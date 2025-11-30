নতুন কোনও সুখবর, মিলবে বিপদ থেকে রক্ষা; দেখুন রবির রাশিচক্র
রাশিফল হল জ্যোতিষশাস্ত্রের একটি অন্যতম অঙ্গ ৷ সেই জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনা অনুযায়ী সপ্তাহের রবিবার কেমন যাবে তা জানতে দেখে নিন, ইটিভি ভারতের রাশিফল ৷
Published : November 30, 2025 at 12:01 AM IST
মেষ: সঙ্গীর কটু কথায় আপনি কষ্ট পেতে পারেন। তবে, আপনার সংবেদনশীল ক্ষমতার কারণে এটি কাটিয়ে উঠতে পারেন। আপনারা কিছুটি ভালো সময় কাটিনোর কারণে মিষ্টি-মধুর রোম্যান্টিক কথাবার্তায় আপনাদের মধ্যেকার দূরত্ব কেটে যেতে পারে। আর্থিক ক্ষেত্রে, নিরুৎসাহী দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে আপনার উদ্যম কমে যেতে পারে। কোনও অবস্থার কবল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনি আপনার দৈনন্দিন কার্যকলাপের পরিকল্পনা ও সময়সূচি তৈরি করতে পারেন। তবে, নতুন কাজ নেওয়ার আগে আপনার বাকি থাকা কাজগুলি শেষ করার দরকার হতে পারে।
বৃষ: আজ আপনি সম্ভবত অলস এবং ধীর স্থির থাকবেন এবং ফলে আপনার প্রয়াসের প্রভাব কমে যেতে পারে। গুরুতর কোনও স্বাস্থ্যের সমস্যা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। যদিও, কাজের জায়গায় অনেকটা সময় দেওয়ার ইচ্ছে আপনার থাকবে না। আপনি আরাম করতে চাইবেন। প্রয়োজনীয় বিরতি ও আরাম নিয়ে, আপনি আপনার শক্তি ও উদ্যম ঠিক করতে চাইবেন। আজকে আপনি ভালো অর্থ উপার্জন করবেন। গ্রহের অবস্থান ভালো হওয়ার কারণে আপনি নানা উৎস থেকে উপার্জন করবেন।
মিথুন: আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে, অন্যদের কাজকর্ম নিয়ে চিন্তা করার বদলে, আপনাকে নিজের ভাবমূর্তি এবং সমাজে নিজের অবস্থানের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। খুচরা ব্যবসায়ীরা মুনাফার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব বৃদ্ধি দেখতে পাবেন। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আপনি আনন্দময় সময় কাটাবেন। আপনি চরম উৎকর্ষতার সঙ্গে কাজ করতে চাইবেন। যদিও কখনো কখনো স্পষ্টতার অভাব দেখা দিতে পারে, সেজন্য আপনাকে বিভ্রান্তি এড়িয়ে চলতে হবে।
কর্কট: আপনি নিজেই উন্নতির রাস্তা তৈরি করবেন। লোকজনের থেকে আপনি শ্রদ্ধা এবং স্বীকৃতি পাবেন। ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বী এবং অসুস্থতা আপনাকে বিব্রত করবে। শত্রুর কার্যকলাপ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। আপনার সর্তকতা তাদের ছক পন্ড করে দেবে। জীবন যে রকম, সে রকম ভাবেই তার মুখোমুখি হন এবং জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করুন। আজকে আপনি নতুন কিছু করার মেজাজে থাকবেন। স্বাস্থ্য আপনার সহায় থাকবে, কাজেই আপনি নতুন জিনিস শুরু করতে পারবেন ৷
সিংহ: বিশাল পরিশ্রম করা বা কোনও কাজ না করা, এই দুটির মধ্যে বিশাল পার্থক্য আছে। আজকে, কঠোর পরিশ্রম করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। বিশেষত, আপনি যদি সাফল্য চান। মনে রাখবেন, কঠোর পরিশ্রমের কোনও বিকল্প নেই। এবং যত তাড়াতাড়ি আপনি তা বুঝতে পারবেন, ততই ভালো হবে। কাজেই, আজকে ঘাম ঝরান। কোনও সম্পর্কে জড়ানোর জন্য এটি সঠিক সময় নয়, কিন্তু যারা ইতিমধ্যেই কোনও সম্পর্কে আছেন, তারা একসঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন।
কন্যা: আজকে আপনি ধীর স্থির ও শান্ত থাকবেন এবং প্রায় কোনওকিছুই আপনার মানসিক শান্তি ব্যাহত করতে পারবে না। আপনার আত্মীয় ও বন্ধুরা আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করবেন এবং বাধাগুলি পার করার জন্য আপনাকে অনুপ্রাণিত করবেন। আপনি একাগ্রচিত্তে কাজ করবেন। অন্যদের যে কাজ কঠিন লাগে, আপনি সেই কাজগুলো করতে চাইবেন। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, আজকের দিনটি আপনার জন্য খারাপ নয়। আপনি নতুন কিছু শিখবেন, যা আপনাকে উৎসাহিত করবে।
তুলা: ভবিষ্যতে সুযোগ পাওয়ার জন্য আপনাকে হয়তো অতীতের অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করতে হবে। আপনার কাছের জিনিসগুলোর প্রতি হয়তো আপনার মালিকানাবোধ জন্মাবে। আপনাকে হয়তো এরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সামলাতে হবে, যেখানে আপনার সততা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। মোটের ওপর, কিছু তুচ্ছ সমস্যা ছাড়া আপনার দিনটি ভালো যাবে এবং আপনার সহানুভূতিশীল স্বভাব আজ প্রশংসাযোগ্য হবে। সব মিলিয়ে, পেশাগত দিক থেকে আজকের দিনটি গড়পড়তা কাটবে।
বৃশ্চিক: ভিন্ন রুচি ও মেজাজের লোকের সঙ্গে হয়তো আপনার সাক্ষাৎ হবে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আপনাকে বিস্মিত করবে, আবার কেউ কেউ বিরক্তি উৎপাদন করবে। লোকজন যখন আপনার সাফল্যে উদাসীন থাকেন, তা বোঝা কখনও কখনও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। চতুরতা ও কূটনীতির সাহায্যে তা সামলান। আজ বাতাসে প্রেমের ছোঁয়া এবং আপনি যাকে ভালোবাসেন, তার সঙ্গে অসাধারণ সময় কাটাবেন। আপনি যদি শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করে থাকেন, কিন্তু লেনদেনকে গুরুত্বসহকারে না দেখেন, তাহলে লেনদেন করা শুরু করুন, কেননা তার থেকে বিশাল রিটার্ন পাবেন।
ধনু: আজ আপনি ভালো মেজাজে থাকবেন এবং উচ্ছাসের অনুভূতি আপনাকে ঘিরে থাকবে। আপনি কাজ করতে ভালোবাসেন এবং যে কাজ হাতে নেবেন তাতেই আপনার সেরাটা দেবেন। নিজের মনের কথা শুনুন, তা আপনাকে সঠিক পথে চালিত করবে। আজকে আপনার একটু বিষণ্ণ বোধ হতে পারে। সবকিছুতেই আপনি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়বেন। উদ্যম ও আশাবাদ আপনার স্বভাবের গুরুত্বপূর্ণ অংশ, কিন্তু আজকে উদ্যমের অভাব আপনাকে বিব্রত করতে পারে।
মকর: দিনের বেলা, প্রবল কাজ ও দায়িত্বের চাপ আপনার শক্তি নিঃশেষ করে দেবে ঠিকই, কিন্তু উৎসাহ কমবে না। দিনের দ্বিতীয়ার্ধ ক্লান্তিকর হবে, কেননা আপনাকে প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে কঠিন লড়াই লড়তে হবে। আপনি বুদ্ধিমানের মতো কাজ করবেন ও তা সঠিকভাবে করবেন বলে, এই লড়াইয়ে জয়ী হবেন। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজকে আদর্শ দিন না হলেও, খুব খারাপ দিনও নয়। আপনি অনেক বেশি যৌক্তিক ভাবে চিন্তা করবেন এবং বেশি হিসেবী হবেন।
কুম্ভ: আপনি চারদিকে শান্তি ও আনন্দ ছড়িয়ে দিতে চান, আর আজকে হয়তো আপনি তা করতে পারবেন। যদিও সকল সমস্যার সমাধান নিশ্চিত করতে গিয়ে, আপনাকে নিজের পছন্দ ও শখের বলিদান দিতে হতে পারে। শান্তির দূতের ভূমিকা পালন করা খুবই ভালো ব্যাপার, কিন্তু লোকজন আপনাকে পেয়ে বসতে পারে। দিনটি আপনার জন্য ভালো হবে। আজকে কোনও স্বাস্থ্যের সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আজকে যে সিদ্ধান্ত নেবেন, তা ভবিষ্যতে ভাল ফল নিয়ে আসবে।
মীন: যে ব্যক্তিরা আপনার মনের কাছাকাছি আছেন, তাদের সম্বন্ধে আপনি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়বেন। আপনাকে যারা চেনেন, তারা আপনার এই গুণের জন্যই আপনাকে ভালোবাসেন। কিন্তু সেই সকল ব্যক্তিদের সম্বন্ধে সতর্ক থাকুন, যাদেরকে আপনি আপনার আবেগের কারণে মনের কাছাকাছি রাখেন, কিন্তু তাদের খারাপ গুণগুলি খেয়াল করেন না বা ভুলগুলোকে ক্ষমা করে দেন। আজকে আপনি উদ্বুদ্ধ বোধ করবেন এবং আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকবেন। আজকে আপনি অন্যদের জন্য অনেক কিছু করতে এবং তাদের জন্য বলিদান দিতে চাইবেন।