পুজোর আগে বন্ধ হওয়া 32 রেস্তরাঁ-দোকানের ঝাঁপ খুললো, শর্তপূরণের পর অনুমতি কেএমসি-র
KMC Food Safety Department: আরও অনেক রেস্তরাঁ ও দোকান খোলার প্রক্রিয়া চলছে ৷ গ্রাহকদের স্বাস্থ্যকর ও স্বচ্ছ পরিবেশ দেওয়াই লক্ষ্য বলছে কলকাতা পুরনিগম ৷
Published : November 17, 2026 at 2:51 PM IST
কলকাতা, 17 নভেম্বর: শারদোৎসবের মুখেই এক্কেবারে শহরের নামজাদা মিষ্টির দোকান, রেস্তরাঁর ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়েছিল কলকাতা পুরনিগমের খাদ্য সুরক্ষা বিভাগ ৷ ব্যবসা চালু করতে দেওয়া হয়েছিল একাধিক শর্ত ৷ সেইসব শর্ত পূরণ করায় কলকাতার মোট 32টি রেস্তরাঁ ও দোকান খোলার অনুমতি দিল কলকাতা পুরনিগম ৷
জানা গিয়েছে, খাদ্য সুরক্ষা বিভাগের দেওয়া শর্তগুলি যারা যত দ্রুত পূরণ করে পুরনিগমে আবেদন করছে, পরিদর্শন করে তাদের সেই মতো ব্যবসা চালু করার অনুমতি দিচ্ছে খাদ্য সুরক্ষা বিভাগ ৷ এখনও পর্যন্ত 32টি এমন রেস্তরাঁ ও দোকান শর্ত পূরণ করায় তারা ব্যবসা চালু করতে পেরেছে ৷
ঠিক কী কারণে উৎসবের মরশুমের মুখে এই দোকান কিংবা রেস্তরাঁ বন্ধ করেছিল কেএমসি-র খাদ্য সুরক্ষা দফতর ?
কলকাতা পুরনিগমের তরফে পাওয়া খবর অনুযায়ী, বিভিন্ন রেস্তরাঁ ও খাবারের দোকানগুলিতে গুণমান যাচাই সংক্রান্ত নিয়মিত যে অভিযান চালানো হয়, উৎসবের মরশুমে তা বড় আকারে করা হয়েছিল ৷ শহরের ফুটপাথের ছোট দোকান থেকে বড়, মাঝারি কিংবা ছোট হোটেল, রেস্তরাঁ, মিষ্টি কিংবা কেকের দোকান কিছুই বাদ যায়নি অভিযানের হাত থেকে ৷
সেই অভিযানে অভিযোগ ওঠে শহরের বহু নামী রেস্তরাঁ ও দোকানে বাসি খাবার, পচা মাংস, নিম্নমানের মশলা ব্যবহার হচ্ছে ৷ মেয়াদ উত্তীর্ণ ও ছত্রাক পড়া খাবার বিক্রির অভিযোগও ছিল ৷ আবার দেখা গেছিল রান্না ঘরের বেহাল দশা ৷ রান্নায় জায়গায় নোংরা পরিবেশ, ইদুর, আরশোলার অস্তিত্বও মেলে ৷ এমন নানা ঘটনায় নোটিশ ধরিয়ে একের পর এক রেস্তরাঁ ও দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করা হয়েছিল ৷ সেই সঙ্গে পুনরায় ব্যবসা চালু করতে হলে কী কী করণীয়, সেই সংক্রান্ত শর্ত নোটিশে জুড়ে দিয়েছিল কলকাতা পুরনিগমের খাদ্য সুরক্ষা বিভাগ ৷
কী কী শর্ত দেওয়া হয়েছিল ?
কেন্দ্রীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন অনুযায়ী নোটিশ যায় প্রতিটি নামী রেস্তরাঁ, হোটেল, দোকান ও ছোট ব্যবসায়ীদের কাছে ৷ ভালো মানের তৈরি খাবার কিংবা কাঁচামাল ও মশলার গুণমান বজায় রাখতে হবে ৷ খাবার পরিবেশন ও রান্নাঘর কেমন হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করার সূচক আছে ৷ সেই নিয়মগুলি আগে থেকেই জানা রয়েছে সংশ্লিষ্ট হোটেল রেস্তরাঁ ও দোকান মালিকদের ৷
কিন্তু, সেই সূচকগুলি পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি ৷ ফলে শর্তপূরণ করতে না-পারায় দোকানগুলি বন্ধ করে দেয় কলকাতা পুরনগিম ৷ পাশাপশি সময়ও দেওয়া হয় ৷ সেখানে বলা হয়, সমস্ত নিয়মগুলি মানতে বা যা-যা করণীয় সেগুলি পূরণ করে পুরনিগমের খাদ্য সুরক্ষা বিভাগে আবেদন করতে হবে ৷ সেই আবেদনের ভিত্তিতে ফের পরিদর্শন করে খতিয়ে দেখেন কর্মীরা ৷ তারপরেই রেস্তরাঁ, হোটেল ও দোকানগুলিকে ছাড়পত্র দেওয়া হয় ৷ এভাবেই সত্তরের বেশি বন্ধ দোকান, রেস্তরাঁ একে একে খোলা শুরু হয়েছে ৷ এখনও পর্যন্ত 32টি রেস্তরাঁ, হোটেল, দোকান খুলে গিয়েছে ৷ আরও 20টি দোকান খোলার প্রক্রিয়া চলছে ৷
এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, "এটা একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া ৷ আমাদের অভিযানের লক্ষ্য থাকে উৎকৃষ্ট মানের খাবার, কাঁচামাল ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ মানুষকে দেওয়া ৷ যাঁরা ব্যবসা করছেন, তাঁদের ক্রেতাদের প্রতি দায়বদ্ধ থাকতে হবে ৷ এই বিষয়গুলি প্রতিনিয়ত বজায় রাখতে হবে ৷ আমাদের অভিযান হয় নজরদারির জন্য ৷ আবার যাঁরা ভুল-ত্রুটি শুধরে নিয়েছেন, তাঁদের পুনরায় ব্যবসা চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে ধাপে ধাপে ৷