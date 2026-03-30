ভোলানাথের কৃপায় সোম কাটবে মঙ্গলময়, বাধাবিপত্তি কাটবে এই নিয়ম মেনে চললে

ভোলানাথের কৃপায় সোম কাটবে মঙ্গলময়, বাধাবিপত্তি কাটবে এই নিয়ম মেনে চললে
সোমবার মানেই বাবা মহেশ্বরের বার ৷ শিবের দৃষ্টিতে প্রেম, অর্থ, সুখময় হবে কাদের? আজকের দিনটি কোন রাশির কেমন কাটবে, তা জানুন ইটিভি ভারতের রাশিফলে ৷
Published : March 30, 2026 at 12:02 AM IST
মেষ (ARIES): আপনি যাই করবেন, আপনার উদ্যম তাতেই এক নতুন মাত্রা যোগ করবে। কাজের প্রতি আপনার যে একাগ্রতা, তাই আপনার বিশেষত্ব। আপনি সকল সমস্যার চটজলদি ও কার্যকর সমাধান খুঁজে বার করবেন ও প্রিয় মানুষদের সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে সক্ষম হবেন। সাংসারিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে আপনি আরো বেশি দায়িত্বশীল হবেন। নক্ষত্র ইঙ্গিত দেয় যে, আজ আপনি খুব ব্যগ্র ও অস্থির থাকবেন। কিন্তু আপনাকে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে ও না ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে নিজেকে আটকাতে হবে।
বৃষ (TAURUS): আজ আপনি সব কাজেই মনপ্রাণ ঢেলে দেবেন। তাও ফলাফল হয়ত তত ভালো পাবেন না। সেই নিয়ে বিব্রত হবেন না। সারাদিন ধরে আপনাকে পরিশ্রম করে যেতে হবে। মোটের উপর আপনার স্বাস্ত্য ভালোই থাকবে। কিন্তু গ্রহের অবস্থান বলছে যে আপনার আত্মবিশ্বাস কিছুটা কম থাকতে পারে। তার ফলে অফিসে ও বাড়িতে নিয়মমাফিক কাজগুলি করার সময় আপনি ছোটোখাটো কিছু বাধার মুখোমুখি হতে পারেন।
মিথুন (GEMINI): অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের জন্য নতুন ব্যবসা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে কিংবা চাকরি পালটে নতুন চাকরি গ্রহণ না করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ৷ এক্ষেত্রে আজকের দিনটি আপনার জন্য মোটেই শুভ নয় ৷ কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথোপকথনে আজ আপনি ব্যস্ত থাকবেন ৷ কিন্তু কী বলবেন বা লিখবেন তা নিয়ে সতর্ক থাকুন, যে কোনও মুহূর্তে কর্মকর্তা আপনার কথায় অসন্তুষ্ট হতে পারেন । সেদিকে নজর দিতে আপনাকে নিশ্চিত ও স্পষ্ট যুক্তি তৈরি করতে হতে পারে । আপনার বাস্তব জ্ঞান যাচাই করতে পারেন কর্মকর্তারা ।
কর্কট (CANCER): আজ আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সময় কাটাবেন ৷ যা আপনার প্রেমের সম্পর্ককে পুনরুজ্জীবিত করে তুলবে ৷ আজ আপনি প্রিয়জনকে সময় দেবেন, নানা বিনোদনমূলক কাজে আপনি তাঁকে সময় দেবেন ৷ ঘর সাজানো, রান্না করা, গাছে জল দেওয়া কিংবা ভালো সিনেমা দেখতে পারেন ৷ পরিবারের সদস্যদের থেকে আজ আর্থিক উপার্জন হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল ৷ এছাড়া অতীতের বিনিয়োগ থেকে ভালো মুনাফা আসতে পারে ৷ আর্থিক সচ্ছলতার কারণে আপনার বাসনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ৷ আজ কর্মক্ষেত্রে নতুন করে কোনও সমস্যার উদয় হবে না ৷ সবমিলিয়ে আজকের দিনটি বেশ ভালোই কাটবে ৷
সিংহ (LEO): আজকে আপনার মাথায় কেনাকাটার চিন্তা ঘুরবে ও প্রিয়তমের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আপনি নিজেকে সাজিয়ে তোলার জন্য ব্যস্ত থাকবেন । আপনার ভাবমূর্তি উন্নত করার জন্যও অর্থ ব্যয় করবেন । বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ্যের পিছনে অকারণে খরচ করার ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করুন ও সংকটকালের জন্য কিছু টাকা আলাদা করে সঞ্চয় করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ৷ কর্মক্ষেত্রে আজ আপনি খুবই উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত থাকবেন । কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য দক্ষতাগুলি কৌশলগতভাবে ব্যবহার করুন, তাতে সাফল্য মিলতে পারে ৷
