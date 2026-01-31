ETV Bharat / state

মাসের শেষে একাধিক গ্রহের গোচর, আমূল বদলাবে জীবন

কোন কোন রাশির উপর আজ ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন ? জানুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।

31 JANUARY HOROSCOPE
ইটিভি ভারতের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 31, 2026 at 12:02 AM IST

মেষ: আজকে আপনি সুন্দর জিনিস ও অদ্ভুত সব হস্তশিল্পের কদর করবেন। এমনকী আপনি হয়তো এই সকল পণ্য সংক্রান্ত ব্যবসা করার কথাও ভাববেন। যদিও, আপনি হয়ত মনস্থির করতে পারবেন না। কিন্তু এ ব্যাপারে মন খোলা রাখুন। যুক্তির সাহায্যে আপনি আজ সবকিছু একটু ভালো ভাবে সামলাতে পারবেন। এছাড়াও, আপনার উদ্যম প্রচুর বেশি থাকবে, যা সম্ভবত আপনাকে সারাদিন সাহায্য করবে।

বৃষ: আশেপাশের লোকজনের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ভালো থাকার সম্ভাবনা খুবই বেশি। আজকে আপনি পেট দিয়ে ভাববেন, নানা উপাদেয় খাবার খেতে ইচ্ছা করবে। চেপে রাখা খিদে হয়তো এরকম অনুভূতির কারণ। আজকে হয়ত একদম নতুন, অন্যরকম কিছু হবে। আজকের দিনটি আপনার জন্য খুবই ফলদায়ক। আপনি হয়তো আর্থিক ভবিষ্যৎ নিয়ে বিভ্রান্তবোধ করবেন এবং আপনার উপার্জন সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করবেন।

মিথুন: আজ আপনি সম্ভবত রোমান্টিক মেজাজে থাকবেন। কঠিন পরিস্থিতির চাপে আপনার চরিত্রের প্রতিযোগী দিকটি বেরিয়ে আসবে । আপনাকে শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষতার দিকে ঠেলে দেবে। আপনার কাজের থেকে আপনার ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাবে। আপনি আজ প্রবল উদ্যম ও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর । আজকের দিনের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার জন্য আপনার শক্তিকে সঠিক দিকে চালিত করুন। কাজের জায়গায় প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিয়ে সতর্ক থাকুন, নইলে তাঁরা আপনার উন্নতির পথে বাধা তৈরি করবেন।

কর্কটঁ: আজ আপনি বাড়িতে নতুন খাবার রান্না করে দেখবেন। পরিবারের সদস্যরা তা উপভোগ করবেন। আপনি অবসর সময় কাটানোয় মন দেবেন। আপনার উদ্যম খুব বেশি থাকবে, কিন্তু একসাথে অনেক বেশি কাজ করলে সেই শক্তি নানা জায়গায় ভাগ হয়ে যাবে। আজকে অর্থ খরচ করার সম্ভাবনা বেশি এবং উপার্জনের সম্ভাবনা কম। আপনি যদি নম্বর নিয়ে কাজ করতে ভালোবাসেন, তাহলে আপনি শীর্ষে থাকবেন। কেননা আপনার তুখর স্মৃতি আপনাকে সংখ্যা ও নম্বর নিয়ে অবলীলায় কাজ করতে সাহায্য করবে।

সিংহ: সবাই একে অন্যের থেকে আলাদা হতে চায়। যদিও, তাঁরা এমনিতেই অনন্য। আজ, কাজের জায়গায় আপনি সেরকমই নানাধরনের লোকের দেখা পাবেন । যার মধ্যে কেউ কেউ হয়ত আপনার ধৈর্যেরও পরীক্ষা নেবে। সবসময় মনে রাখবেন, দলে কাজ করার অর্থ হলো নানারকম মতামত ও নানা লোকের অহংবোধ সামলে চলা। আজকে আপনার কাছে অর্থ উপার্জনের ভালো সুযোগ আসবে। যাদের কাছ থেকে আপনি টাকা পান, তারা হয় তা আপনাকে ফেরত দেবে বা তাড়াতাড়ি ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি করবে।

কন্যা: আজকে আপনার কাঁধে অনেক নেতিবাচক চিন্তা ভর করবে । সেগুলি ঝেড়ে ফেলুন; কেননা যতবার আপনি পড়ে যাবেন, ততবারই আরও শক্তিশালী হয়ে উঠে দাঁড়াবেন। কর্মক্ষেত্রে কাজ সম্পন্ন করার জন্য যে উতকর্ষতা প্রয়োজন হয়, আপনার যুক্তি ও বিশ্লেষক ক্ষমতা তা পেতে আপনাকে সাহায্য করবে। সম্ভবত কোনও নিকটবন্ধু বা প্রিয়তমের সঙ্গে আলোচনায় মগ্ন হয়ে আপনার সন্ধ্যা কাটবে। প্রেম জীবনের ক্ষেত্রে আপনি সম্ভবত খুবই খুঁতখুঁতে।

