উপার্জন বৃদ্ধির সম্ভাবনা এই রাশিদের, শনির দশা এড়াতে আজ কী করবেন

উপার্জন বৃদ্ধির সম্ভাবনা এই রাশিদের, শনির দশা এড়াতে আজ কী করবেন
31 October 2026 Horoscope: কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : October 31, 2026 at 12:01 AM IST
মেষ (ARIES) : আপনি আজ প্রিয়জনের বাহুতে সুখী এবং নিরাপদ বোধ করতে পারেন । আনন্দ করার, মজা করার সঙ্গে একটি রোম্যান্টিক সন্ধ্যা উপভোগ করার সময় হতে পারে । আর্থিকভাবে আপনি সন্তুষ্ট এবং সুরক্ষিত বোধ করতে পারেন এবং প্রতিদিন এই একই অনুভূতি পাওয়ার আশা করতে পারেন । কাজের জায়গায় সময়গুলি হতাশাজনক হতে পারে কারণ আপনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি পরিচালনা করার জন্য মনের ধোঁয়াশা কাটানোর চেষ্টা করবেন । বিভ্রান্তি সত্ত্বেও, আপনি নিজের জ্ঞানের ভান্ডারে যুক্ত করতে কিন্তু তথ্য গবেষণা করবেন ।
বৃষ (TAURUS) : আপনার মিষ্টি এবং সুন্দর স্বভাব আজ প্রিয়জনকে উদ্ভাসিত করে তুলবে এবং আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর এমন সমস্ত উপায় তিনি খুঁজে পাবেন যা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না ! অনেক আর্থিক সুযোগ আপনি পেতে চলেছেন । কিন্তু কোনটি আপনার জন্য সঠিক সেই সিদ্ধান্ত আপনাকে নিতে হবে । যদিও এই দিনটি টাকা পয়সার ব্যাপারে আপনাকে উদ্বিগ্ন করে তুলবে । কাজের জায়গায় আপনি নিজের গতি বাড়ানোর জন্য প্রযুক্তির উপর নির্ভর করবেন । এটি আপনাকে নিশ্চিত করতে এবং সেগুলির প্রয়োগ করে আকাঙ্খিত ফলাফল পেতে সাহায্য করতে পারে ।
মিথুন (GEMINI) : প্রতিযোগিতামূলক স্বভাব আপনাকে আরও ভালো কাজ করতে উৎসাহিত করবে । দ্বিতীয় স্থানে থাকা যে কি, তা আপনি জানেনই না । সমমনস্ক ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ হওয়া, আপনার সঙ্কল্পকে আরও দৃঢ় করে তুলবে । সেরা হওয়ার বাসনা আপনাকে সেই সকল বিষয়ে আগ্রহী করে তোলে, যা কিনা আপনাকে উন্নতিতে সাহায্য করতে পারে । আপনি নতুন বিষয়ও পড়তে পারেন । প্রেমের ক্ষেত্রেও আজকের দিনটি আপনার জন্য একইরকম ভালো । সব মিলিয়ে আজ আপনি খুব ভালো মেজাজে থাকবেন ।
কর্কট (CANCER) : আপনি আর্থিক দিকে মনোযোগ দেবেন ও সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা করবেন । খরচের তুলনায় বেশি অর্থ সঞ্চয় করবেন । কোষাধ্যক্ষ, মহাজন ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য আজ লাভজনক দিন । ব্যক্তিগত জীবনে প্রেমের প্রবল বর্ষণ আপনার উত্যক্ত স্নায়ুকে ঠান্ডা করবে ও রোমান্টিক সন্ধ্যার আদর্শ আবহ তৈরি করবে । আজকে আপনি অপব্যয়ী হবেন ও আপনার কষ্টার্জিত অর্থ অবিবেচকের মতো খরচ করে ফেলবেন, যার ফলে আপনার পকেটে বেশ ভালোরকম টান পড়বে ।
সিংহ (LEO) : আপনার সহযোগী ও অমায়িক স্বভাবে আজকে লোকে প্রভাবিত হবে । আপনি সম-মনোভাবাপন্ন লোকজনের সান্নিধ্যে আসবেন । আর্থিক দিক থেকে নক্ষত্র আপনার অনুকূলে আছে এবং আপনার উপার্জন বাড়তে পারে আজ । এই সুযোগ হাতছাড়া করবেন না এবং আজকের দিনের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করুন । আজকে কর্মক্ষেত্রে আপনার কূটনৈতিক দক্ষতার কারণে প্রশংসা কুড়োবেন ।
কন্যা (VIRGO) : ব্যক্তিগত কাজের ব্যস্ততা আপনার পেশাদারী মনোভাবকে ঢেকে দেবে । সরাসরি আপনার সমস্যাগুলির সম্মুখীন হয়ে তার সমাধান করুন । আবেগজনিত বিষয়ে আটকে যাবেন না, বিশেষত সন্ধ্যার দিকে । তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বেশি চিন্তা করলে বা রাগ দেখালে মিটমাট হওয়ার সব সম্ভাবনায় জল ঢেলে দেওয়া হবে । আর্থিক লাভ করার জন্য আপনাকে কর্মকর্তা ও সহকর্মীদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রেখে চলতে হবে । আজকের দিনে পেশার বিষয়টিই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ।
