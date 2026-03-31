মঙ্গলে এই রাশিদের সোনালি সময়, ব্যাপক উন্নতির লক্ষ্যে পৌঁছবে কারা ?

মেষ থেকে মীন, রাশিচক্রের 12টি রাশির জাতক-জাতিকাদের ভাগ্যে শনিবার কী আছে ? আজই কি ভাগ্যের মোড় ঘুরছে ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 31, 2026 at 7:20 AM IST

মেষ (ARIES): প্রিয়তমকে মুগ্ধ করার জন্য আজ আপনি নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের বাইরে বেরিয়ে কাজ করবেন । এতে যে শুধু আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে তাই নয়, প্রেমের সম্পর্কটিও মজবুত হবে । আর্থিক ক্ষেত্রে দিনটি বেশ ভালোই কাটবে ৷ শেয়ার বাজারে কিংবা ফাটকা লেনদেন নিয়ে নিরাপদে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন । আপনার স্বতঃস্ফূর্ত স্বভাব সৃজনশীলতাকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করবে । ধীরস্থির স্বভাব চরিত্রের জন্য আপনার কাজের গতি কিছুটা হলেও কমতে পারে ৷

বৃষ (TAURUS): জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ভুলবোঝাবুঝি কমিয়ে, মানিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ৷ যাতে আপনার প্রেমের সম্পর্ক দৃঢ় হয়ে ওঠে ৷ জীবনসঙ্গীর কাছে বিশ্বাস ও সহানুভূতি পুনরায় অর্জনের জন্য পরিশ্রম করতে হতে পারে ৷ আর্থিক দিক দিয়ে আপনার দিনটি মোটামুটি কাটতে পারে ৷ ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্য আপনাকে পর্যাপ্ত অর্থ সঞ্চয় করতে হতে পারে ৷ আজ আপনি তুচ্ছ চিন্তাভাবনা করে সময় নষ্ট করবেন না ৷ ঘনিষ্ঠজনদের সঙ্গে দিনের শেষার্ধ্ব আপনার ভালোই কাটতে পারে ৷

মিথুন (GEMINI): আজ আপনার ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ আপনার বিচারবুদ্ধিকে প্রভাবিত করবে। এরকম করবেন না, তাহলে হয়ত আপনি কোনও মূল্যবান বন্ধু হারাবেন। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোনও পরিকল্পনা করুন ও নিয়মিত শরীরচর্চা করুন। আর্থিক দিক থেকে আজ একটি গড়পড়তা দিন। এই একঘেয়ে দিনে আপনাকে কোনওরকম গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে বারণ করা হচ্ছে, কেননা সেগুলি ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা কম। কার্যকর ভাবে প্রয়োগ করলে আপনার সৃজনী ভাবনাগুলি প্রশংসা পেতে পারে।

কর্কট (CANCER): আজকে আপনি তথাকথিত সামাজিক ও আর্থিক পদমর্যাদা জাহির করতে চাইবেন। আপনার সাফল্য নিয়ে আপনার যে বড়াই, তাতে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল, এবং আপনাকে হয়ত যা চেয়েছিলেন তার থেকে অনেক বেশি অর্থ খরচ করতে হবে। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে, মোড়টি ইতিবাচক দিকে ঘুরবে ও আপনার ও প্রিয়তমের মধ্যেকার মন কষাকষি ঠিক হয়ে যাবে। আপনার আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবেন ও আরও অর্থপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করতে পারবেন।

সিংহ (LEO): আপনি ঝকঝকে পোশাক পরে, সবথেকে বিলাসবহুল গাড়ি চালিয়ে, সবথেকে দামী রেস্তোরাতে খাবার খেতে পারেন, কিন্তু ভাগ্য আপনার সহায় না থাকলে আপনার ব্যবসায়িক পুঁজিপতি হওয়া, হয়ে উঠবে না। সৌভাগ্যের বিষয় যে, আজকের দিনটি আপনার জন্য সেরকম নয়। মহাজাগতিক অবস্থান অনুকূলে থাকায় আপনার জন্য এমন একটি দিন অপেক্ষা করছে, যেখানে আপনার ব্যবসায়িক প্রস্তাবনাগুলি থেকে চোখই ফেরানো যাবে না। আজকে আপনার রাগের ওপরে নিয়ন্ত্রণ রাখুন ও কোনও ব্যাপারেই হাল ছেড়ে দেবেন না।

কন্যা (VIRGO): আজ আপনার জীবনে আর্থিক মন্থরতা দেখা দেবে। আপনার কাঙ্ক্ষিত জিনিস পাওয়ার জন্য বেশ চড়া দাম দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন। সন্ধ্যার দিকে হয়ত স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্যগুলি অর্জন করতে পারবেন। বড় ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক লেনদেনের মাধ্যমে দিনটি বেশ ভালোভাবেই শেষ হবে। আপনি যতই অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করুন না কেন, আজকের গ্রহের অবস্থানের কারণে অর্থ খরচ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই প্রবল। এই নিয়ে অনুশোচনা করবেন না, কেননা এই পর্যায়টি সাময়িক।

