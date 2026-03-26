কলকাতায় চলছে ফরিদপুরের মৌলিক বাড়ির 300 বছরের বাসন্তী পুজো
Published : March 26, 2026 at 8:02 PM IST
কলকাতা, 26 মার্চ: বাংলাদেশের ফরিদপুরের 300 বছরের বাসন্তী পুজো বর্তমানে হচ্ছে কলকাতায় । সেখানে লক্ষ্মীর সঙ্গে থাকে কার্তিক, সরস্বতীর সঙ্গে গণেশ । এর অপরূপ মূর্তি নির্মাণ করেছেন পদ্মশ্রী সনাতন রুদ্র পাল ।
বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ । তার মধ্যে অন্যতম বাসন্তীপুজো বা দুর্গাপুজো । বাসন্তী পুজো বসন্তকালে অর্থাৎ চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে করা হয় । মূলত দেবী দুর্গার আরাধনা, যা সনাতন ধর্মে 'আদি দুর্গাপূজা' হিসেবে পরিচিত । পুরাণে আছে, রাজা সুরথ বসন্তকালে প্রথম এই পুজো শুরু করেছিলেন। শরৎকালের দুর্গাপুজোর মতোই বাসন্তী পুজোর রীতিও ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত পাঁচদিন ধরে চলে । মূলত পূর্ব ভারত ও পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় এই পুজো ।
বাংলাদেশের ফরিদপুর নিবাসী মৌলিক পরিবারের এই পুজোর বয়স প্রায় 300 বছরের কাছাকাছি । দেবীঘটে পূর্বপুরুষের নাম খোদাই করা দেখে এই সময়কাল আন্দাজ করা যায় । জানা গিয়েছে, দেশ ভাগের সময় স্বর্গীয় পরেশ নাথ মৌলিক কেবলমাত্র দেবীঘট ও 300 বছরের পুরনো বরাহদন্ত নারায়ণশিলা ছাড়া আর কিছুই নিয়ে কাঁটাতার পেরোতে পারেননি ।
বর্তমান প্রজন্মে স্বর্গীয় পরেশ নাথ মৌলিকের পৌত্র দেবমাল্য মৌলিক রাজপুরে নিজ বাসগৃহে এই পুজোর আয়োজন করেন । এই বাসন্তী দুর্গাপুজোয় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় থেকে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় থেকে স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় ছাড়াও একাধিক রাজনৈতিক ও বিনোদন জগতের ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় । পরিবার ও রাজপুরের অধিবাসীবৃন্দের উপস্থিতিতে আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে রাজপুর লেবুতলার আকাশ-বাতাস ।
পরিবারের সদস্য দেবমাল্য মৌলিক জানালেন, "বাসন্তী পুজো আমাদের পরিবারের এক ঐতিহ্য, বাঙালিদের উৎসবগুলোর মধ্যে অন্যতম উৎসব । বংশানুক্রমে চলে আসা এই ঐতিহ্যকে ধরে রাখার আনন্দ অকল্পনীয় ।" তিনি আরও বলেন, "পূর্ববঙ্গের নিয়ম অনুসারে গণেশ, সরস্বতী মায়ের বাম পাশে আর লক্ষ্মী, কার্তিক মায়ের ডান পাশে এই ভাবেই প্রতিমার রূপদান করে আসা হচ্ছে বছরের পর বছর ধরে । কলা বউ অবস্থান করেন মায়ের ডান দিকে কার্তিকের পাশে । কলা বউ স্নান থেকে সন্ধি পুজো, নবমীর হোম থেকে নবমীতে বোয়াল মাছের ভোগ (অধিক 9 কিলো) সবই এই পুজোর অঙ্গ । দশমীতে কচু শাক ও পান্তা দিয়ে মায়ের দশমীর ভোগ হয় পূর্ববঙ্গের রীতি অনুযায়ী, দশমীর দুপুরের খাবারে পুঁটি মাছ আবশ্যক ।"
প্রসঙ্গত, মারকণ্ড পুরাণ অনুসারে দেবী দুর্গার পরম প্রিয় ভক্ত ছিলেন রাবণ । রামচন্দ্রকেও অকালে বোধন করে দেবী দুর্গার পূজা সম্পন্ন করে সোনার লঙ্কা আক্রমণে যেতে হয়েছিল । শরৎকালীন দুর্গা পুজোকে তাই 'অকাল বোধন' বলা হয় । চৈত্র মাসে দেবী দুর্গার আবাহন এবং তার পূজা সাধারণ নিয়মে 'বাৎসরিক দুর্গাপুজো' হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়েছে । আবার বসন্ত কালে এই পুজো হয় বলে শারদীয়ার দুর্গা পুজোর ন্যায় এই পুজোকে 'বাসন্তী পুজো' বলেও বর্ণনা করা হয়েছে ।
পুরাণ অনুসারে, আরও একটি গল্পও শোনা যায় যে, রাজা সুরথ ছিলেন অপরাজেয় । তাঁর প্রতিবেশী রাজ্য ছিল যবন রাজ্য । যবন রাজা সুরথকে আক্রমণ করেন এবং সুরথ পরাজিত হন । তবে, নিজের যোগ্যতার জন্য নয় । রাজা সুরথের মন্ত্রী ও প্রজারা তাঁর সর্বস্ব লুট করে নেয় । ব্যথিত ও সর্বশান্ত হয়ে রাজা বনে চলে যান এবং সেখানে মেধা ঋষির আশ্রমে আশ্রয় নেন । আশ্রমে থাকা সত্বেও তিনি তাঁর হারিয়ে যাওয়া রাজ্য ও প্রজাদের কথা ভেবে চিন্তিত হন । আশ্রমে সুরথ রাজার সঙ্গে সমাধি নামক এক ব্যক্তির আলাপ হয় । এই সমাধি নামক ব্যক্তিটিও স্বজন দ্বারা প্রতারিত এবং সর্বহারা । সমাধি ও সুরথ দু'জনেই মেধা ঋষিকে প্রশ্ন করেন যে, তাঁরা যাঁদের দ্বারা প্রতারিত, তাঁদের কল্যাণার্থে ভিন্ন পরিস্থিতি হলেও তাঁরা দুজনেই প্রজা এবং রাজ্যের কল্যাণের কথা কেন ভাবতে থাকেন ?
মেধা ঋষি বলেন, সবই দেবী দুর্গার লীলা । মেধা ঋষির পরামর্শে রাজা সুরথ নদীর তীরে কঠোর তপস্যা শুরু করেন এবং পরে বসন্ত কালের শুক্লা পক্ষে দেবী দুর্গার পুজো শুরু করেন । এই পুজো করার পর তিনি তাঁর হারানো রাজ্য, ধনসম্পত্তি সব কিছু ফিরে পান । দেবী দুর্গার এই পুজো মহাশক্তির পুজো । ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্বর্গ লাভ হয় দেবী দুর্গার এই পুজোয় । কলিযুগে অশ্বমেধ যজ্ঞের বিকল্প হিসেবে এই পুজোকেই বর্ণনা করা হয়েছে ।