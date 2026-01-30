ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন, বাকিদের ভাগ্যে আজ কী রয়েছে

ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন, বাকিদের ভাগ্যে আজ কী রয়েছে
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : January 30, 2026 at 12:02 AM IST
মেষ (ARIES) : দ্বিধা দিয়ে দিনটি শুরু হবে ঠিকই, কিন্তু সেই কারণেই আপনার দক্ষতাগুলি কাজে লাগাতে পারবেন । সন্ধ্যা এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে, আপনি অসাধারণ কাজের জন্য প্রশংসা কুড়োবেন । আজকে, আপনার ভাগ্য ভালো থাকলে নতুন চুক্তিতে সই করবেন । প্রিয়তম আপনার জন্য উৎসুকভাবে অপেক্ষা করছেন আজ । দিনটি দীর্ঘ এবং ক্লান্তিকর হলেও আপনি উদ্যম হারাবেন না । শুধু আর্থিক স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন না, কেননা আপনি তারও বেশি চান ।
বৃষ (TAURUS) : আজকে আপনার মাথায় এমন কিছু ঘুরবে, যার জটিলতা আপনাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না । খোলাখুলি কথা বলুন, কেননা অন্যদের ওপর আপনার বক্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়তে পারে । আজকে আপনি অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে চাইবেন না । চিন্তা করবেন না, নক্ষত্রেরা সম্ভবত আপনার অনুকূলে আছে । আপনার কাছে যেসব আর্থিক সুযোগ আসবে তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা উচিত, কিন্তু সঠিক সুযোগটি বেছে নেওয়া সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ।
মিথুন (GEMINI) : আজকে একটি কর্মব্যস্ত এবং কঠিন দিন । আপনার শক্তি ও উদ্যমকে কীভাবে সব থেকে ভালো কাজে লাগানো যায়, তা নিয়ে চিন্তা করেই আপনি সারাদিন কাটিয়ে দেবেন । আজকে আপনার মেজাজ খুব বেশি ওঠানামা করতে পারে । মন শান্ত রাখার জন্য ধ্যান করলে সাহায্য হতে পারে । আপনি সবার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু এবং আপনি ও আপনার প্রিয়তম আদর্শ দম্পতি । প্রেমাস্পদের কাছেও আপনি প্রিয় হয়ে উঠবেন আজ, আপনার চুম্বকের মত আকর্ষণ শক্তির কারণে তিনি আপনার সঙ্গে আঠার মত আটকে থাকবেন ।
কর্কট (CANCER) : ব্যবসা সূত্রে পরিচিত ব্যক্তিরা আপনার জন্য এমনভাবে এগিয়ে আসবেন, যে সেটি দৈবযোগ বলেই মনে হবে । এর অর্থ হল, আপনার গলা গিলোটিনে কাটা যাওয়ার থেকে তারাই বাঁচাবেন । আজকের দিনটি আপনারই । আপনার ফটোগ্রাফিক স্মৃতিশক্তি আপনাকে অফিসে মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু করে তুলবে । জটিল গণনা আপনার কাছে বালখিল্য বিষয় এবং আজ তা আপনি অনায়াসেই করে ফেলবেন । আপনার বুদ্ধিদীপ্ত স্থির এবং ধারালো মনোভাব, সবার মনোযোগ আকর্ষণ করবে ।
সিংহ (LEO) : নিজের কাজ দিয়ে লোকজনকে অনুপ্রাণিত করা একটি উপায় ৷ অন্যটি হল আপনার কথাকেই কাজ করতে দেওয়া । দুটিই সমান কার্যকর । নক্ষত্রের সাহায্যে, আজকে কাজের থেকে আপনার কথার দাম বেশি হবে ৷ উপস্থাপন দক্ষতার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করবেন । স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজকে আপনি কোনও সমস্যার সম্মুখীন হবেন না । আজকে এত লাভ হবে যে, আপনি কর গুণে শেষ করতে পারবেন না । যদিও, লোকের ওপর কর্তৃত্ব ফলানো এড়িয়ে চলুন ।
কন্যা (VIRGO) : আপনার দিকে যে আর্থিক সমস্যাগুলি ছুড়ে দেওয়া হবে, তা সম্ভবত আপনি পছন্দই করবেন ৷ কেননা আপনার সাফল্যের যে খিদে তাতে তা ইন্ধন যোগায় । আপনি এই সমস্যা সমাধানের জন্য অভিনব ধারণা ও ও উন্নত পদ্ধতি খুঁজে বের করবেন । আজকে যেহেতু আপনার মাথা খুবই সক্রিয় এবং যৌক্তিক থাকবে, আপনি সব পরিকল্পনা আরও ভালোভাবে করতে পারবেন । কোনও ব্যবসায়িক উদ্যোগ নিয়ে কাজ করা ও তার আর্থিক দিকটির জন্য প্রস্তুত হওয়ার একটি ভালো সময় ।
