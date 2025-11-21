বিশ্বশান্তির বার্তা নিয়ে বিশ্বভারতীতে 15 দেশের 300 বৌদ্ধভিক্ষুক

বিশ্বশান্তির বার্তা নিয়ে বিশ্বভারতীতে 15 দেশের 300 বৌদ্ধভিক্ষুক
বিশ্বশান্তি নিয়ে আলোচনাসভা বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৷ দেশের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় অংশ নিয়েছে এই আলোচনাসভায় ৷
বোলপুর, 21 নভেম্বর: 'বিশ্ব শান্তিতে বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি' শীর্ষক আন্তর্জাতিক স্তরের আলোচনাসভা শুরু হল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৷ ভারত, রাশিয়া, চিন, বাংলাদেশ, তাইওয়ান-সহ 15টি দেশ থেকে প্রায় 300 জন বৌদ্ধভিক্ষুক আলোচনাসভায় অংশগ্রহণ করেছেন ৷ বিশ্বভারতীর পাশাপাশি মহারাষ্ট্র, নালন্দা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরাও অংশ নিয়েছেন এই আলোচনাসভায় ৷
আলোচনাসভার আয়োজকদের অন্যতম তথা বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক কিশোর ভট্টাচার্য বলেন, "15টি দেশ অংশ নিয়েছে ৷ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গৌতম বুদ্ধ ও বিশ্বশান্তি নিয়ে দুই দিনের আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্র চলছে ৷ অশান্ত বিশ্বে শান্তির বার্তা দিতে বিভিন্ন দেশ থেকে বৌদ্ধভিক্ষুক এবং গবেষকরা এসেছেন ৷ বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষ এর মূল উদ্যোক্তা ৷"
বিশ্বভারতীর বৌদ্ধ শিক্ষা বিভাগ ও কলকাতার সিদ্ধার্থ ইউনাইটেড সোশাল ওয়েলফেয়ার মিশনের উদ্যোগে 'বিশ্ব শান্তিতে বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি' শীর্ষক আন্তর্জাতিক স্তরের আলোচনাসভা আয়োজিত হয়েছে ৷ দু’দিনের এই আলোচনা সভা শুরু হয়েছে বিশ্বভারতীর লিপিকা প্রেক্ষাগৃহে ৷
ভারত ছাড়াও রাশিয়া, চিন, নেপাল, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, বাংলাদেশ, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, ভূটান, তিব্বত, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, এই 15টি দেশ অংশ নিয়েছে ৷ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, পড়ুয়ারা-সহ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, মহারাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষকরাও অংশ নিয়েছেন দু’দিনের এই আলোচনা চক্রে ৷
আলোচনা শুরুর আগে শান্তিনিকেতনে পদযাত্রা করে বিশ্ব শান্তির বার্তা দেন বৌদ্ধভিক্ষুকরা ৷ কলকাতার সিদ্ধার্থ ইউনাইটেড স্যোশাল ওয়েলফেয়ার মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. বুদ্ধপ্রিয় মাহাথেরা বলেন, "গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বশান্তির উপর বহু কাজ করেছেন ৷ তাঁর কর্মভূমি থেকে আমরা বিশ্বশান্তির বার্তা দিতে পারছি ৷ গৌতম বুদ্ধের প্রতি গুরুদেবের অনুরাগ ছিল অপরিসীম ৷ দু’দিনের আন্তর্জাতিক আলোচনা সভায় দেশদেশান্তর থেকে বৌদ্ধভিক্ষুকরা এসেছেন ৷ অনেক কিছু জানার, শেখার আছে ৷ এই আলোচনায় আমরা বিশিষ্টজনদের সম্মান জ্ঞাপনও করেছি ৷"