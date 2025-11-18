ETV Bharat / state

চাঁচলে 300 বছরের রক্ষাকালী পুজো, দেওয়া হয় মাছের অন্নভোগ, প্রসাদ পেলেন 2000 ভক্ত

চাঁচলের রাজা ঈশ্বরচন্দ্র রায়চৌধুরী তিন শতাব্দী আগে এই পুজো শুরু করেন৷ প্রতিবছর কার্তিক সংক্রান্তি এই পুজো হয়৷

RAKSHAKALI PUJA
চাঁচলে 300 বছরের রক্ষাকালী পুজো (নিজস্ব ছবি)
Published : November 18, 2025 at 8:49 PM IST

3 Min Read
চাঁচল (মালদা), 18 নভেম্বর: প্রায় তিনশো বছর আগের কথা৷ ভারতবর্ষে তখনও রাজতন্ত্র চালু রয়েছে৷ সেই সময় চাঁচলের রাজা ছিলেন প্রবল প্রতাপশালী ঈশ্বরচন্দ্র রায়চৌধুরী৷ বিহার-বাংলার বিস্তীর্ণ এলাকা তাঁর রাজত্বের অধীনে ছিল৷ প্রজাবৎসল রাজা হিসাবে খ্যাতি ছিল তাঁর৷ হঠাৎ মড়ক শুরু হয় চাঁচল ও সংলগ্ন এলাকায়৷ গাঁয়ের পর গাঁ উজাড় হতে শুরু করে৷ প্রাণভয়ে এলাকা ছাড়তে শুরু করে মানুষজন৷ কথিত আছে, সেই সময় দেবীর স্বপ্নাদেশে কার্তিক সংক্রান্তি তিথিতে রক্ষাকালী পুজো করেন রাজা ঈশ্বরচন্দ্র৷ তারপরেই নাকি মহামারী শেষ হয়৷

সেই শুরু৷ এখনও নিরবিচ্ছিন্নভাবে হয়ে আসছে চাঁচলরাজ প্রতিষ্ঠিত সেই রক্ষাকালী পুজো৷ প্রথা মেনে সোমবার রাতভর পুজো হয়েছে চাঁচলের সুকান্ত পল্লি জেলেপাড়ায়৷ এই পুজোয় মাছের অন্নভোগ দেবীকে সমর্পণ করা হয়৷ ভোগের মাছ আসে দেবীর বেদির সামনে থাকা রানিদিঘি থেকে৷ এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি৷ পুজো শেষে কয়েক হাজার মানুষ মায়ের প্রসাদ পেয়েছেন৷ তবে এ’বছর মানুষের ভিড় অনেক বেশি থাকায় সবাই মায়ের মাছের অন্নভোগ পাননি৷

চাঁচলে 300 বছরের রক্ষাকালী পুজো, দেওয়া হয় মাছের অন্নভোগ (ইটিভি ভারত)

পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ জয়দেব ঘোষ বলছেন, “আমাদের পুজোয় মায়ের প্রধান প্রসাদী হল মাছ৷ কেন মাছের ভোগ দেওয়া হয়, সেটা অবশ্য বলতে পারব না৷ তবে ছোট থেকে এই প্রথাই দেখে এসেছি৷ এটা প্রায় তিনশো বছরের পুরনো পুজো৷ মায়ের বেদির সামনে থাকা পুকুর থেকেই ভোগের মাছ সংগ্রহ করা হয়৷ কোনও কারণে পুকুর থেকে পুরো মাত্রায় মাছ না-পাওয়া গেলে বাইরে থেকে সংগ্রহ করা হয় বটে, কিন্তু এই পুকুরের একটি মাছ অন্তত লাগবেই৷ তা না-হলে অন্য কোনও মাছই প্রসাদ হিসাবে গণ্য করা হবে না৷ এবার আমরা দু’হাজার মানুষের জন্য ভোগের ব্যবস্থা করেছি৷ কিন্তু এখানে ভক্তের সংখ্যা দু’হাজার পেরিয়ে গিয়েছে৷ এটা আমাদের ধারণার বাইরে ছিল৷ অন্যান্য বছর এত মানুষ পুজো দেখতে আসে না৷ এর জন্য আমরা খুব খুশি৷”

Rakshakali Puja
চাঁচলের রক্ষাকালী পুজো (নিজস্ব ছবি)

পুজো কমিটির সভাপতি গোপালচন্দ্র প্রামাণিকের বক্তব্য, “প্রায় তিনশো বছর আগে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র রায়চৌধুরী এই পুজোর আয়োজন করেছিলেন৷ সেই সময় চাঁচলে মহামারী দেখা দিয়েছিল৷ একদিন মা রক্ষাকালী রাজাকে স্বপ্নাদেশ দেন৷ মায়ের আদেশে রাজা এই পুজোর প্রবর্তন করেন৷ এখানে মায়ের ভোগের জন্য মাছ রান্না করতেই হবে৷ মাছের সঙ্গে সাতরকম ভাজা, সবজি, খিচুড়ি আর পায়েস ভোগ দিতে হয়৷ পুরো চাঁচলবাসী এই পুজোয় অংশ নেন৷ মূলত, রক্ষাকালীর আয় থেকেই পুজোর আয়োজন করা হয়৷ চাঁচলের বাসিন্দারাও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন৷ সারা রাত ধরে পুজো চলে৷”

Rakshakali Puja
চাঁচলের রক্ষাকালী পুজোয় ভক্তদের ঢল (নিজস্ব ছবি)

স্থানীয় বাসিন্দা কৌশিক সরকার বলেন, “আমার যতদূর জানা রয়েছে, এই পুজো আড়াইশো থেকে তিনশো বছরের পুরনো৷ এই পুজোর একটি প্রাচীন রীতি রয়েছে৷ সব ধর্মের মানুষ এই পুজোয় অংশগ্রহণ করেন৷ কোনও বছর পুজো বন্ধ থাকে না৷ পুজোর পরদিন সন্ধেয় রানিদিঘিতে মায়ের মূর্তির বিসর্জন হয়৷ বিসর্জনের পর সবাইকে মায়ের প্রসাদ দেওয়া হয়৷ এভাবে এখানে কোনও ক্লাবও প্রসাদ বিতরণ করে না৷”

