অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে মাসে 3 হাজার ও মহিলাদের ফ্রি বাস কবে থেকে? ঘোষণা শুভেন্দুর
'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার'-এর জন্য নতুন করে আবেদন করতে হবে, নাকি পুরনো তথ্যের ভিত্তিতেই সুবিধা মিলবে, তা নিয়ে খুব শীঘ্রই নির্দেশিকা জারি হবে ।
Published : May 11, 2026 at 7:17 PM IST
কলকাতা, 11 মে: ক্ষমতায় আসার পরেই নারী কল্যাণে বড়সড় পদক্ষেপ করল নতুন সরকার । আগামী 1 জুন থেকেই রাজ্যে চালু হতে চলেছে 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার' প্রকল্প । এই প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের যোগ্য মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রতি মাসে 3000 টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে । পাশাপাশি, সরকারি বাসে মহিলাদের যাতায়াতও সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।
সোমবার নবান্ন সভাঘরে দলের বিধায়কদের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী । সূত্রের খবর, নির্বাচনী ইস্তাহারে দেওয়া প্রতিশ্রুতি দ্রুত বাস্তবায়নের উপরই জোর দিয়েছেন তিনি । বিধায়কদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, নিজেদের এলাকায় এই প্রকল্পগুলির কথা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে ।
বর্তমানে রাজ্যে চালু রয়েছে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্প । সেখানে সাধারণ শ্রেণিভুক্ত মহিলারা মাসে 1500 টাকা এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত মহিলারা 1700 টাকা পান । তবে নির্বাচনের আগে বিজেপির প্রতিশ্রুতি ছিল, ক্ষমতায় এলে মহিলাদের আর্থিক সহায়তার পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হবে । সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তব রূপ হিসেবেই এবার 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার' প্রকল্প চালুর ঘোষণা ।
নবান্ন সূত্রে খবর, নতুন প্রকল্পে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত যোগ্য মহিলা মাসে 3000 টাকা করে পাবেন । মূল্যবৃদ্ধির বাজারে এই আর্থিক সহায়তা মহিলাদের স্বনির্ভরতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলেই মনে করছে প্রশাসন ।
শুধু আর্থিক অনুদান নয়, পরিবহণ ক্ষেত্রেও বড় ঘোষণা করেছে সরকার । মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামী 1 জুন থেকে রাজ্যের সমস্ত সরকারি বাসে মহিলারা বিনামূল্যে যাতায়াত করতে পারবেন । কর্মজীবী মহিলা, পড়ুয়া এবং নিত্যযাত্রীদের জন্য এই সিদ্ধান্ত বড় স্বস্তি এনে দেবে বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের ।
প্রশাসনিক সূত্রে জানা যাচ্ছে, ইতিমধ্যেই প্রকল্প রূপায়ণের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে । 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার' এর জন্য নতুন করে আবেদন করতে হবে, নাকি পুরনো তথ্যের ভিত্তিতেই সুবিধা মিলবে, তা নিয়ে খুব শীঘ্রই নির্দেশিকা জারি করতে পারে নারী ও শিশু কল্যাণ দফতর । একই ভাবে, বিনামূল্যে বাস পরিষেবার ক্ষেত্রেও কীভাবে সুবিধা মিলবে, তা নিয়ে পরিবহণ দফতর বিস্তারিত গাইডলাইন প্রকাশ করবে ।
রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, ক্ষমতায় এসেই নারী ভোটব্যাঙ্ককে আরও শক্তিশালী করতে এই যুগান্তকারী পদক্ষেপ করল নতুন সরকার । আগামী 1 জুন থেকে প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে রাজ্যের নারীকল্যাণে নতুন অধ্যায় শুরু হবে বলেই মনে করা হচ্ছে ।
আরও পড়ুন: