চাকরির জন্য আবেদনের আদর্শ দিন আজ, বাকিদের ভাগ্য জানতে দেখুন রাশিফল
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য ? কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : October 31, 2025 at 12:02 AM IST
মেষ : অবিবাহিত ব্যক্তিরা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে হুল্লোড় করবেন । কেউ কেউ প্রেমের মিষ্টি ছোঁয়া পাবেন । বিশেষ কারওর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে । আর্থিক অবস্থার বৃদ্ধির জন্য প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে পেশার জগৎ প্রশস্ত করার জন্য আদর্শ দিন । নতুবা, আপনি কোনও পেশাগত গোষ্ঠী বা ফোরামেও যোগদান করতে ইচ্ছুক হতে পারেন । আপনার সমস্যা সমাধানের মানসিকতা অফিসে আপনার ভালো ভাবমূর্তি তৈরি করবে । কাজের প্রতি আপনার একনিষ্ঠতার জন্য আপনি প্রশংসা পাবেন । আপনি যদি অন্য চাকরির জন্য আবেদন করতে চান, তাহলে আজ একটি আদর্শ দিন ।
বৃষ : নক্ষত্রগত অবস্থান আজ আপনাকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে এবং আপনি আপনার চিন্তাভাবনাগুলোকে নির্ভুলভাবে প্রকাশ করতে পারবেন । প্রিয় মানুষটির জন্য আজ আপনি সমস্ত আবেগ ঢেলে দেবেন । টাকা পয়সার বিষয়টি নির্ভর করবে আপনার দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য এবং উচ্চাশাকে কেন্দ্র করে । আপনি যে কাজ করছেন তার অর্থনৈতিক বিষয়গুলির সঙ্গে আপনি যুক্ত হতে পারেন । আপনার ইচ্ছা হতে পারে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে মুক্ত থাকার এবং আপনার যা ইচ্ছে সেটা করার ।
মিথুন : ভালোবাসা ও সম্পর্কের জন্য একটি শুভ দিন । প্রবল কর্মব্যস্ত দিনের মানসিক চাপ ও উদ্বেগ আপনি হয়ত প্রিয়তমের স্নেহময় সান্নিধ্যে কাটিয়ে উঠবেন । আর্থিক দিকে সমস্যা হতে পারে, কেননা আপনি কিছু বাধার সম্মুখীন হতে পারেন । আপনার অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা প্রখর থাকলেও আপনি নেতিবাচকতার দিকে ঝুঁকতে পারেন । পেশাগত ক্ষেত্রে আপনার মনে হবে আপনি বাধ্যবাধকতা থেকে কাজ করছেন । কিন্তু আপনাকে এর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, কেননা আপনাকে আপনার প্রিয়জনকে দেখাতে হবে যে আপনি কাজের প্রতি কতটা নিষ্ঠাবান ।
কর্কট : পেশাগত পরিতৃপ্তির কথা আপনি আজ প্রণয়ীর সঙ্গে ভাগ করে নেবেন । তিনি হয়ত আপনাকে সবকিছু নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে সাহায্য করবেন । প্রিয়জনের মতামত বোঝা ও সমর্থন করার জন্য নমনীয় ও উদারমনা হতে শিখুন । আর্থিক বিষয়ে কিছু চ্যালেঞ্জের ইঙ্গিত আছে, কিন্তু আজকে সেগুলি প্রধান সমস্যা হয়ে উঠবে না । আপনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সেগুলির সম্মুখীন হবেন । পেশাগত বিষয়গুলি আপনার অনুকূলে যাবে, কেননা আপনি সঠিক কিছু সিদ্ধান্ত নেবেন । এই মনোভাব ধরে রাখুন, এটিই আপনাকে সাফল্যের সঙ্গে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে ।
সিংহ : নতুন উপায়ে ভালোবাসা প্রকাশ করে আপনার মনের মানুষটিকে মুগ্ধ করতে পারবেন । আপনি বাইরের কোনও উদ্দীপনার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন, যা আপনার প্রিয়তমকে মোহিত করতে প্ররোচিত করবে । আর্থিক ক্ষেত্রে আপনি যৌথ উদ্যোগ শুরু করতে চাইবেন । এছাড়া আপনি এরকম একটি প্রস্তাবও পাবেন । এতে সায় দিন, কেননা এতে আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে । কর্মক্ষেত্রে আপনি প্রচুর কাজের তলায় চাপা পড়ে থাকবেন । পরিকল্পনা করে ও প্রাধান্য অনুযায়ী কাজগুলিকে সাজালে কাজের ভার কমতে পারে ।
কন্যা : আপনার মজার ও দুঃসাহসিক স্বভাব আজ প্রিয়তমকে আকর্ষণ করবে । আপনার প্রতিভা প্রশংসিত হবে ও আপনি রোমান্সকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যাবেন, ফলে খুশির সময় আসতে চলেছে । টাকা পয়সার ক্ষেত্রে আপনি মার্কেট ট্রেন্ড নিয়ে গবেষণা করে সময়ের সদ্ব্যবহার করবেন । দীর্ঘমেয়াদী লাভের কথা মাথায় রেখে আপনাকে বিনিয়োগের পরিকল্পনা করতে হবে । কর্মক্ষেত্রে আপনি কিছু অ্যাডভেঞ্চারের মেজাজে থাকবেন । যা আপনাকে প্রাত্যহিক রুটিন থেকে বহু প্রতীক্ষিত বিরতি নিতে প্ররোচিত করবে ।
