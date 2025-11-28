সীমান্তে পচছে 30 হাজার টন পেঁয়াজ, আমদানিতে বাংলাদেশের নিষেধাজ্ঞায় বিপাকে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা

সীমান্তে পচছে 30 হাজার টন পেঁয়াজ, আমদানিতে বাংলাদেশের নিষেধাজ্ঞায় বিপাকে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা
আমদানির জন্য ভারতীয় ব্যবসায়ীদের পেঁয়াজের বরাত দিয়েও নিষেধাজ্ঞা ৷ বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ রফতানিকারকদের ৷
Published : November 28, 2025 at 5:48 PM IST
মালদা, 28 নভেম্বর: অর্থনীতির উপর নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন মহম্মদ ইউনূস ৷ তিনিই এখন বাংলাদেশের মুখ্য উপদেষ্টা ৷ হাসিনা সরকারের পতনের পর প্রতিবেশী দেশের যাবতীয় সিদ্ধান্ত হয় তাঁর নেতৃত্বে ৷ তবে, দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে তাঁর বিভিন্ন সিদ্ধান্তে ভারত বিদ্বেষী মনোভাব ফুটে উঠেছে ৷ আরও একবার তার প্রমাণ মিলল ৷
যেখানে বাংলাদেশে 100 টাকা কিলো দরে পেঁয়াজ কিনছে সেখানকার মানুষ, সেখানে ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ইউনূস সরকার ৷ অথচ এই পেঁয়াজ বাংলাদেশে গেলে বর্তমান দরের অর্ধেক দামে তা কিনতে পারতেন সে’দেশের সাধারণ মানুষ ৷ তবে, শুধু বাংলাদেশের নাগরিকরাই নন ৷ ইউনূস প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞায় প্রবল সমস্যায় পড়েছেন ভারতীয় ব্যবসায়ীরাও ৷
তাঁরা জানাচ্ছেন, বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের বরাত পেয়ে বিপুল পরিমাণ পেঁয়াজ সীমান্তে নিয়ে এসেছিলেন ভারতীয় রফতানিকারকরা ৷ কিন্তু, হঠাৎ করে সে’দেশের সরকার ভারতীয় পেঁয়াজের আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করায়, তা এখন বন্দরেই পচছে ৷ এই ছবি শুধু এক-দু’জায়গায় নয় ৷ মালদার মহদিপুর থেকে দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি সীমান্ত পর্যন্ত সেই ছবি ধরা পড়েছে ৷
এ নিয়ে গত 16 নভেম্বর বাংলাদেশের সোনা মসজিদ আমদানি ও রফতানিকারক গ্রুপের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় ৷ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, কিছুদিন আগে থেকেই সে’দেশের কৃষি সম্প্রসারণ অধি-দফতর ভারতীয় পেঁয়াজের ইমপোর্ট পারমিট নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু করেছে ৷ প্রথম পর্যায়ে কয়েকজন আমদানিকারককে 50 টন করে ভারতীয় পেঁয়াজ আমদানির আইপি দেওয়া হয় ৷ পরবর্তীতে আমদানিকারকদের দাবিতে আরও কয়েকজনকে 30 টন করে পেঁয়াজ আমদানির আইপি দেয় বাংলাদেশ সরকার ৷ তারপর হঠাৎ করে ভারতীয় পেঁয়াজ আমদানি পুরোপুরি বন্ধ করে দেয় ইউনূস প্রশাসন ৷ বাংলাদেশ সরকারের তরফে জানানো হয়, দেশীয় পেঁয়াজ কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় এই পদক্ষেপ করা হয়েছে ৷