তুলা: আপনি আজকে কর্মক্ষেত্রে আপনার ক্ষমতা ও দক্ষতা প্রদর্শন করে লোকজনকে মুগ্ধ করবেন। চারুকলা ও শৈল্পিক বিষয় সম্বন্ধে আপনার মধ্যে ভালোবাসা তৈরি হবে, তা আপনি প্রকাশ করবেন এবং আজকে একটি নতুন শিল্পকলা কিনবেন। অসাধারণ সফটওয়্যার ডিজাইন করার জন্য সঠিক মানসিকতা আপনার থাকবে । ঠিক যখন আপনি সেটি শেষ করে আনছেন, আপনাকে হয়তো পরিকল্পনা করতে বা বিদেশের শাখায় কাজ করা সহকর্মীদের ফোন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হবে।

বৃশ্চিক: আজকের দিনটি, আপনার জন্য দুটি ভাগে বিভক্ত। দিনের একভাগ স্মৃতিকাতরতা চিন্তাভাবনায় আচ্ছন্ন থাকবে আর অন্যদিকে, যে সময় আপনি দিবাস্বপ্ন দেখতে এবং কাজ উপেক্ষা করে কাটিয়েছেন, সেই সময় পুনরুদ্ধার করতে ব্যয় হবে। আজকে যেহেতু গ্রহের অবস্থান বিরূপ, আপনি বেশি আবেগপ্রবণ থাকবেন। ইতিবাচক থাকার চেষ্টা করুন এবং বিরূপ স্বাস্থ্য দ্বারা প্রভাবিত হবেন না। আজকে দিনটি বিনিয়োগের জন্য ভালো নয়, কাজেই নতুন কিছু শুরু করবেন না।

ধনু: হঠাৎ করে আপনি আবিষ্কার করবেন যে, আপনি পরিবারের প্রতি খুবই একনিষ্ঠ। সন্তানদের প্রতি আপনার ভালোবাসা ও স্নেহ প্রকাশ করতে পেরে আপনার ভালো লাগবে। জীবনসঙ্গীর সাথে ভালো সময় কাটান! আপনার সঙ্গীর সাথে তর্ক করার কোনো ইচ্ছাই থাকবে না, কাজেই তিনি যা বলবেন তাতেই আপনি সহমত প্রকাশ করবেন। আপনার আবেগ হয়ত আপনাকে অন্যদের জন্য অনেক কিছু করতে প্ররোচিত করবে ।

মকর: আজ আপনি খুবই ব্যস্ত। কাজের চাপে আপনি এতই আটকা পড়ে থাকবেন যে, নিজের জন্য চিন্তা করা আপনার জন্য খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। আপনি সৃজনশীল হতে চান, কিন্তু কাজের চাপ আপনাকে সেই স্বাধীনতা দেবে না। আপনি সময়কে ঠিকভাবে কাজে লাগাতে জানেন। কাজেই আপনি কাজগুলিকে তাদের প্রাধান্য অনুযায়ী সাজিয়ে নিয়েছেন এবং সাফল্য আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আজকের দিনটি আপনার জন্য খুবই ব্যস্ত হবে।

কুম্ভ: সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার থেকে ভালো খবর এসে আপনাকে প্রফুল্ল করে তুলবে। আপনি যদি ভিসার আবেদন করে থাকেন, আজকে তা পেতে পারেন। সবকিছু ইতিবাচক দেখাচ্ছে এবং আপনার মেজাজেও তার ছাপ পড়বে। পরিবারের সঙ্গে আপনার আনন্দ ভাগ করে নিন এবং দেখবেন তা বহুগুণে বেড়ে যাচ্ছে। কোনও পণ্য বা শেয়ার বাজারে অর্থ বিনিয়োগ করার জন্য আজ ভালো দিন। আপনি বাজার নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করবেন, কিন্তু খুব বেশি পড়াশোনা ও বেশি চিন্তা-ভাবনা করলে আপনি বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারেন। কাজেই আপনার সহজাত বোধের উপরে বেশি নির্ভর করুন।

মীন: আজকে হয়তো আপনার মাথায় অভিনব উদ্ভাবনী কোন চিন্তা আসবে। কিন্তু আপনার ধারণার একই গতিতে জন্ম নেওয়া ও হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ফলে এইসব দুনিয়া কাঁপানো বৈপ্লবিক চিন্তাভাবনা লিখে রাখার জন্য, হাতের কাছে কোন খাতা কলম রাখুন। নানা ক্ষেত্রে আপনি আজকে ভালো কাজ করবেন। যদিও আপনি প্রচুর পরিশ্রম করবেন, নিজের জন্য কিছু অবসর মুহুর্ত খুঁজে বার করারও চেষ্টা করুন। আপনি যে কাজ করতে চাইবেন, সেখানে নিজের সর্বস্ব ঢেলে দেবেন।

কেমন কাটবে আজকের দিন
