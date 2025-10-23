300 কেজি চালের ভাত-ভাজা-সবজি-মিষ্টিতে অন্নকূট উৎসব গিরিশপার্কে
পুজোয় উপস্থিত মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মেয়র ফিরহাদ হাকিম-সহ তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বরা ৷ পুজো শেষে সাধারণের মধ্যে বিতরণ হল অন্ন ভোগ ৷
Published : October 23, 2025 at 10:01 AM IST
কলকাতা, 22 অক্টোবর: উত্তর কলকাতার অন্যতম খ্যাতনামা বারোয়ারি কালীপুজো হল গিরিশ পার্ক ফাইভ স্টার স্পোর্টিং ক্লাব ৷ বুধবার সেখানে ছিল অন্নকূট উৎসব ৷ প্রায় 300 কেজির বেশি চালের ভাত দিয়ে অন্নকূট পুজোর আয়োজন করা হয় ৷ কমবেশি 5 হাজার মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হয় সেই অন্ন ভোগ ৷ এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সাংসদ তথা কেএমসি-র চেয়ারপার্সন মালা রায়, মেয়র ফিরহাদ হাকিম-সহ তৃণমূলের অন্যান্যরা ৷
প্রতি বছরের মতো এবারেও অন্নকূটের আয়োজন করেছিল গিরিশ পার্ক ফাইভ স্টার স্পোর্টিং ক্লাব ৷ সেখানে একাধিক থালায় ভর্তি করে ভোগ অর্পণ করা হয় ৷ সঙ্গে দুই রকমের নিরামিষ সবজি, পাঁচ রকমের ভাজা ৷ এছাড়াও ছিল ডাল, পোলাও, চাটনি ও রকমারি মিষ্টি ৷ এদিন মায়ের আরতির সময় উপস্থিত হন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ৷ শুধু তাই নয়, অন্নকূট পুজোর সময় মা-কে হাওয়া করতে দেখা যায় তাঁকে ৷ ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক স্মিতা বক্সি এবং সঞ্জয় বক্সি ৷
অন্ন ভোগ প্রতিমাকে নিবেদন করার পর, তা বসিয়ে খাওয়ানোর সঙ্গে-সঙ্গে আশপাশের প্রতিটি বাড়িতে বিতরণ করা হয় ৷ পুজো শেষে অন্ন ভোগ খান চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ৷ পরে পুজোয় আসেন সাংসদ মালা রায় এবং মেয়র ফিরহাদ হাকিম, মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন এবং অরূপ বিশ্বাস ৷
গিরিশপার্ক ফাইভ স্টার স্পোর্টিং ক্লাবের কর্মকর্তা সৌম্য বক্সি বলেন, "দীর্ঘ দিন ধরেই এই কালীপুজো হয়ে আসছে ৷ একইভাবে পুজোর পর এই অন্নকূট মহোৎসবের আয়োজন হয় ৷ শুধু কালীপুজো করলে মন ভরে না ৷ কালীপুজোর পরে যেমন তিথি পড়ে, সেই মতো এই মহোৎসবের আয়োজন করা হয় ৷ মায়ের আরতি হয়েছে ৷ সঙ্গে অন্ন ভোগ সাজানো আছে ৷ এই অন্ন ভোগ থেকেই আমরা সকলে প্রসাদ গ্রহণ করি ৷"
তিনি আরও বলেন, "ক্লাবের সদস্যরা পল্লির প্রতিটি বাড়িতে সেই ভোগ পৌঁছে দিয়ে আসি ৷ তাঁরা যাতে বাড়িতে বসেই মায়ের এই অন্ন ভোগ খেতে পারেন, তার জন্য ৷ এই মহোৎসব আমাদের গিরিশ পার্ক ফাইভ স্টার স্পোর্টিং ক্লাবের ঐতিহ্য ৷ দীর্ঘদিন ধরেই এই প্রথা চলে আসছে ৷ সেটাই বজায় রেখে আমরা পুজো করে থাকি ৷"
উল্লেখ্য, দীর্ঘ বেশ কয়েক বছর ধরেই এই পুজো আরও বেশি করে মানুষের মন কেড়েছে মণ্ডপ সজ্জার জন্য ৷ কালী প্রতিমার ঐতিহ্য বজায় রেখেই প্রতিবার মণ্ডপ নানান আদলে তৈরি হয় ৷ এবছর শ্যামা সঙ্গীত যাঁরা বিভিন্ন সময় লিখেছেন বা গেয়েছেন, তাঁদের নিয়েই মণ্ডপ সাজানো হয়েছে ৷