আত্মত্যাগের কথা মাথায় রাখুন আজ, প্রেম প্রস্তাব দেওয়ার সেরা দিন এদের

আত্মত্যাগের কথা মাথায় রাখুন আজ, প্রেম প্রস্তাব দেওয়ার সেরা দিন এদের
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : August 31, 2026 at 12:01 AM IST
মেষ (ARIES) : আপনার ত্যাগের মানসিকতা দেখে আপনার সঙ্গী খুবই খুশি হবেন । আপনি উত্তেজনাপূর্ণ কিছু নিয়ে হয়ত আলোচনা করতে চাইবেন । বাজারের খবর রাখুন এবং দেখুন যে অদূর ভবিষ্যতে চাকরি পালটে বা ব্যবসা বাড়িয়ে বা অন্যান্য সূত্র থেকে ভালো রোজগার করতে পারবেন কিনা । বকেয়া অর্থ আপনাকে বিব্রত করবে । কখনও কখনও অন্যের বাসনা পূরণ করার জন্য আপনাকে নিজের চাহিদাগুলিকে সরিয়ে রাখতে হবে ।
বৃষ (TAURUS) : একটা আত্মত্যাগমূলক আচরণ আপনাকে অবশ্যই সাহায্য করবে প্রেমের ক্ষেত্রে । এই দিনটি ভালোমন্দ মিশিয়ে কাটবে । আপনি নিজের প্রেমের সম্পর্কে আধিপত্যপ্রবণ হবেন । কর্মক্ষেত্রে, দিনের প্রথমভাগে আপনি বেশিরভাগ কাজের ফলাফল পেতে চাইবেন কোনও প্রচেষ্টা না করেই । আজ আপনি ভাগ্যনির্ভর হবেন । আজ আপনার বেশি পরিশ্রমের কাজ করতে ইচ্ছে করবে না এবং আপনি সেটা খোলাখুলিই বলবেন ।
মিথুন (GEMINI) : অর্ধাঙ্গিনীর সঙ্গে আপনি আমোদে মাতবেন । তাদের সঙ্গে হয়ত মজাদার কথাবার্তা বলাও শুরু করবেন । এর ফলে মধুর সন্ধ্যা কাটানোর রাস্তা প্রশস্ত হবে । পেশার ধরন ও পেশায় অগ্রগতি নিয়ে বিভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি । বেশি অর্থ উপার্জনের জন্য আপনি হয়ত চেনা রাস্তা ছেড়ে বেরোনোর মেজাজে থাকবেন না । স্বাস্থ্য ও মেজাজ দুইই ভালো থাকবে, কাজেই আপনি কর্মক্ষেত্রে কাজের ভালো ফল পাবেন ।
কর্কট (CANCER) : প্রেমিকের সঙ্গে আজকের দিনটি আপনার খুব ভালো কাটবে । যারা অবিবাহিত তারা বিপরীত লিঙ্গের কাউকে আকর্ষণ করতে পারেন সহানুভূতিসম্পন্ন মানসিকতা নিয়ে । এটা প্রেম প্রস্তাব দেওয়ার জন্য দারুণ সময় যদি আপনি প্রেমের সম্পর্কে থেকে থাকেন এবং সম্পর্ককে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান । সৃজনশীল কাজ আজ আপনাকে উত্তেজিত রাখবে এবং স্বাভাবিকভাবে ধারণা প্রসূত হবে । যাই হোক, একই সময় সেরা বিকল্প পেতে চাইলে তা সমস্যা তৈরি করবে । বড় বড় সুযোগ নেওয়ার জন্য আপনার অন্তরে সুপ্ত ইচ্ছে তৈরি হবে ।
সিংহ (LEO) : সঙ্গীর সঙ্গে আজ আপনি ভালো কিছু মুহূর্ত কাটাতে পারেন আপনার ভবিষ্যত এবং অন্তঃস্থ মানসিক শক্তি সম্পর্কে আলোচন করে । কাজের জন্য, আপনার নিরুৎসাহী মনে হবে, কারণ আজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বেঁধে দেওয়া কাজকে আপনি সম্পূর্ণ করতে পারবেন না । আপনি আরও দুশ্চিন্তা করবেন যখন আপনার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে প্ররোচিত করতে শুরু করবে । আপনার নিজেকে হীনমন্য ভাবার কোনও কারণ নেই । পরিবর্তে, কাজে মনোযোগ দিন এবং লক্ষ্যপূরণের চেষ্টা করুন । আজ কিছু ছোটখাটো অসুস্থতা আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে ।
কন্যা (VIRGO) : আজকে সাংসারিক দায়িত্ব নিয়ে আপনি চিন্তায় থাকবেন । পেশাদারী বৃত্ত থেকে আপনি ভালো অর্থ উপার্জন করতে পারবেন । আপনার আর্থিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে আপনার জীবনসঙ্গীরও অবদান থাকবে । সঙ্গীকে আরও বেশি বিশ্বাস করতে হবে । অফিসের কাজের চাপে আপনি সারা দিন ব্যস্ত থাকবেন । কিন্তু আজ আপনি পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনকে আলাদা রাখতে সক্ষম হবেন এবং সাংসারিক চিন্তার কারণে কাজে বাধা পড়তে দেবেন না । যে সকল ব্যক্তির সঙ্গে আপনার দেখা হবে, সম্ভবত তাদের মতামতে আপনাকে সম্মতি জানাতে হবে ।