কন্যা (VIRGO): প্রিয়তমের কারণে ঈর্ষান্বিত হতে বারণ করা হচ্ছে, এতে মতবিরোধের সম্ভাবনা প্রবল ৷ জীবনসঙ্গীর উপর কোনও বোঝা চাপিয়ে দেবেন না ৷ তাঁর চাওয়া পাওয়াগুলিকে গুরুত্ব দিন ৷ প্রিয়জনের সঙ্গে ঘটে যাওয়া মনোমালিন্য মেটাতে আপনাকে আর্থিক ব্যয় করতে হতে পারে, বেশ কিছু সময়ও দিতে হতে পারে ৷ আয় বুঝে ব্যয়ের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ৷ কঠোর পরিশ্রমের ফল পেতে সময় লাগতে পারে ৷
তুলা (LIBRA): আর্থিক ক্ষেত্রে আজকের দিনটি আপনার ভালোই কাটবে ৷ বিভিন্ন উৎস থেকে আপনি অতিরিক্ত উপার্জন করতে পারবেন । সরকারি প্রকল্পে বিনিয়োগ আপনার কাছে লাভজনক হবে । কর্মকর্তাদের সমর্থন ও আপনার উদ্যমের ফলে কর্মক্ষেত্রে উন্নতি আসবেই । পরিকল্পিত ও সুদক্ষ পরিচালনার ফলে কর্মক্ষেত্রে আপনার সাফল্য নিশ্চিত ৷ ইতিবাচক ফল পাওয়া কর্মক্ষেত্রে আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে ৷
বৃশ্চিক (SCORPIO): প্রেমের সম্পর্ক মজবুত করতে আপনাকে প্রিয়তমকে সময় দিতে হবে ৷ প্রিয়তমের প্রতি আরও মনোযোগী হতে হবে ৷ প্রেম জীবনে আগেও বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, তাই কীভাবে পরিস্থিতি সামাল দেবেন তা ভালোভাবে জানেন ৷ আগের সমাধানগুলি ভাবনা চিন্তা করুন প্রাথমিক লক্ষ্য অর্জন করতে ৷ আপনার একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা সমস্যাগুলির সমাধানের পথ দেখাবে ৷
ধনু (SAGITTARIUS): সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনাকে বাস্তববাদী হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ৷ ধৈর্য নিয়ন্ত্রণ করতে বলা হচ্ছে ৷ জীবনসঙ্গীকে মিথ্যে আশার প্রলোভন দেখাবেন না ৷ আর্থিক ক্ষেত্রে আজ আপনার দিনটি ভালোই কাটবে ৷ ঝুঁকি নিতে চাইবেন, ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করতে চাইবেন ৷
মকর (CAPRICORN): প্রিয়তমের সঙ্গে সময় কাটান, তাহলে আপনার প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠবেন ৷ আকর্ষণীয় কিছু বিষয়ে আলোচনা বা সৃজনশীল কার্যকলাপ আপনাকে প্রিয়তমের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসবে ৷ ঘনিষ্ঠময় রাত কাটাতে পারেন ৷ আর্থিক দিক থেকে আজ একটি গড়পড়তা দিন ৷ কাজেই বড় কোনও ঝুঁকি নেবেন না ৷ যদি ঝুঁকি নেন তাহলে গুরুতর আর্থিক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল ৷
কুম্ভ (AQUARIUS): আজ আপনার মেজাজ ফুরফুরে থাকবে ৷ প্রিয়তমের সঙ্গে বাড়ি সাজানো, কিংবা সাংসারিক কাজ করার সম্ভাবনা প্রবল ৷ এর ফলে আপনার প্রেমের সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে ৷ আর্থিক দিক দিয়ে আজ আপনার দিনটি শুভ ৷ আয় বুঝে ব্যয় করবেন, তাতে দিনটি সচ্ছল কাটবে ৷ কর্মক্ষেত্রে সহকর্মী ও কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সচেষ্ট হবেন ৷
মীন (PISCES): দৈনন্দিন কাজকর্মের জন্য আপনি আগ্রহ নাও দেখাতে পারেন ৷ মনের মানুষের সঙ্গে আপনি সুন্দর মুহূর্ত কাটাতে চাইবেন ৷ সন্ধেবেলায় সুস্বাদু খাবার খেতে প্রিয়তমকে নিয়ে রেস্তরাঁয় যেতে পারেন ৷ আপনাদের প্রেমের সম্পর্ক দৃঢ় করতে একান্তে সময় কাটাতে চাইবেন ৷ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর্থিক ব্যয়ের জন্য দৈনিক ব্যয়ের হার বৃদ্ধি পাবে ৷ কিন্তু আপনাকে বুঝে ব্যয় করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ৷