তুলা (LIBRA) : নানা ধরনের চিন্তা সামলানোর জন্য আপনাকে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে । এটি করার জন্য সমস্যা বিশ্লেষণের কৌশলের প্রাথমিক ধাপগুলি শিখতে ও অনুসরণ করতে হবে । এই ধাপগুলির মধ্যে পড়ে, বাস্তব ঘটনা জানা, সেগুলি বিশ্লেষণ করা এবং তারপরে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া । যদিও সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল, আপনার নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করা । আজকে, আপনি আর্থিক উন্নতির জন্য নিজের ভাগ্য এবং অন্যদের ওপর নির্ভর করবেন ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : কর্মক্ষেত্রে চাপ সামলানোর ক্ষমতা আপনার আছে ৷ আজকে, আপনার উপরে প্রচুর কাজের চাপ পড়বে । দিন শেষে, যোগাসন, ধ্যান বা হালকা গান শোনা জাতীয় কার্যকলাপ করার চেষ্টা করুন, যাতে মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পান । সকালবেলা আপনি খুবই মনমরা এবং অবসন্ন বোধ করবেন । তা সত্ত্বেও নেতিবাচক চিন্তা দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করুন, নাহলে আপনার স্বাস্থ্যের ওপর তার বিরূপ প্রভাব পড়বে ।
ধনু (SAGITTARIUS) : আজকে সবার মন জয় করে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন । অন্যদের মন নিয়ে আপনার যে মনোজ্ঞ মতামত, তা নিয়ে আপনি বই লিখে ফেলতে পারেন ! প্রেমের যুদ্ধক্ষেত্রে আপনি নতুন করে আপনার প্রিয়তমের মন জয় করে নেবেন, হয়ত বা সুন্দর কোনও ধীর নাচের মাধ্যমে । প্রিয়জনের প্রতি আপনি হয়ত মনোযোগ হারাবেন । নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে দূরত্বও বেড়ে যেতে পারে । ভালোবাসার মানুষটির প্রতি অমায়িক থাকুন ও তার দিকে মনোযোগ দিন, তাতে অবশ্যই আপনার লাভ হবে ।
মকর (CAPRICORN) : আজকের সেইরকমই একটি একঘেয়ে দিন, যেদিন কোনওক্ষেত্রেই কিছুই ঘটে না । কিন্তু হতাশ হয়ে পড়বেন না, গ্রহের অবস্থান এই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, শীঘ্রই পরিবর্তন আসতে চলেছে, এবং সম্ভবত ভালোর দিকে । কাজেই আত্মবিশ্বাস ধরে রাখুন এবং আগামিকালের অপেক্ষায় থাকুন । সঙ্গীর সঙ্গে আপনার মতামত, দৃষ্টিভঙ্গি বা জীবনযাপনের ধারণার পার্থক্য দেখা দিতে পারে । আপনার প্রিয়জনকে বোঝা এবং কিছু আকর্ষণীয় বিষয় শেখা আপনার চাপ সামলাতে সাহায্য করবে ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : আজ আপনি লক্ষ্যভেদ করবেন । ছোট থেকে বড়, আপনার সকল পরিকল্পনাই বাস্তবে পরিণত হবে । আপনার রাস্তায় কোনও বাধা এলে হতাশ হয়ে পড়বেন না ৷ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়া এবং তাতে জয়ী হওয়ার জন্য আপনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত । সমস্ত শক্তি নিয়ে এগিয়ে যান, আপনি অবশ্যই সফল হবেন । যদিও, এই আপাত কঠিন দিনটি ইতিবাচকভাবে শেষ হবে, কেননা আপনার সঙ্গীর সঙ্গে দেখা হবে এবং একসঙ্গে শান্ত সন্ধ্যা কাটানোর পরিকল্পনা করবেন ।
মীন (PISCES) : আপনার ভাগ্যে আজ গ্রহের অবস্থান অনুকূলে নেই ৷ ফলে আজকে নতুন কোনও প্রকল্প শুরু না করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে । আজকে শুরু করা কোনও প্রকল্প থেকে যে সুবিধাগুলো পাবেন, তা এর সঙ্গে সংযুক্ত ঝুঁকির তুলনায় অনেকই কম । ব্যবসায়ীদের সকল লেনদেনের বিষয়েই অতিরিক্ত সতর্ক থাকতে হবে । সন্ধ্যা এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আপনি বাড়ি ফেরা এবং পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটানোর জন্য অধৈর্য হয়ে পড়বেন । আজকের দিনে ভালো উপার্জনের সম্ভাবনার ইঙ্গিত নেই ।