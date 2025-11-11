প্রাথমিকে 32 হাজার নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ, সিবিআই কী পেয়েছে ? আদালতে প্রশ্ন রাজ্যের

প্রাথমিকে 32 হাজার নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ, সিবিআই কী পেয়েছে ? আদালতে প্রশ্ন রাজ্যের
প্রাথমিকে 32 হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিলের মামলার দীর্ঘ শুনানিতে মামলাকারী পক্ষের আনা দুর্নীতির অভিযোগ অস্বীকার করেছে রাজ্য ৷ আগামিকাল শেষ শুনানির সম্ভাবনা ৷
Published : November 11, 2025 at 7:38 PM IST
কলকাতা, 11 নভেম্বর: নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কিছু ভুল-ত্রুটি থাকা আর দুর্নীতি- দু'টি এক নয় ৷ প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরি বাতিলের মামলার শুনানিতে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত দাবি করেন, মামলাকারীরা বার বার 2016 সালের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াতেও দুর্নীতির অভিযোগ তুলছে ৷ কিন্তু তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ৷ এর আগের শুনানিতে তিনি দাবি করেছিলেন, রাজ্যের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগ কাল্পনিক ৷
গত 29 অক্টোবর প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরি বাতিল সংক্রান্ত মামলায় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ও রাজ্যের কাছে একাধিক প্রশ্নের উত্তর চায় কলকাতা হাইকোর্ট ৷ বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চে দীর্ঘ শুনানিতে মামলাকারী পক্ষের আইনজীবীরা এই দুর্নীতি কীভাবে হয়েছে, তা দাবি করেন ৷ এমনকী এই দুর্নীতিতে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্য়ায়ের সঙ্গে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যোগসাজশ ছিল বলেও দাবি করেছেন তাঁরা ৷
শুনানি শেষে দুই বিচারপতি রাজ্যকে বলেন, "দুর্নীতি এবং বেনিয়মের অভিযোগের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের ছাড়পত্র ছিল না নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিতে ৷ তা সত্ত্বেও প্রশিক্ষণহীনদের নিয়োগপত্র দেওয়া হল কেন ? এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানির ভূমিকা কী ছিল ?"
এই মামলার গত শুনানিতে অ্য়াডভোকেট জেনারেল বলেন, "2016 সালের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় কোনও অনিয়ম হয়নি ৷ কাল্পনিক বক্তব্য দিয়ে এই মামলায় রক্ত সঞ্চার করা যাবে না ৷ অ্যাপটিটিউড টেস্ট নেওয়া হয়েছিল ৷ তার প্রমাণপত্রও রয়েছে ৷"
মঙ্গলবার তিনি বলেন, "নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ভুলত্রুটি বা সামান্য গলদ থাকা আর দুর্নীতি এক জিনিস নয় ৷" অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত দাবি করেন, 43 হাজারেরও বেশি নিযুক্ত শিক্ষকের মধ্যে মোট 94 জন প্রার্থী টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হননি ৷ আদালতের নির্দেশ মতো তাঁদের চাকরি বাতিল করেছিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ৷ এই বিষয়টিকে হাতিয়ার করে দুর্নীতির অভিযোগ তোলা হচ্ছে ৷ এর সঙ্গে 32 হাজার কর্মরত শিক্ষকের কোনও যোগ নেই ৷ অ্যাডভোকেট জেনারেলের আরও যুক্তি, "এত দুর্নীতি দুর্নীতি করা হল, এদিকে সিবিআই তদন্তে দেখা যাচ্ছে তদন্তে তারা মাত্র 360 জনকে খুঁজে পেয়েছে, যাঁদের প্রশিক্ষণ নেই ৷"
এই মামলার শুনানিতে আগামিকাল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদও তাদের বক্তব্য পেশ করবে আদালতে ৷ দীর্ঘ কয়েকমাস ধরে টানা শুনানি চলছে এই মামলার ৷ বুধবারই এই শুনানি পর্ব শেষ হতে পারে ৷
ডিভিশন বেঞ্চে প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এদিন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলের যুক্তি-
- মোট 43 হাজার নিয়োগের মধ্যে 32 হাজার শিক্ষকের প্রশিক্ষণ ছিল না ৷
- প্রায় 11 হাজার শিক্ষকের প্রশিক্ষণ ছিল ৷
- এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানি যাঁদের দিয়ে বোর্ড নিয়োগের সমস্ত কাজ করিয়েছিল বলে বার বার অভিযোগ করা হচ্ছে, ওএমআর শিট বানানোর কাজ তারা করেছিল ঠিকই ৷ তাতে নম্বর দেওয়া থেকে অন্য কাজ করেছিল বোর্ড ৷ তাদের কাজটা ছিল মূলত ছাপাখানার কাজ ৷
- প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ইন্টারভিউ, ওএমআর শিট স্ক্রুটিনি করার জন্য একাধিক সাব কমিটি তৈরি করেছিল ৷ এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানির এখানে কোনও ভূমিকাই ছিল না ৷
- এস বসু রায় কোম্পানির মেধাতালিকা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে কোনও ভূমিকা ছিল না ৷
- 2018 সালের 1 মে এবং 15 মে আদালতের নির্দেশে কয়েকজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্তকে প্রাথমিকের চাকরিতে নিয়োগ করা হয়েছিল ৷ কিন্তু মামলাকারীরা ভুল বোঝানোর জন্য বেআইনি নিয়োগ হয়েছে বলে আদালতে মিথ্যা তথ্য দিয়েছে ৷
- প্রত্যেক জেলা কাউন্সিলের অফিসে প্যানেল প্রকাশ করা হয়েছিল ৷
গোড়ার কথা
2023 সালের 12 মে তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় 36 হাজার কর্তব্যরত প্রাথমিক শিক্ষককে চাকরি থেকে বরখাস্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷ পরে তা কমে 32 হাজার হয় ৷ 2014 সালের টেট পরীক্ষার ভিত্তিতে 2016 সালে প্রায় 42 হাজার 942 জন শিক্ষক নিয়োগ করেছিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ৷ এদিকে নিয়োগে একাধিক ত্রুটি রয়েছে দাবি করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন প্রিয়ঙ্কা নস্কর নামে এক প্রার্থী-সহ প্রায় 140 জন ৷
মামলাকারীদের অভিযোগ, এই শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়ম মেনে অ্যাপটিটিউড টেস্ট করা হয়নি ৷ প্রশিক্ষণ ছাড়াই প্রার্থীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে ৷ সংরক্ষণের তালিকা মেনে শিক্ষক নিয়োগ হয়নি ৷ বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ওই বছর 15 মে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন জানায় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ৷ তখন বিচারপতি সুব্রত তালুকদার ও বিচারপতি সুপ্রতীম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ এই চাকরি বাতিলে স্থগিতাদেশ দেয় ৷ সেই তখন থেকে শুনানি চলছে ৷