তুলা (LIBRA) : আপনার পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর যে অবসর আপনি এতদিন ধরে চাইছিলেন তা আপনি আজ পাবেন । আপনি ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারবেন । আজকের দিনের খারাপ দিক হল, আর্থিক পরিকল্পনা বা আর্থিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে খুব একটা ভালো যাবে না । আপনার খরচ বেড়ে যাবে । আপনি দৈনন্দিন প্রয়োজন, ভ্রমণ ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যার পিছনে অর্থ খরচ করবেন । যদিও, টেকনিক্যাল কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য আজ একটি আদর্শ দিন ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : জীবনসঙ্গীর মনে হতে পারে যে আপনি তার কাছে খুব বেশি দাবি জানাচ্ছেন ও তাকে নিয়ে সন্দিগ্ধ । আপনার মনের ভাব প্রকাশ করা ভালো, কিন্তু খেয়াল রাখুন যে বেশি বাড়াবাড়ি করছেন না । আপনার পেশাগত জীবনে আপনি উদ্যমী ও আত্মবিশ্বাসী থাকবেন । আরেকটি ভালো ব্যাপার হল যে ব্যর্থতা আপনাকে কখনওই বিব্রত করে না । এছাড়াও, আপনার সৃজনশীল মনের কারণে আপনি নতুন জিনিস করে দেখার মেজাজে থাকবেন । নতুন উদ্যোগে আপনি সম্ভবত সফল হবেন । আজকে যে প্রকল্প আপনি শুরু করবেন তার খুব দ্রুত অগ্রগতি হবে ।
ধনু (SAGITTARIUS) : আপনি আপনার সঙ্গীকে খুশি রাখতে চেষ্টা করতে পারেন, তাই প্রেম ও ভালোবাসা বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে । আকর্ষণীয় জায়গায় বেড়ানো এবং ক্যান্ডেল লাইট ডিনার আপনার সম্পর্ককে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে পারে । নতুন সম্পত্তি কেনার জন্য বা সামাজিক মর্যাদা বজায় রাখতে বিলাসবহুল গাড়ি কেনার জন্য এটি বেশ শুভ দিন হতে পারে । কর্মক্ষেত্রে, আপনি দায়িত্ব নিতে ইচ্ছুক হতে পারেন । তবে, কিছু বাধা-বিপত্তি আসতে পারে, যা আপনাকে সাফল্যের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে । তাই, নিজের লক্ষ্যে অবিচল থাকার চেষ্টা করুন ।
মকর (CAPRICORN) : সন্ধ্যাটি হয়ত বন্ধুবান্ধব ও ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে কাটবে । হৃদয়ঘটিত বিষয় নিয়ে আজ আপনি একটু আবেগপ্রবণ থাকবেন । আপনার মাথা একই সঙ্গে দুটি বিপরীত জিনিস চাইবে । শুনতে অদ্ভুত লাগলেও আপনার সঙ্গে এরকম ঘটতে পারে । সম্ভবত দিনের প্রথম দিকে এরকম ঘটবে, কেননা দিনের দ্বিতীয় ভাগ অনেক ভালো । স্বাস্থ্যের দিক থেকে দিনটি একদম ঠিকঠাক যাবে ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : সঙ্গীর থেকে আপনি প্রয়োজনীয় নৈতিক সমর্থন পাবেন । অসাধারণ মজার কার্যকলাপে বাড়িতে ব্যস্ত থাকবেন আজ । আপনি হয়ত একটি ছোট পার্টিও দেবেন । প্রিয়জনরা আপনার সামাজিকতার দক্ষতার প্রশংসা করবেন । আপনি যদি আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে বেশি আত্মবিশ্বাসী থাকেন, তাহলে আজকে কোনও চিন্তার কারণ দেখা দিতে পারে । সকালের দিকে সাংসারিক কাজেকর্মে ব্যস্ত থাকবেন । যদিও, দিনের পরের দিকটি বেশ উত্তেজনাপূর্ণ হবে । আজকে আপনি যে কাজই হাতে নেবেন সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারবেন ।
মীন (PISCES) : আপনার আচরণে একটি স্পষ্ট পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে । পেশার ক্ষেত্রে আপনি অলস বোধ করবেন আজ । অন্যদের সমস্যায় সাহায্য করে আপনি নিজের স্নেহময় প্রকৃতি প্রদর্শন করবেন । অন্যদের মঙ্গলের জন্য আপনি নিজের সময় বলিদান দেবেন । এর ফলে আপনি সন্তুষ্ট বোধ করবেন । কোনও গুরুতর স্বাস্থ্যের সমস্যা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না । কিন্তু সঠিক খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখা ও সুস্থ থাকার জন্য নিয়মিত শরীরচর্চা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে ।