাজনীতির ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায় হিসেবেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।
নতুন সরকারের এই ক্যাবিনেটে অভিজ্ঞ রাজনীতিকদের পাশাপাশি নতুন মুখের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে । মন্ত্রিসভায় পূর্ণমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন মোট 13 জন বিধায়ক । এই তালিকায় রয়েছেন উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট নেতা শঙ্কর ঘোষ এবং কোচবিহারের দীপক বর্মন । রয়েছেন কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার দাপুটে নেতা তাপস রায় এবং অর্জুন সিং ।
অভিজ্ঞ রাজনীতিক ও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী স্বপন দাশগুপ্ত এই মন্ত্রিসভায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুখ । এছাড়াও পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন শারদ্বত মুখোপাধ্যায়, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, গৌরীশঙ্কর ঘোষ, মনোজ কুমার ওরাওঁ, অরূপকুমার দাস, অজয়কুমার পোদ্দার, কল্যাণ চক্রবর্তী এবং বীরভূমের দীর্ঘদিনের দাপুটে নেতা দুধকুমার মণ্ডল । রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, পূর্ণমন্ত্রীদের এই তালিকায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ভৌগোলিক ও সামাজিক সমীকরণ অত্যন্ত সুচারুভাবে বজায় রাখা হয়েছে ।
পূর্ণমন্ত্রীদের পাশাপাশি সরকারের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দফতরের কাজ স্বাধীনভাবে পরিচালনার জন্য তিনজনকে স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী করা হয়েছে । এই তালিকায় উল্লেখযোগ্য নাম হলো চিকিৎসক ইন্দ্রনীল খাঁ । পাশাপাশি জঙ্গলমহল এবং উত্তরবঙ্গের মানুষের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে রাজেশ মাহাতো এবং মালতী রাভা রায়কে স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী হিসেবে বেছে নিয়েছে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব । এর ফলে মন্ত্রিসভায় তারুণ্য এবং আঞ্চলিক নেতৃত্বের ভারসাম্য তৈরি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে ।
অন্যদিকে, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা 16 জন বিধায়ক এদিন প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন । এই তালিকায় যেমন প্রাক্তন ক্রীড়াবিদ অশোক দিন্দা রয়েছেন, তেমনই রয়েছেন একাধিক মহিলা এবং প্রান্তিক সমাজের প্রতিনিধিরা । প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন জোয়েল মুর্মু, হরেকৃষ্ণ বেরা, আনন্দময় বর্মন, নদিয়ার চাঁদ বাউরি, বিশাল লামা এবং শান্তনু প্রামাণিক । এছাড়াও মন্ত্রিসভায় জায়গা পেয়েছেন মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র, উমেশ রাই, পূর্ণিমা চক্রবর্তী, কৌশিক চৌধুরী, ভাস্কর ভট্টাচার্য, দিবাকর ঘরামি, অমিয়া কিস্কু, কলিতা মাজি এবং গার্গী দাস ঘোষ । উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু করে রাঢ়বঙ্গ ও জঙ্গলমহলের একাধিক মুখ এই তালিকায় থাকায় স্পষ্ট যে, নতুন সরকার সমস্ত জেলার সুষম উন্নয়নকেই পাখির চোখ করতে চাইছে ।
এদিনের এই হাইপ্রোফাইল শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে নবগঠিত সরকারের মন্ত্রীদের উৎসাহ দিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব । আগাগোড়া অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন শমীক ভট্টাচার্য, সুকান্ত মজুমদার এবং রাহুল সিনহার মতো প্রথম সারির নেতারা । শপথ নেওয়ার পরেই অনেক মন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্যের থমকে থাকা উন্নয়নমূলক কাজগুলোকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠাই তাঁদের মূল লক্ষ্য । সব মিলিয়ে লোকভবনের এই মেগা অনুষ্ঠান ঘিরে উৎসবের আমেজ দেখা গিয়েছে । এবার দ্রুত দফতর বণ্টনের পর নতুন সরকার কীভাবে রাজ্যের প্রশাসনিক রূপরেখা নির্ধারণ করে, আপাতত সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে বাংলার মানুষ ।