তুলা (LIBRA) : দায়িত্বে থাকা কখনওই সোজা নয়, কিন্তু সাধে কি আর নেতারা কঠিন ধাতুতে গড়া হয় ! দায়িত্বে থাকা আপনাকে এমনভাবে নির্দেশ দিতে হবে যাতে আপনার অধঃস্তনরা তাদের সেরাটা দিতে উদ্বুদ্ধ হন । প্রচলিত স্বৈরাচারী ধরন থেকে বেরিয়ে আসুন এবং এমন ঐক্যমত্য তৈরি করুন যাতে অসাধারণ কাজ করা সম্ভব হয় । যদিও আপনি হিতৈষী ও সুবিবেচক, তাও আজকে পেশাগত ক্ষেত্রে আজকে আপনি কারওর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে চাইবেন না ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : কর্মক্ষেত্রে নানা ঘটনার প্রবাহ হয়ত আপনাকে সারাদিন ব্যস্ত রাখবে । একই সময়ে নানা কাজের ফলে যে বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে তা হয়ত আপনি সামলাতে পারবেন না । কিন্তু আপনার সহনশীলতার কারণে আপনি হয়ত লড়াকু হয়ে উঠবেন । আপনাকে ধীরস্থির ভাবে, একবারে একটি সমস্যার সমাধান করতে বলা হচ্ছে । ইতিবাচক ও আশাবাদী ভাবনাচিন্তা আপনার খুবই উপকার করবে ।
ধনু (SAGITTARIUS) : আপনি আবেগের ঘূর্ণাবর্তে জড়িয়ে আছেন । আজ আপনি নানা ওঠানামার সম্মুখীন হবেন । যদিও কিছুই আপনার কাজের প্রতি একনিষ্ঠতা ও একাগ্রতা থেকে আপনাকে সরাতে পারবে না । এই কর্মব্যস্ত দিনে আজ আপনাকে অনেক দৌড়োদৌড়ি করতে হবে । কাজেই শরীরচর্চা ও পুষ্টিকর জলখাবার দিয়ে দিন শুরু করতে ভুলবেন না । যদি ভালো করে কাজ করতে চান তাহলে পরের দিন পর্যন্ত এই উদ্যম ধরে রাখুন ।
মকর (CAPRICORN) : কাজের চাপ হয়ত আপনার প্রাণশক্তি নিঃশেষ করে আপনাকে ক্লান্ত ও অবসন্ন করে তুলবে ৷ কিন্তু এই অলস অবস্থা আপনার সুনামের কোনও ক্ষতি করার আগেই আপনি তার থেকে বেরিয়ে আসবেন । মিটিংয়ে মনোযোগ দিলে ও সজাগ থাকলে ভবিষ্যতে আপনার লাভ হবে, আপনার অভাবিত বিভিন্ন দিক থেকে । আজকের দিনের আপনার মন্ত্র হল স্বাস্থ্যই সম্পদ । আপনি নিজের মঙ্গল নিয়ে সচেতন থাকবেন, কেননা সম্প্রতিই লম্বা সময় ধরে কাজ করার ফলে আপনার স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছিল ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : আপনি যোগাযোগ স্থাপনে দক্ষ এবং সবসময়ের মতো আজকেও তার সাহায্য পাবেন । কিন্তু, সমস্যা একটাই । আপনার আবেগ আপনি নিজেই স্পষ্টভাবে বোঝেন না, যার ফলে আপনার এই অস্ত্র ধার হারিয়ে ফেলতে পারে । নিজের আবেগ-অনুভূতি স্পষ্টভাবে বোঝা নিশ্চিত করুন এবং এই বিভ্রান্তির ভিত্তিতে কোনও সর্বনাশা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবেন না । আর্থিক বিষয়ে আপনার সহজাত বুদ্ধি প্রখর থাকবে, কিন্তু এই নিয়ে খুব বেশি ভাবনাচিন্তা করলে মাথা ঘেঁটে যেতে পারে ।
মীন (PISCES) : কর্মক্ষেত্রে যারা পদোন্নতি চাইছেন, এই দাবি জানানোর এটিই সঠিক সময় । ফ্রিলান্সারদের হাতে কোনও চিত্তাকর্ষক কাজ এসে পড়তে পারে । ব্যবসার ক্ষেত্রে লাভ বাড়ার সম্ভাবনা আছে । ব্যক্তিগত জীবনে কোনও দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত নেই । আপনার মাথা যুক্তিযুক্তভাবেই চিন্তা করবে, কিন্তু আপনি মনের নরম কথা শুনেই কাজ করবেন । এর ফলে আপনার উদ্যম দিশা হারাতে পারে ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আপনি বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে পারেন ।