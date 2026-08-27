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নেপালে নিখোঁজ বাংলার 32 পর্যটক, উদ্বেগ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত 21 অগস্ট ওই 32 জন পর্যটকের দলটি নেপালের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। বুধবারই ঘটে যায় চরম বিপর্যয়।

SUVENDU ADHIKARI CONCERN ON NEPAL
নেপালে নিখোঁজ বাংলার 32 পর্যটক (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 27, 2026 at 4:13 PM IST

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কলকাতা, 27 অগস্ট: প্রকৃতির রুদ্ররোষে বিধ্বস্ত প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপাল। ভয়াবহ হড়পা বানে কার্যত তছনছ হয়ে গিয়েছে সে দেশের বিস্তীর্ণ এলাকা। আর এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জেরে প্রবল উৎকণ্ঠায় প্রহর গুনছে বাংলা। কারণ, বেড়াতে গিয়ে নেপালে আটকে পড়েছেন এই রাজ্যের বহু মানুষ। তাঁদের মধ্যে অন্তত 32 জন বাঙালি পর্যটকের এখনও পর্যন্ত কোনও খোঁজ মিলছে না। নিখোঁজ পর্যটকদের পরিণতি কী হয়েছে, তা নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন তাঁদের পরিজনেরা। এই পরিস্থিতিতে নিখোঁজদের পরিবারের পাশে থাকার কড়া বার্তা দিল রাজ্য সরকার। পরিস্থিতির উপর প্রতি মুহূর্তে নজর রাখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

জানা গিয়েছে, গত 21 অগস্ট ওই 32 জন পর্যটকের দলটি নেপালের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। একটি বেসরকারি ভ্রমণ সংস্থার মাধ্যমে তাঁরা ওই সফরে গিয়েছিলেন। তাঁদের মূল গন্তব্য ছিল নেপাল ও তিব্বত সীমান্ত এলাকা। বুধবারই তাঁদের ওই সীমান্ত পার হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই ঘটে যায় চরম বিপর্যয়। মঙ্গলবার পর্যটকদের ওই দলটি যখন নেপাল সীমান্তের একেবারে কাছাকাছি পৌঁছেছে, ঠিক তখনই পাহাড়ি নদী উপচে আচমকা আছড়ে পড়ে হড়পা বান। চোখের নিমেষে ভাসিয়ে নিয়ে যায় চারপাশ। ভ্রমণ সংস্থার আধিকারিক দিব্যজ্যোতি বসু জানিয়েছেন, মঙ্গলবার পর্যন্ত পর্যটকদের সঙ্গে তাঁদের নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ছিল। কিন্তু হড়পা বান আসার পর থেকেই ওই 32 জনের সঙ্গে আর কোনওভাবেই যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না। মোবাইল নেটওয়ার্ক সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়ায় উদ্বেগ আরও কয়েক গুণ বেড়েছে।

এই খবর এসে পৌঁছতেই নড়েচড়ে বসেছে রাজ্য প্রশাসন। গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পড়শি রাষ্ট্রের এই নিদারুণ বিপর্যয়ে তাদের পাশে থাকার আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি। নেপালের সামগ্রিক পরিস্থিতি এবং বাংলার পর্যটকদের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “800 জন নিখোঁজের কথা বলা হয়েছে। তার মধ্যে 135 জন ভারতীয়। আমাদের বাংলার 32 জন নিখোঁজ। বুধবার সন্ধ্যায় কলকাতা পুলিশ কমিশনার জানিয়েছিলেন, একটা ভ্রমণ সংস্থা নিয়ে গিয়েছিল। তাঁরা জানাচ্ছে, তাঁদের শেল্টারটা সম্পূর্ণ ভেসে গিয়েছে ৷ আমরা খুবই উদ্বিগ্ন।”

নিখোঁজদের সন্ধানে ইতিমধ্যেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু করেছে নবান্ন। নেপাল প্রশাসন ও সে দেশে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে ক্রমাগত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে রাজ্যের তরফে। কলকাতার পুলিশ কমিশনার নিজে পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন বলে খবর। নিখোঁজদের পরিবারের সঙ্গে যাতে দ্রুত তথ্য আদানপ্রদান করা যায় এবং উদ্ধারকাজে গতি আনা যায়, তার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, নবান্ন এবং লালবাজার থেকে গোটা বিষয়টির উপর নজরদারি চালানো হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তাঁর সংযোজন, “আমরা সচিবালয় থেকে ও পুলিশের হেড কোয়ার্টার থেকে কন্ট্রোল রুম চালাচ্ছি। আমি ইশ্বরে বিশ্বাস করি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, তাঁরা সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসবেন।”

