রাজ্যে 34 লক্ষ আধার কার্ডধারী মৃত, নির্বাচন কমিশনকে জানাল UIDAI
UIDAI নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছে, রাজ্যে প্রায় 13 লক্ষ মানুষের আধার কার্ডই ছিল না ৷ যদিও বর্তমানে তাদের সকলেরই মৃত্যু হয়েছে।
কলকাতা, 13 নভেম্বর: রাজ্যে এসআইআর লাগু হয়েছে ৷ চলছে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ ৷ এরই মাঝে আধার কার্ড নিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এনেছে ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (UIDAI) ৷ বুধবার নির্বাচন কমিশনকে আধার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, 2009 সালের জানুয়ারিতে আধার কার্ড চালু হওয়ার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় 34 লক্ষ আধার কার্ডধারীকে 'মৃত' বলে শনাক্ত করা হয়েছে ।
ইউআইডিএআই কর্তৃপক্ষ নির্বাচন কমিশনকে আরও জানিয়েছে, রাজ্যে প্রায় 13 লক্ষ মানুষের আধার কার্ড ছিল না ৷ যদিও তারা বর্তমানে সকলেই মৃত । ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR)-এর মধ্যেই ইউআইডিএআই (UIDAI) কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়ালের মধ্যে বৈঠক হয় ৷ জানা গিয়েছে, সেই বৈঠকেই এই তথ্য নির্বাচন কমিশনকে দিয়েছে আধার কর্তৃপক্ষ ৷ ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের চলার মধ্যেই কমিশন সব রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে আধার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিল ৷ এরপরই মনোজ আগরওয়াল আধার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে বসেন ৷
মূলত ভোটারদের তথ্যযাচাই এবং অসঙ্গতি দ্রুত শনাক্ত করার জন্য সমস্ত রাজ্যের সিইওদের আধার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করার নির্দেশ দিয়েছিল কমিশন। রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের এক শীর্ষকর্তা বলেন, "কমিশন ভুয়ো ভোটার, মৃত ভোটার, অনুপস্থিত ভোটার এবং ভোটার তালিকায় ডুপ্লিকেট নাম সম্পর্কিত অসংখ্য অভিযোগ ইতিমধ্যেই পেয়েছে। মৃত নাগরিকদের উপর UIDAI তথ্য আমাদের ভোটার তালিকা থেকে এই ধরনের নাম নথিভুক্ত শনাক্ত এবং বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷"
9 ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর, যদি আবেদনকারীদের আধার ডেটাবেস থেকে বাদ যাওয়া নাম-সহ ফর্ম জমা দেওয়া হয়, তবে তাদের যাচাইয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট ERO তলব করবেন বলেও জানিয়েছেন ওই আধিকারিক ৷ কমিশনের কর্তারা বলেছেন, তারা ব্যাঙ্ক থেকেও তথ্য সংগ্রহ করছেন কারণ আধার বেশিরভাগ অ্যাকাউন্টের সঙ্গেই সংযুক্ত। আধিকারিকের কথায়, "ব্যাঙ্কগুলি এমন অ্যাকাউন্টগুলির তথ্য সরবরাহ করেছে যেখানে বছরের পর বছর ধরে KYC আপডেট করা হয়নি ৷ এর ফলে মৃত ব্যক্তিদের সনাক্তকরণ করা আরও সহজ হচ্ছে যাদের নাম এখনও ভোটার তালিকায় রয়েছে ৷"
মৃত এবং ভুয়ো ভোটার নির্মূল করার জন্য SIR প্রক্রিয়া বর্তমানে রাজ্য জুড়ে চলছে। বুথ লেভেল অফিসাররা (BLOs) ঘরে ঘরে যাচাইকরণের কাজ পরিচালনা করছেন ৷ 2025 সালের ভোটার তালিকার উপর ভিত্তি করে গণনা ফর্ম বিতরণ করা হচ্ছে ৷ পরবর্তীতে 2002 সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে আবেদনকারীদের তরফে দেওয়া তথ্য যাচাই করে দেখা হচ্ছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, বুধবার রাত আটটা পর্যন্ত রাজ্যে 6.98 কোটিরও বেশি (91.19 শতাংশ) ফর্ম বিতরণ করা হয়েছে।
অন্যদিকে, কমিশনও জানিয়ে দিয়েছে, খসড়া তালিকায় কোনও ভুতুড়ে, মৃত বা নকল ভোটার থাকলে সংশ্লিষ্ট বিএলওদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।