সাধারণত বছরের এই সময় মহদিপুর ও হিলি সীমান্ত দিয়ে প্রতিদিন 30-35 লরি পেঁয়াজ বাংলাদেশে রফতানি হয় ৷ এই সময়ে বাংলাদেশে পেঁয়াজের চাহিদাও ভালো থাকে, দামও ভালো পাওয়া যায় ৷ তাই সময় থাকতেই মহারাষ্ট্র থেকে পেঁয়াজ কিনে এনে মজুত করতে শুরু করেছিলেন ভারতীয় রফতানিকারকরা ৷ কিন্তু দাবি করা হচ্ছে, এবছর বাংলাদেশেও বেশ ভালো পেঁয়াজ উৎপন্ন হয়েছে ৷ তাই ভারত থেকে মুখ ফিরিয়েছে মহম্মদ ইউনূসের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকার ৷
মহদিপুরের পেঁয়াজ রফতানিকারক সুধীর মণ্ডল বলছেন, "চলতি মাসের শুরুতেও সে’দেশের আমদানিকারকরা জানিয়েছিলেন, তাঁরা পেঁয়াজ আমদানির জন্য তৈরি রয়েছেন ৷ তাঁদের বার্তা পেয়েই আমরা নাসিক থেকে পেঁয়াজ আনাই ৷ কিন্তু, হঠাৎ করে ইউনূস সরকার পেঁয়াজ আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ৷ বাধ্য হয়ে আমরা বন্দর সংলগ্ন গুদামে পেঁয়াজ মজুত করি ৷ কিন্তু, এখন সেই পেঁয়াজে পচন ধরতে শুরু করেছে ৷ বাধ্য হয়ে যে দাম পাওয়া যাচ্ছে, আমরা সেই দামেই ওই পেঁয়াজ বিক্রি করে দিচ্ছি ৷ আমি নিজে চার লরি পেঁয়াজ আনিয়েছিলাম ৷ এর মধ্যে কিছু পেঁয়াজ মাত্র ছ’টাকা কিলো দরে বিক্রি করতে পেরেছি ৷ বাংলাদেশ সরকারের এই হঠকারী সিদ্ধান্তে আমাদের প্রচুর ক্ষতি হয়ে গেল ৷ অথচ বাংলাদেশের মানুষজন এখন সে’দেশের বাজার থেকে 100 টাকা কিলো দরে পেঁয়াজ কিনছে ৷"
বাংলাদেশের এক পেঁয়াজ আমদানিকারক নুরউদ্দিন বিশ্বাস বলেন, "আমরা ভারতের পেঁয়াজ আমদানির জন্য তৈরি আছি ৷ কিন্তু, সরকারি সিদ্ধান্তে পেঁয়াজ আমদানি করতে পারছি না ৷ এক্ষেত্রে আমাদের কিছু করার নেই ৷ সরকার যদি আমাদের পেঁয়াজ আমদানির ছাড়পত্র দেয়, তবে আমরা ফের ভারতীয় পেঁয়াজ দেশে নিয়ে আসব ৷"
এ নিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল এক্সপোর্টার্স কমিটির রাজ্য সম্পাদক উজ্জ্বল সাহা বলছেন, "বাংলাদেশের তরফে পেঁয়াজ আমদানির কথা জানানো হলে ভারতীয় রফতানিকারকরা নাসিকের পেঁয়াজ কিনে এনেছিলেন ৷ আচমকাই নিজেদের দেশের কৃষকদের স্বার্থের দোহাই দিয়ে বাংলাদেশ সরকার ভারতীয় পেঁয়াজের ইমপোর্ট পারমিট ইস্যু করা বন্ধ করে দিয়েছে ৷ এতে প্রবল সমস্যায় পড়েছে এ’দেশের রফতানিকারকরা ৷ মহদিপুর স্থল বন্দর সংলগ্ন গুদামে মজুত করা পেঁয়াজ পচে নষ্ট হচ্ছে ৷ সংগঠনের তরফে আমরা ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে ঢাকার ভারত-বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্সে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি ৷ আশা করছি, পরিস্থিতি বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার ভারতীয় সীমান্তে মজুত থাকা পেঁয়াজের আইপি দেবে ৷"