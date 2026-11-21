কুম্ভমেলার আদলে সাজছে গঙ্গাসাগর ! পুনর্বাসন পেলেও জীবিকা নিয়ে চিন্তায় মৎস্যজীবীরা
Gangasagar Mela Expansion: আড়াই গুণ বাড়তে চলছে গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গণ ৷ রাজ্য সরকারের তরফে পুনর্বাসন পেল 300 মৎস্যজীবী পরিবার ৷
Published : November 21, 2026 at 11:30 AM IST
গঙ্গাসাগর, 21 নভেম্বর: 2027 সালের গঙ্গাসাগর মেলাকে কুম্ভমেলার আদলে আন্তর্জাতিক মানের করে গড়ে তোলা হবে ৷ তার জন্য একাধিক পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার । পুণ্যার্থীদের ভিড় সামাল দেওয়া থেকে শুরু করে উন্নত পরিকাঠামো এবং পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে এবার মেলা প্রাঙ্গণের আয়তন প্রায় আড়াই গুণ বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ।
আর সেই সম্প্রসারণের জন্য কপিলমুনির আশ্রম সংলগ্ন 6 ও 7 নম্বর স্নানঘাটের পাশের সরকারি জমি মেলা প্রাঙ্গণের অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয় । এই উদ্যোগের জেরে দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় শুঁটকি মাছের ব্যবসা করে আসা প্রায় 300 মৎস্যজীবী পরিবারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন ।
দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে ওই এলাকায় বসবাসের পাশাপাশি শুঁটকি মাছের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল এই পরিবারগুলি । প্রতি বছর গঙ্গাসাগর মেলার সময় তাঁদের সাময়িকভাবে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হত । মেলা শেষ হলে ফের পুরনো জায়গায় ফিরে এসে ব্যবসা শুরু করতেন তারা । কিন্তু এবার সেই অস্থায়ী ব্যবস্থার পরিবর্তে স্থায়ী পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । ধবলাট গ্রাম পঞ্চায়েতের সাউঘেরী এলাকায় তাদের জন্য নতুন জায়গা নির্ধারণ করা হয় ।
সম্প্রতি কাকদ্বীপের মহকুমা শাসক প্রীতম সাহা ও সাগরের বিডিও পার্থ মুখোপাধ্যায়-সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা এলাকা পরিদর্শন করেন । এরপর বিডিও অফিসে মৎস্যজীবী পরিবারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করে পুনর্বাসনের বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয় । নতুন জায়গায় পানীয় জল, বিদ্যুৎ এবং যাতায়াতের রাস্তা নিয়ে প্রথম দিকে সংশয় তৈরি হলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেই পরিকাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে ।
স্থানীয় বিধায়ক সুমন্ত মণ্ডল বলেন, "গঙ্গাসাগর মেলার প্রাঙ্গণ এবার প্রায় আড়াই গুণ বৃদ্ধি করা হচ্ছে । মেলার বৃহত্তর স্বার্থে 6 ও 7 নম্বর ঘাট সংলগ্ন এলাকার প্রায় 300 মৎস্যজীবী পরিবারকে ধবলাটের সাউঘেরীতে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে । সেখানে আলো, পানীয় জল এবং বিকল্প রাস্তার ব্যবস্থা করা হয় । আগে প্রতি বছর মেলার সময় তাঁদের সাময়িকভাবে সরতে হত । এবার সেই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে ।"
অন্যদিকে বিজেপির মণ্ডল 4-এর সভাপতি পিনাকী মণ্ডলও এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন । তাঁর বক্তব্য, "দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল গঙ্গাসাগর মেলা বিশ্বমানের আকার ধারণ করবে । সেই লক্ষ্যেই মেলা প্রাঙ্গণ সম্প্রসারণের কাজ চলছে । পুনর্বাসন পাওয়া পরিবারগুলির জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নিশ্চিত করা হবে ।"
তবে, এই পুনর্বাসন নিয়ে মৎস্যজীবীদের একাংশের বক্তব্যে উঠে এসেছে জীবিকার চিন্তা । মৎস্যজীবী শম্ভুরাম দাসের কথায়, "কয়েকদিন আগে বিডিও অফিস থেকে আমাদের ডেকে এক সপ্তাহের মধ্যে ব্যবসার জায়গা ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে । আমাদের দাবি ছিল, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দিলে আমরা জায়গা ছেড়ে দেব । কারণ ছয় মাসের এই শুঁটকি মাছের ব্যবসার উপরেই আমাদের সারা বছর সংসার চলে । সব শোনার পর প্রশাসনের তরফে আমাদের জীবিকার বিষয়টি বিবেচনা করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ।"
অপর মৎস্যজীবী নীলিমা প্রামাণিক বলেন, "আমরা চাই গঙ্গাসাগর মেলা আরও বড় হোক । কিন্তু বছরের মাত্র ছয় মাসের এই ব্যবসার উপরেই আমাদের সারা বছরের সংসার নির্ভর করে । তাই অন্তত এ বছর পুরনো জায়গায় ব্যবসা করার সুযোগ দেওয়া হোক অথবা উপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করুক সরকার।"
সব মিলিয়ে 2027 সালের গঙ্গাসাগর মেলাকে কুম্ভমেলার আদলে সাজিয়ে তোলার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে জোরকদমে । একদিকে মেলা প্রাঙ্গণের সম্প্রসারণ, অন্যদিকে 300 মৎস্যজীবী পরিবারের পুনর্বাসন-এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় রেখেই এগোতে চাইছে প্রশাসন । তবে নতুন ঠিকানায় গিয়ে মৎস্যজীবীদের জীবিকা কতটা সুরক্ষিত থাকে, এখন সেটাই দেখার ।