নেপাল সরকার সূত্রে খবর, এই ভয়াবহ বিপর্যয়ে ইতিমধ্যেই শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে বহু ঘরবাড়ি এবং পাহাড়ি রাস্তাঘাট। হড়পা বানের কারণে ধস নেমেছে একাধিক জায়গায়। যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায় দুর্গম এলাকাগুলিতে চরম ব্যাহত হচ্ছে উদ্ধারকাজ। মৃত ও নিখোঁজের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে নেপাল প্রশাসন। বাংলার যে 32 জন পর্যটকের খোঁজ মিলছে না, তাঁরা এই মুহূর্তে ঠিক কোথায় এবং কী অবস্থায় রয়েছেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

উদ্বেগের প্রহর গুনছে নিখোঁজ পর্যটকদের পরিবার। টেলিফোন বা ইন্টারনেট পরিষেবা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় আপনজনদের কোনও খবরই তাঁরা পাচ্ছেন না। তবে রাজ্য প্রশাসন নিরাশ করছে না। নিখোঁজদের সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করতে সব রকম চেষ্টা চালানো হচ্ছে। খোলা হয়েছে বিশেষ কন্ট্রোল রুম। প্রশাসনিক কর্তারা রাতদিন এক করে কাজ করছেন। যতক্ষণ না পর্যন্ত ওই 32 জনের কোনও সুনির্দিষ্ট খবর মিলছে, ততক্ষণ রাজ্য সরকারের তরফে এই নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস জারি থাকবে বলেই নবান্ন সূত্রে খবর। আপাতত নিখোঁজ পর্যটকদের নিরাপদে ঘরে ফেরার অপেক্ষায় বুক বেঁধে রয়েছে গোটা বাংলা।

চন্দননগর

নেপালে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে গিয়ে নিখোঁজ চন্দননগরের এক পর্যটক। নাম শিপ্রা রায় পাঠারী (61)। সিঙ্গুরে গোলাপ মোহিনী হাই স্কুলে শিক্ষকতা করতেন।

শিলিগুড়ি

শান্তিনগর বউবাজার এলাকার বাসিন্দা সমর মণ্ডলের। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর থেকেই তাঁর আর কোনও খোঁজ মিলছে না। মোবাইল ফোন সুইচড অফ, এজেন্সির সঙ্গেও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ৷

ডায়মন্ডহারবার

সরিষার ভাণ্ডারী পাড়ার বাসিন্দা কেয়া প্রামাণিক। 21 অগস্ট সহকর্মীদের সঙ্গে নেপালের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন 57 বছরের কেয়া।

দুর্গাপুর

21 অগস্ট একটি ভ্রমণ সংস্থার সঙ্গে কৈলাস-মানসরোবরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় (62) ও তাঁর স্ত্রী সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় (59)।

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন দুর্গাপুরের বামুনারার এক দম্পতি-সহ দুর্গাপুরের মোট ছয়জন পর্যটকের। বিপর্যয়ের পর থেকেই মৌসুমী গঙ্গোপাধ্যায় ও অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায়দের সঙ্গে কোনওভাবেই যোগাযোগ করা যাচ্ছে না বলে দাবি প্রতিবেশীদের।

বসিরহাট

বিপর্যয়ের পর থেকে নিখোঁজ উত্তর 24 পরগনার বসিরহাট পুরসভার 10 নম্বর ওয়ার্ডের প্রণবানন্দ সরণির (খান বাহাদুর রোড) বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক স্বপন মণ্ডল ও তাঁর স্ত্রী মৌ মণ্ডল।

তারকেশ্বর

মানসরোবরের ঘুরতে গিয়ে নিখোঁজ তারকেশ্বরে বাসিন্দা স্নেহাশিস দত্ত ৷ বুধবার সকাল সাড়ে আটটার পর থেকে তাঁকে আর ফোন যোগাযোগ করা যায়নি। এমনটাই জানিয়েছেন তাঁর পরিবার।

TAGGED:

CM SUVENDU ADHIKARI
TOURISTS FROM BENGAL MISSING NEPAL
নেপালে নিখোঁজ বাংলার 32 পর্যটক
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী
SUVENDU ADHIKARI CONCERN ON NEPAL

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