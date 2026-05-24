জেলে যেতে হবে না তো ! কাকা-ভাইপোর ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পুরাতন মালদায় 'অপরাধী' 34টি পরিবার

জেলে যেতে হবে না তো ! কাকা-ভাইপোর ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পুরাতন মালদায় 'অপরাধী' 34টি পরিবার
বাসিন্দাদের দাবি, কাউন্সিলরের মৌখিক অনুমতি নিয়েই নিজেদের খরচে পুরসভার পাইপলাইন থেকে বাড়িতে জলের সংযোগ করেছিলেন ৷ পুলিশের নোটিশ ঘিরে আতঙ্কের পরিবেশ ৷
Published : May 24, 2026 at 8:28 PM IST
মালদা, 24 মে: রাজনীতির লড়াই যখন প্রশাসনের ভিতরে ঢুকে পড়ে, তখন সবচেয়ে বড় মূল্য চোকাতে হয় সাধারণ মানুষকেই ! পুরাতন মালদা পুরসভার 19 নম্বর ওয়ার্ডের সারদা কলোনিতে এখন সেই ছবিই স্পষ্ট । দীর্ঘদিনের জলকষ্টে অতিষ্ঠ হয়ে স্থানীয় কাউন্সিলরের পরামর্শে, নিজেদের উদ্যোগে পানীয় জলের সংযোগ নিয়েছিলেন 34টি পরিবার । আর সেই 'দুঃসাহসের' জেরেই এবার তাঁদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ । ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছে পুলিশের নোটিশ । ফলে জেলযাত্রার আতঙ্কে দিন কাটছে ওই পরিবারগুলির ।
স্থানীয়দের মতে, ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে পুরাতন মালদা পুরসভার কাকা-ভাইপোর রাজনৈতিক সংঘাত । বর্তমান চেয়ারম্যান বিভূতিভূষণ ঘোষ এবং প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা তাঁর ভাইপো কার্তিক ঘোষের দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিনের । স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে যা এখন 'ওপেন সিক্রেট' ।
গত পুরসভা নির্বাচনের পর চেয়ারম্যানের আসনে বসেছিলেন কার্তিক ঘোষ । কিন্তু দলের অন্দরে তাঁর বিরুদ্ধে লাগাতার চাপ তৈরি করছিলেন কাকা বিভূতিভূষণ, এমন অভিযোগ তৃণমূলেরই একাংশের । শেষ পর্যন্ত লোকসভা নির্বাচনে পুর এলাকায় দলের খারাপ ফলাফলের দায় চাপিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে চেয়ারম্যান পদ ছাড়তে হয় কার্তিককে । তাঁর জায়গায় বসানো হয় বিভূতিভূষণ ঘোষকে ।
চেয়ারম্যানের কুর্সিতে বসেই ভাইপোর আমলের একাধিক প্রকল্পের ফাইল ঘাঁটতে শুরু করেন বিভূতিভূষণ । অভিযোগ, সেই 'পর্যালোচনা' চলাকালীনই কার্যত থমকে যায় পুরসভার বাড়ি বাড়ি বিনামূল্যে পানীয় জলের সংযোগ প্রকল্প । বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদার সংস্থাও কাজ বন্ধ করে দেয় । আর তাতেই চরম সঙ্কটে পড়ে সারদা কলোনির 34টি পরিবার ।
স্থানীয়দের দাবি, দিনের পর দিন পানীয় জলের জন্য হাহাকার চলছিল এলাকায় । বহুবার পুরসভায় জানিয়েও কোনও সমাধান হয়নি । শেষমেশ তাঁরা দ্বারস্থ হন এলাকার কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ হালদারের কাছে । অভিযোগ, কাউন্সিলরের মৌখিক অনুমতি নিয়েই তাঁরা নিজেদের খরচে পুরসভার পাইপলাইন থেকে বাড়িতে জলের সংযোগ করে নেন ।
তারপরই শুরু বিতর্ক । পুর কর্তৃপক্ষের নির্দেশে প্রথম দফায় 12 জন এবং পরে আরও 22 জনের বিরুদ্ধে মালদা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয় । একে একে প্রত্যেক পরিবারের কাছেই পৌঁছে যায় পুলিশের নোটিশ । এখন গ্রেফতারি ও জেলযাত্রার আশঙ্কায় কার্যত দিশেহারা ওই পরিবারগুলি ।
কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ হালদার অবশ্য নিজের অবস্থানে অনড় । তাঁর বক্তব্য, "মানুষের ঘরে জল নেই । বারবার আমার কাছে আসছিল । তাদের অবস্থা দেখে আমি বলেছিলাম নিজেদের উদ্যোগে সংযোগ করে নিতে । আমি মনে করি আগে মানুষের জীবন, তারপর আইন । এখন তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়েছে । আমি চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলেছি । প্রয়োজন হলে আইনি লড়াইয়েও আমি এই পরিবারগুলির পাশে থাকব ।"
যদিও পুরো ঘটনায় প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে চাননি প্রাক্তন চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ । অন্যদিকে চেয়ারম্যান বিভূতিভূষণ ঘোষের সাফ বক্তব্য, "আমি মামলা করেছি, আবার আমিই তুলে নেব, এমন তো হয় না । যারা সংযোগ নিয়েছে, তারা লিখিতভাবে ভুল স্বীকারও করেছে । পুরো বিষয়টি প্রশাসনিক ও আইনি দিক থেকে খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"
কিন্তু রাজনৈতিক তরজার বাইরে এখন একটাই প্রশ্ন ঘুরছে সারদা কলোনির গলিতে, জল পাওয়ার অধিকার চাইতে গিয়ে কি তবে ‘অভিযুক্ত’ হয়ে গেল সাধারণ মানুষ ?