তুলা : আপনি সম্ভবত প্রিয়তমের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক বজায় রাখবেন । আপনাদের সম্পর্কের সেরা দিকটি হল এই যে আপনি কখনওই নির্লিপ্ততা বাড়ার সুযোগ দেবেন না ও প্রেমের শিখা প্রজ্জ্বলিত রাখবেন । আর্থিক বিষয়ে একটি ঘটনাবিহীন দিন । স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী, কোনওরকম বিনিয়োগের পরিকল্পনার জন্যই এটা আদর্শ সময় নয় । চ্যালেঞ্জ বেড়ে যাবে ঠিকই, কিন্তু ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে শিখুন, যাতে জীবন থেকে চিন্তা দূরে থাকে ।
বৃশ্চিক : পরিবারের সঙ্গে হওয়া আনন্দোৎসব আপনাকে নতুন জীবন দান করবে । আপনার প্রিয়তম আশ্বস্ত বোধ করবেন, কেননা আপনি তাদের সুন্দর সুন্দর মুহূর্ত উপহার দেবেন । আজকের দিনে আর্থিক বিষয় কোনও উদ্বেগ দেবে না । তা সত্ত্বেও আপনি খরচের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা নিয়ে চিন্তিত থাকবেন । কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রয়াস সমাদৃত হবে, ফলে সেদিক থেকে দিনটি আপনার অনুকূলে যাবে । আজকের দিনে আপনি যে কোনও সমস্যার খুব দ্রুত সমাধান করে ফেলবেন ।
ধনু : দার্শনিক বিষয় আপনাকে মোহিত করবে কিন্তু আপনি সম্ভবত আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে ভালোবাসা নিয়ে আলোচনা করবেন । পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে কিছু সুন্দর চিন্তা আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ভাগ করে নেবেন । কঠোর পরিশ্রমের সাহায্যে আপনি কিছু অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করতে পারবেন । ধৈর্যশীল হতে শিখুন, কেননা দায়িত্ব নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনুকূল ফল নাও পাওয়া যেতে পারে । ভবিষ্যতে হয়ত তার থেকে লাভ হবে । কর্মক্ষেত্রে আপনাকে বেশি খাটতে হবে । সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করা নিয়ে চাপ হতে পারে । গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনাকে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে ।
মকর : নিজের ও প্রিয়জনের ভবিষ্যত সুরক্ষিত করতে ইচ্ছুক হবেন, তার ফলে একটি দীর্ঘ আলোচনায় জড়িয়ে পড়তে পারেন । আর্থিক ক্ষেত্রে আজ আপনি বেশি পরিশ্রম করতে চাইবেন না । কোনও আর্থিক দায়িত্ব নেওয়ার আগে তার ভালো-মন্দ দুই দিকই ভালো করে খতিয়ে দেখে নেবেন । আপনার দল ও সহকর্মীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ অফিসে কাজের হার ভালো করে তুলবে । আপনি হয়ত কাজের পরিমাণের থেকে গুণগত মানের ওপরে বেশি জোর দেবেন ।
কুম্ভ : আপনি হয়ত চিত্তাকর্ষক কোনও বিষয় প্রিয় মানুষটির সঙ্গে ভাগ করে নেবেন । কিন্তু আপনি সুবিধাবাদী হয়ে উঠতে পারেন ও হয়ত হৃদয়ঘটিত বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করবেন । সম্পর্কে কোনওরকম চিড় ধরা আটকানোর জন্য সঙ্গীর সঙ্গে সময় কাটান । আর্থিক উদ্বেগগুলি আপনার মাথায় অনেক বড় হয়ে দেখা দেবে । কিন্তু মেজাজ শান্ত ও ঠান্ডা রাখলে এইগুলির সমাধান করে ফেলা যাবে । কর্মক্ষেত্রে অধ্যবসায় অপ্রত্যাশিত কাজ শেষ করতে সাহায্য করবে । কোনও নতুন ধারণা প্রাথমিকভাবে অদ্ভুত মনে হলেও, তার ভালো-মন্দ খতিয়ে দেখে আপনি হয়ত সেটি নিয়ে এগিয়ে যাবেন ।
মীন : আপনি হয়ত পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাবেন আজ । আপনার জন্য সম্ভবত কোনও মধুর চমক অপেক্ষা করছে । প্রিয়তমের সঙ্গে ভালো সময় কাটানো ছাড়াও আপনি আজ বাবা-মায়ের আদর ও প্রশংসা পাবেন । গণনা বলছে, আজকে গড়পড়তা আর্থিক লাভের সম্ভাবনা আছে । কঠোর পরিশ্রমের ফল পাওয়া শুরু হতে পারে, কেননা আপনি হয়ত ভালো কিছু পুরস্কার পাবেন । পেশার ক্ষেত্রে ভাগ্য আপনার খুবই সহায় থাকবে । যদিও আপনাকে সবসময় ভাগ্যের ওপরে নির্ভর করার বদলে নিজের পরিশ্রমের ওপর নির্ভর করতে হবে । সময় ও মেজাজ সামলানো কঠিন হয়ে পড়তে পারে আজ ।