সেন যুগে গরুর গাড়িতে প্রচলন, কাঁকসায় রথে চেপে গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন নারায়ণ

সেন যুগে গরুর গাড়িতে প্রচলন, কাঁকসায় রথে চেপে গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন নারায়ণ
এই রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে গ্রামে ছোট মেলা বসে । সরকার পরিবারের পরিধি ছাপিয়ে গোটা গ্রামের উৎসব হয়ে ওঠে এই বিশেষ রথযাত্রা ৷
Published : July 16, 2026 at 6:20 PM IST
কাঁকসা, 16 জুলাই: সেন যুগে গরুর গাড়িতে রথযাত্রার সূচনা ৷ এখানে জগন্নাথদেব নন, রথে চেপে গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন কুলদেবতা নারায়ণ ৷ জঙ্গলমহলের মাটিতে আজও বেঁচে আছে তিন শতাব্দীর প্রাচীণ সেই ঐতিহ্য। পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসার মলানদিঘির লোহাগুড়ি এলাকার সরকার পরিবারের রথযাত্রা শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, বরং এটি এলাকার ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং মানুষের আবেগের এক অনন্য প্রতীক হয়ে উঠেছে ।
বৃহস্পতিবার তাই রথযাত্রাকে ঘিরে লোহাগুড়ি এলাকায় সাজোসাজো রব ৷ চরম ব্যস্ততা সরকার পরিবারে ৷ প্রায় 300 বছরের এই প্রাচীন রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরের মতো এবারও ভিড় জমিয়েছেন দূর-দূরান্তের মানুষ । ছোট থেকে বড় সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন রথের দড়িতে টান দেওয়ার জন্য ৷ কারণ আজও অনেকেই এই প্রথাকে সৌভাগ্যের প্রতীক বলে মনে করেন ।
পরিবারের তরফে জানা গিয়েছে, লোহাগুড়ি এলাকায় দুর্গাপুজোর সূচনা হয়েছিল সেন আমলে । সেই সময় থেকেই এই রথযাত্রারও প্রচলন । প্রথমদিকে গরুর গাড়িতেই কুলদেবতা নারায়ণকে নিয়ে বের হত রথ । সময়ের সঙ্গে বদলেছে রথের কাঠামো, বদলেছে প্রযুক্তি । বর্তমানে লোহার তৈরি সুদৃঢ় রথেই কুলদেবতার যাত্রা হয় । তবে বদলায়নি মানুষের বিশ্বাস, ভক্তি আর ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ।
পরিবারের প্রবীণ সদস্য দীপককুমার দত্ত বলেন, "সমস্ত প্রথা মেনে এখানে রথযাত্রা এবং দুর্গোৎসব পালিত হয় । আগে গোটা গ্রাম প্রদক্ষিণ করত গরুর গাড়ির রথ । প্রায় 50 বছর আগে এই লোহার রথ তৈরি হয় । আমাদের রথে নারায়ণকে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ রথে চাপিয়ে দামোদরচন্দ্র ও শ্রীধরনাথকে নিয়ে ঘোরানো হয় ৷ সঙ্গে রথের মধ্যে দুটো ব্রাহ্মণ থাকেন ৷ আমাদের রথে জগন্নাথদেব, সুভদ্রা ও বলরাম থাকেন না ৷ নারায়ণ আমাদের দেবতা ৷"
তাঁর কথায়, "গ্রামের একটি জায়গায় দু'ঘণ্টা রথ দাঁড়িয়ে থাকে । সেখানে একটি ছোট গ্রামীণ মেলা হয় । এই রথযাত্রা পারিবারিক উদ্যোগে গ্রামে বের হয় ৷ তবে গোটা গ্রামের মানুষের উপস্থিতি এবং উৎসাহ, উদ্দীপনা এই রথযাত্রাকে ঘিরে দেখা যায় ।"
পরিবারের আরেক প্রবীণ সদস্য আনন্দময় দত্ত বলেন, "এই রথ বহু প্রাচীনকাল থেকে হয়ে আসছে । বর্তমানে আমাদের পারিবারিক ট্রাস্ট থেকে এই রথের এবং দুর্গাপুজোর সমস্ত খরচ বহন করা হয় । আমাদের এই রথযাত্রা এবং দুর্গোৎসবকে ঘিরে গোটা গ্রামের মানুষ আনন্দমুখর হয়ে উঠেন ।" ঐতিহ্য আর আধুনিকতার মেলবন্ধনে লোহাগুড়ি সরকার পরিবারের এই রথ আজও জঙ্গলমহলের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে রয়েছে ৷