তুলা (LIBRA): কাজের দিক থেকে আজ খুবই ব্যস্ত দিন এবং আপনি হয়ত পরিবারের দিকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারবেন না। যদি আপনি চাকরিজীবী হন, তাহলে তার পাশাপাশি অন্য কাজ শুরু করার জন্য আজ ভালো দিন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, আপনার তহবিল আরও শক্ত করার জন্য আরেকটি আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা করা ভালো, যাতে সমস্যায় পড়লে একটি বিকল্প পাওয়া যায়। কাজের জায়গায় আপনার উন্নতির রাস্তা খুবই মসৃণ হবে ও শেষ অবধি আপনি আপনার কৃতিত্ব নিয়ে তৃপ্ত হবেন।

বৃশ্চিক (SCORPIO): আজকে আপনার স্বাস্থ্য ও মেজাজ খুবই ভালো থাকবে। কর্মক্ষেত্রে আপনি নিজের দক্ষতার প্রমাণ দিতে পারবেন। লোকে আপনার কর্তৃত্ব মেনে নেবে, যা আপনাকে খুশি করবে। আপনার উদ্যম খুবই প্রবল ও কোনও সমস্যা আপনাকে দমাতে পারবে না। বেশি উপার্জনের জন্য, চাকরি থেকে ব্যবসায় সরে যাওয়ার এটিই আদর্শ সময়। নাহলে, চাকরি বদল করে বেশি পারশ্রমিকের চাকরিতে যাওয়ার জন্যও ভালো দিন।

ধনু (SAGITTARIUS): কাজের প্রতি আপনার একনিষ্ঠতা সর্বাধিক থাকবে। দুপুরের দিকে প্রচুর কাজের ধাক্কায় আপনি ভেসে যাবেন। যদিও বিকাল এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে চাপ হালকা হয়ে যাবে। মজাদার, উত্তেজক সন্ধ্যা প্রত্যাশা করতে পারেন। আপনার সঙ্গে যা ঘটছে তা নিয়ে আপনি খুশি। আজকে আপনার স্বাস্থ্যের কোনওরকম সমস্যা হবে না এবং ইতিবাচকতা আপনাকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। আপনার উপস্থাপনার দক্ষতা বেশ ভালো। পরিবারের সঙ্গে আপনি বেশি সময় কাটাবেন ও আপনার উদ্দীপনা কমবে না।

মকর (CAPRICORN): আজ আপনাকে নিজের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। স্বাস্থ্য দুর্বল হওয়ার কোনওরকম ইঙ্গিত পেলে, তা উপেক্ষা করবেন না। আর্থিক বিষয় নিয়ে আপনাকে সজাগ থাকতে বলা হচ্ছে। পেশার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। এটি নতুন কাজ, নতুন মিটিং বা নতুন লক্ষ্য, যা খুশি হতে পারে। আপনাকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকতে হবে। আজকে আপনি আরও নিয়মনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করবেন। যদিও তা আপনাকে সুকৌশলে করতে হবে।

কুম্ভ (AQUARIUS): আপনার বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনি সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়বেন, তাই আপনি আধ্যাত্মিকতার রাস্তা খুঁজবেন। সাহসের সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্যও আধ্যাত্মিক প্রয়াস লাগে। এই কঠিন সময়, আপনাকে বুদ্ধি সহকারে চ্যালেঞ্জ ও বাধার মুখোমুখি হওয়ার ধৈর্য জোগায়। আরাম করার জন্য কিছু করুন। সমস্যাগুলির দিকে খেয়াল রাখুন ও সেগুলির থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করুন। যদিও এটি করতে গিয়ে বেশি চাপ নেবেন না, কেননা তাতেও স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। আর্থিক বিষয়ে আপনার গণনা আজ পুরো নির্ভুল হবে না, কাজেই সতর্কতার সঙ্গে এগোন।

মীন (PISCES): আজকে যে নতুন উদ্যোগেই মন দিতে চাইবেন তাতেই উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে। আপনার পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত করার এটি ভালো সময়। স্বল্পমেয়াদী আর্থিক লাভ ছাড়াও আপনি হয়ত এমন সব কার্যকলাপে লিপ্ত হবেন যা আপনাকে অলীক কিছু পুরষ্কার এনে দেবে, যেমন সুনাম। আজকে আপনাকে কাজ শেষ করার জন্য এক পায়ে খাড়া থাকতে হবে, কাজেই আপনি দুর্বল থাকবেন ও আপনার স্বাস্থ্যের ওপরের প্রভাব পড়বে। কিন্তু প্রচুর ধৈর্য ধরে থাকলে এই পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবেন।

