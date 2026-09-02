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বেঙ্গালুরু থেকে মালদায় আনা হল 31 জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে, নির্দেশ মতো হবে পুশব্যাক

তিন মাস আগে বেঙ্গালুরুর 10টি থানা এলাকা থেকে আটক ৷ অধিকাংশই সাফাই কর্মীর কাজ করছিলেন ৷

Bangladeshi Infiltrators
বেঙ্গালুরু থেকে মালদা আনা হল 31 জন অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশিকে ৷ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 2, 2026 at 1:55 PM IST

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মালদা, 2 সেপ্টেম্বর: অনুুপ্রবেশের অভিযোগে বেঙ্গালুরু থেকে মালদায় আনা হল 31 জন বাংলাদেশিকে ৷ মঙ্গলবার প্রায় মধ্যরাতে বেঙ্গালুরু সুপার ফাস্ট এক্সপ্রেসে মালদা টাউন স্টেশনে নামানো হয় তাঁদের ৷ নিরাপত্তার জন্য ট্রেনের নির্ধারিত কোচে মোতায়েন করা হয়েছিল 20 জন পুলিশকর্মী ৷ রাতেই তাঁদের মালদা শহরে হোল্ডিং সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ পরবর্তীতে ধাপে ধাপে ওই বাংলাদেশি নাগরিকদের পুশব্যাক করানো হবে ৷

পুলিশ সূত্রে খবর, বেঙ্গালুরুর 10টি থানা এলাকা থেকে ওই 31 জন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করে কর্ণাটক পুলিশ ৷ ওই বাংলাদেশি নাগরিকদের কাছে কোনও বৈধ নথিপত্র ছিল না-বলে অভিযোগ ৷ অবৈধভাবে অনুপ্রবেশের পর বেঙ্গালুরুতে নানা রকম কাজ করতেন ওই বাংলাদেশি নাগরিকরা ৷ সূত্রের খবর, প্রায় তিন মাস আগে ওই বাংলাদেশি নাগরিকদের আটক করা হয়েছিল ৷ এরপর তাঁদের ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখে বেঙ্গালুরু পুলিশ ৷ গত রবিবার তাঁদের বেঙ্গালুরুর এসএমভিটি স্টেশন থেকে বেঙ্গালুরু-হাওড়া সুপরাফাস্ট এক্সপ্রেসে করে মালদায় নিয়ে আসা হয়েছে পুশব্যাকের জন্য ৷

মঙ্গলবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ মালদা টাউন স্টেশনে পৌঁছয় হাওড়া-বেঙ্গালুরু সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস ৷ ট্রেন থেকে ওই বাংলাদেশি নাগরিকদের নামিয়ে দু’টি বাসে করে নিয়ে যাওয়া হয় মালদা শহরের হোল্ডিং সেন্টারে ৷ বাসে ওঠার পথে আটক একজন বাংলাদেশি নাগরিক ফারু শেখ বলেন, "বাংলাদেশের বোগরা জেলা থেকে মাস তিনকে আগে ডাক্তার দেখাতে এসেছিলাম ৷"

আরও কয়েকজন বাংলাদেশি দাবি করেছেন, কেউ পাঁচ মাস, তো কেউ সাত মাস আগে বাংলাদেশ থেকে ভারতে কাজের খোঁজে এসেছিলেন ৷ তাদের বেশিরভাগই বেঙ্গালুরুতে সাফাইয়ের কাজে যুক্ত ছিলেন ৷ মাস তিনেক আগে সেখানকার পুলিশ তাঁদের আটক করে ৷

মালদা জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "বেঙ্গালুরু থেকে 31 জন বাংলাদেশি নাগরিককে মালদায় নিয়ে এসে তাঁদের হোল্ডিং সেন্টারে রাখা হয়েছে ৷ পরবর্তী নির্দেশিকা অনুযায়ী ওই অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশিদের পুশব্যাক করা হবে ৷"

বুধবার সকাল থেকে মালদা শহর সংলগ্ন হোল্ডিং সেন্টারে পুলিশের আনাগোনা বেড়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা সুমন সরকার জানান, "শুনলাম গতকাল গভীর রাতে এই হোল্ডিং সেন্টারে ফের বাংলাদেশি নাগরিকদের নিয়ে আসা হয়েছে। সকাল থেকে দু-একটা গাড়ি এসেছে। সকালে হয়তো চিকিৎসক এসেছিলেন। তবে, ওই সেন্টারের ধারের কাছে আমাদের ঘেঁষতে দেওয়া হচ্ছে না‌।"

TAGGED:

PUSHBACK
INFILTRATORS
ILLEGAL IMMIGRANTS
অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি
BANGLADESHI INFILTRATORS

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