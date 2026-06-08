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প্রাক-বর্ষা বৈঠকেও 'গরহাজিরা'! 55 তৃণমূল কাউন্সিলরের মধ্যে অনুপস্থিত অতীন-সহ 31

এই অনুপস্থিতি ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হলেও কলকাতা পুর নিগমের কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে বলেন, বর্ষা মোকাবিলার প্রস্তুতিতে কোনও সমস্যা হবে না ৷

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স্মিতা পাণ্ডে (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 8, 2026 at 6:42 PM IST

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কলকাতা, 8 জুন: বর্ষা দরজায় কড়া নাড়ছে । জল জমা, নিকাশি ব্যবস্থা, বিপজ্জনক বিদ্যুতের তার - শহরের একাধিক সমস্যার মোকাবিলায় উত্তর কলকাতার সাতটি বোরো এলাকার প্রতিনিধিদের নিয়ে সোমবার বেলগাছিয়ার মোহিত মৈত্র মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল কলকাতা পুরসভার গুরুত্বপূর্ণ প্রাক-বর্ষা বৈঠক । কিন্তু সেই বৈঠকেই নজর কাড়ল তৃণমূলের অর্ধেকের বেশি কাউন্সিলরের অনুপস্থিতি । 55 জন তৃণমূল কাউন্সিলরের মধ্যে হাজির ছিলেন মাত্র 24 জন । অনুপস্থিত ছিলেন 31 জন কাউন্সিলর । তাঁদের মধ্যে ছিলেন চৌরঙ্গির বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এন্টালির বিধায়ক সন্দীপন সাহাও ।

এই অনুপস্থিতি ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হলেও কলকাতা পুর নিগমেরর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ । বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি স্পষ্ট বলেন, "সাতটি বোরোর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন । বিধায়ক-সহ জনপ্রতিনিধিরা বৈঠকে অংশ নিয়েছেন । কয়েক জন কাউন্সিলর না এলেও বর্ষা মোকাবিলার প্রস্তুতিতে কোনও সমস্যা হবে না ।"

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কলকাতার পুরসভার প্রাক-বর্ষা বৈঠক (নিজস্ব চিত্র)

বৈঠকে বিভিন্ন এলাকার জল জমা, নিকাশি ব্যবস্থা, বিপজ্জনক বৈদ্যুতিক সংযোগ এবং জরুরি পরিষেবা সংক্রান্ত একাধিক সমস্যা তুলে ধরেন জনপ্রতিনিধিরা । পুর কমিশনার জানান, আগামিকাল থেকেই শুরু হবে যৌথ পরিদর্শন । পুরসভা, সিইএসসি, দমকল, বিল্ডিং ও আলোকসজ্জা বিভাগের আধিকারিকদের নিয়ে প্রতিটি বোরোতে বিশেষ টিম গঠন করা হবে । কোথায় বিপজ্জনক বৈদ্যুতিক তার রয়েছে, কোথায় জল জমার আশঙ্কা বেশি- তা চিহ্নিত করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

এছাড়াও একটি বিশেষ ই-মেল আইডি চালুর কথাও ঘোষণা করেন স্মিতা পাণ্ডে । সেখানে কাউন্সিলর ও জনপ্রতিনিধিরা সরাসরি এলাকার সমস্যা ও প্রস্তাব জানাতে পারবেন । সিইএসসিকে হাই-ভোল্টেজ ফিডার এলাকায় বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজিতে সতর্কতামূলক বোর্ড লাগানোর অনুরোধও করা হয়েছে ।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ । তিনি বলেন, "রাজনীতি তার জায়গায়, কিন্তু এটি সম্পূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠক । আমাদের এলাকাতেও এখনও কিছু জায়গায় জল জমার সমস্যা রয়েছে । তাই আধিকারিকদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করাটাই জরুরি মনে করেছি ।" তৃণমূল কাউন্সিলরদের বড় অংশের অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে কুণালের জবাব, "কে কেন আসেননি, সেটা বলা আমার কাজ নয় । আমি চিঠি পেয়েছি, তাই এসেছি । মানুষের সমস্যার সমাধানই এখানে প্রধান বিষয় ।"

বর্ষার আগে শহরকে প্রস্তুত করার লক্ষ্যে প্রশাসন সক্রিয় হলেও, গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে এত সংখ্যক জনপ্রতিনিধির অনুপস্থিতি নিয়ে রাজনৈতিক অন্দরে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । প্রশাসন অবশ্য আশ্বস্ত করছে, মাঠে নেমে কাজের ক্ষেত্রে তার কোনও প্রভাব পড়বে না ।

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PRE MONSOON MEETING
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কলকাতা পুর নিগম
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